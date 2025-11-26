NSDF ร่วมงานแถลงข่าว “7HD 4 ซีรีส์กีฬานักเรียน รวมพลังฝัน ปั้นตำนานเกม” เตรียมเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนสู่อนาคตการกีฬาไทย

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมงานแถลงข่าว “7HD 4 ซีรีส์กีฬานักเรียน รวมพลังฝัน ปั้นตำนานเกม” ซึ่งจัดโดย ช่อง 7HD ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเชิดชูและเฉลิมฉลองความสำเร็จของนักกีฬาระดับเยาวชน จาก 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล 3x3, วอลเลย์บอลนักเรียนหญิง, เซปักตะกร้อนักเรียนชาย และฟุตบอลนักเรียน 7 คน โดยงานจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม BLOCK I สยามสแควร์
ภายในงานมีคณะผู้บริหารจากหลายภาคส่วนร่วมแถลงข่าว ได้แก่ นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD, ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมและกล่าวถึงบทบาทสำคัญของกองทุนฯ ในการสนับสนุนงานด้านกีฬาเยาวชน
นายทนุเกียรติ กล่าวว่า “ความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ที่เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนากีฬาไทย พร้อมทั้งผลักดันเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของวงการกีฬาในอนาคต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองก็มีความเห็นร่วมกันว่า เราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนและยุวชนอย่างจริงจัง”
“ประการที่สอง ช่อง 7HD ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างผู้เล่นและผู้ให้ในระบบนิเวศกีฬาของชาติ ผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ผลักดันกันมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะเกิดเป็นการแข่งขันที่เห็นอยู่เบื้องหน้าในวันนี้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเติบโตมาจากระบบของโรงเรียน คุณครู และกว่า 500–600 ทีม ที่ตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ”
“เราได้เห็นอะไรจากเวทีการแข่งขันแห่งนี้ เราได้เห็นความสว่างไสว เห็นอนาคตที่สดใสของวงการกีฬาไทย ผมอยากชวนคิดเสมอว่า เราไม่อยากเห็นความสำเร็จเช่นนี้ถูกทอดทิ้งหรือเลือนหายไป ความสำเร็จของลูกหลาน คือความสำเร็จของชาติ นักกีฬาที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทย จะเป็นผู้สร้างความภาคภูมิใจและความสุขให้พี่น้องประชาชน”
“แต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นว่าสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน นั่นคือ ภาระค่าใช้จ่าย ที่แต่ละทีมต้องแบกรับ ตั้งแต่วันแรกของการเดินทางมาร่วมแข่งขัน จนถึงวันที่ประสบความสำเร็จ จากทีมกว่า 500 ทีม ที่คัดเหลือ 200 ทีม และสุดท้ายเหลือเพียงหนึ่งเดียว ทุกทีมล้วนต้องลงทุน ลงแรงอย่างหนัก สะท้อนให้เห็นว่าแต่ละทีมต้องเสียสละมากเพียงใด”
“ดังนั้น กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของทีมต่าง ๆ ท่านจะเห็นแล้วว่า ทั้งกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่แคมป์ทีมชาติ ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญของความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เยาวชนหลายคนพัฒนาขึ้นต่อเนื่อง บางคนติดทีมชาติไปได้เหรียญเอเชียนยูธเกมส์ครั้งล่าสุด ที่ประเทศบาเรนห์มา การได้ติดธงไตรรงค์บนหน้าอก คือความฝันสูงสุดของนักกีฬาทุกคน และการที่เวทีนี้สร้างโอกาสให้น้อง ๆ ก้าวสู่จุดนั้นได้ ถือเป็นเกียรติและความภูมิใจของพวกเราทุกฝ่าย”
“สุดท้ายผมขอยืนยันว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จะเข้ามาเติมเต็มในทุกสิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญของการแข่งขัน พร้อมผลักดันเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง”
โดยมีทีมที่เข้าร่วมงานแถลงข่าว ประกอบไปด้วย
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท: แชมป์ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025
โรงเรียนหมอนทองวิทยา: ทีมมหาชน (ขวัญใจแฟนบอล) จากฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม: แชมป์บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 : แชมป์วอลเลย์บอล นักเรียนหญิง แชมป์กีฬา 7HD 2025
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม: แชมป์เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025