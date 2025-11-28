ตะกร้อโลกสั่งแบนกัมพูชา ห้ามแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น

"บิ๊กต้อม" นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เผยว่า สหพันธ์ตะกร้อโลก และสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชีย มีมติแบนกัมพูชา ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตะกร้อในเอเชียนเกมส์ 2026 ที่จะจัดขึ้นที่เมืองไอจิ–นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
การลงโทษครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกัมพูชาถอนชนิดกีฬาจากการแข่งขันซีเกมส์ไปถึง 11 ชนิด คือ ยูโด, คาราเต , ปัญจักสีลัต, เปตอง, มวยปล้ำ, วูซู, ฟุตบอล, เซปักตะกร้อ และ วอลเลย์บอล ,บิลเลียด-สนุกเกอร์ ,มวยไทย ซึ่งสร้างความวุ่นวายให้ชาติสมาชิกและเจ้าภาพในซีเกมส์ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้หลายสหพันธ์กีฬาระดับนานาชาติเริ่มพิจารณามาตรการลงโทษ
นายธนา ไชยประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกีฬาตะกร้อแล้ว ยังมีแนวโน้มว่ากัมพูชาอาจถูกแบนจากกีฬาชนิดอื่นเพิ่มเติมอีก จากพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันระดับนานาชาติ