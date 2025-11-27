10 กีฬาซีเกมส์ที่สงขลาได้สถานที่แข่งใหม่ ใช้สนามโซนกรุงเทพและปริมณฑล

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ร่วมประชุมล่าสุดเมื่อ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการ ประชุม
ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้มีการรายงานขออนุมัติย้าย 10 ชนิดกีฬา ซึ่งเดิมทีจัดการแข่งขันที่จังหวัดสงขลา มาจัดการแข่งขันที่กรุงเทพ และชลบุรี เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคใต้ พร้อมกับได้เสนอสนามจัดการแข่งขันใหม่ทั้ง 10 สถานที่ ดังนี้
มวยไทย โยกมาจัดการแข่งขันที่สนามกีฬามวยลุมพินี (กรุงเทพ), ฟุตบอลชาย กลุ่มบี จัดการแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน, หมากรุกสากล จัดการแข่งขันที่โรงแรมเดอะมายา แบงค็อก, กาบัดดี้ จัดที่อาคารศูนย์ปฎิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, วูซู ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ลานอะเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี)
ปันจักสีลัต จัดที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ฮอลล์ 4, ยูโด จัดที่หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี, เปตอง จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, คาราเต้ จัดที่สวนสยาม และ มวยปล้ำ ที่แปซิฟิค ฮอลล์ (ชลบุรี) และโยกบิลเลียดและสนุกเกอร์ ซึ่งเดิมจัดการแข่งขันที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี มาจัดการแข่งขันที่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี แทน โดยหลังจากนี้จะมีการนำเรื่องเข้าประชุมเพื่อขออนุมัติกับมนตรีซีเกมส์ ตามที่ไทยเสนอแนะต่อไป
ด้าน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ยังเสนอในที่ประชุมเรื่องฟุตบอลชาย ซีเกมส์ ที่ได้รับผลกระทบจากการที่กัมพูชาขอถอนตัวออกไป โดยกลุ่มเอ มีหลือเพียง 2 ทีม ได้แก่ ไทย และ ติมอร์ เลสเต จึงเสนอดึง ทีมชาติสิงคโปร์ มาอยู่กลุ่มเอ เนื่องจากเดิม กลุ่มซี มี 4 ทีม ประกอบด้วย อินโดนีเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ ซึ่งจะทำให้ทุกกลุ่มมี 3 ทีมเท่ากัน อย่างไรก็ตาม ต้องรอข้อสรุปจาก สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) ด้วยว่าจะเห็นด้วยหรือไม่