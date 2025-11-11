มีตเดอะเพรสซีเกมส์ 7 หน ทัพไทยประกาศคว้าแล้ว 192 เหรียญทอง

มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 รอบที่ 7 อีก 6 สมาคมเข้าร่วมประกาศความพร้อมคว้ารวมอีก 28 เหรียญทอง ตะกร้อประกาศกวาดหมด 11 เหรียญทองที่มีชิงชัย ส่วน กาบัดดี้ กับ หมากรุกสากล ตั้งธง 5 ทอง ด้านฟันดาบ เชื่อมี 2-4 ทอง ส่วนฮอกกี้น้ำแข็ง 2 ทอง กับ ฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง 2 ทอง รวม มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ทั้ง 7 ครั้ง ทัพไทยประกาศความมั่นใจคว้าแล้ว 192 เหรียญทอง
นายพัลลภ ศรีไพวัลย์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าว มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2568 โดยครั้งนี้มีผู้บริหารและตัวแทนจาก 6 สมาคมกีฬาเข้าร่วมแถลงความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะมีขึ้นในวันที่ 9-20 ธันวาคม นี้ ที่กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา
หม่อมหลวง กฤษฏา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาพร้อมกับทีม โดยมีนักกีฬาตัวท็อปอย่าง “ภีม” ธนัช ลิ้มปัญญากุล น้องชายของ “ภู”ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล, “คิน” ธนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล และ แพทริค ฟอร์สเนอร์ รวมทั้งนักกีฬาหญิงสุดฮอตอย่าง ธมิดา กุลธาดาปกรณ์ และ กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ เผยว่า ฮอกกี้น้ำแข็งมีชิงชัย 2 เหรียญทอง จากทีมชายและทีมหญิง ซึ่งทั้ง 2 ทีมของเราก็ถือว่ามีผลงานอยู่ในระดับท็อปของทวีป ที่ผ่านมา เราเตรียมทีมกันมาอย่างเข้มข้น มีการใช้วิทยาศาสตร์กีฬาเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นว่า 2 เหรียญทองน่าจะอยู่ในมือ
ธนิยา สิทธานนท์ เจ้าหน้าที่สมาคม ผู้แทนสมาคมฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย เผยว่า เราเชื่อมั่นว่าจาก 10 ประเภท แบ่งเป็น ฟิกเกอร์ 2 และสปีดสเก็ต Short Track อีก 8 รายการ ความหวังน่าจะมีลุ้นอย่างน้อย 2 เหรียญทอง จาก ประเภท short track ชาย และ หญิง ระยะ 500 เมตร , 1500 โดยนักกีฬาที่เป็นกำลังหลักและความหวังของเราก็คือ “มีนา” ธนัชญา ฉัตรไธสง ส่วนคู่แข่งในอาเซียนที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ที่พัฒนาขึ้น
สหพล นาควานิช นายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย เผยว่า ปัจจุบันทีมหมากรุกสากลซ้อมอยู่ที่ กกท. นักกีฬา 80 เปอร์เซ็นต์เป็นนักกีฬาชุดเดิมจากซีเกมส์รอบที่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องห่วงเรื่องประสบการณ์ ถึงเวลานี้นักกีฬามีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ด้านการชิงชัยในซีเกมส์หนนี้มี 8 อีเวนต์ เราคาดหวังจะคว้า 5 เหรียญทองเป็นอย่างน้อย คู่แข่งสำคัญ คือ เวียดนาม ที่มีความแข็งแกร่งมากในหมากรุกสากล
พลเอก ชาญชัย ยศสุนทร เลขาธิการสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย เผยว่า ฟันดาบ มี 3 ประเภทดาบ คือ เซเบอร์, เอเป้ และฟอยล์ ชิงชัยรวม 12 เหรียญทอง โดยไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม 24 คน ที่ผ่านมามีการเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่อง และส่งไปแข่งขันต่างประเทศอยู่เรื่อยๆ ต้องบอกว่าการที่เราได้โค้ชเอเป้ กับ เซเบอร์ จากเกาหลีใต้มาช่วย ทำให้นักกีฬาของเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นที่เดียว ส่วนฟอยล์ เราใช้ นนทพัฒน์ ปานจันท์ อดีตเหรียญทองซีเกมส์หลายสมัยมาคุม ความหวังเราเชื่อว่าน่าจะมีอย่างน้อย 2 เหรียญทอง จาก เซเบอร์ชาย จาก เรืออากาศตรี วรกันต์ ศรีนวลนัด ที่เป็นแชมป์เก่า กับทีมเซเบอร์ชายก็เป็นความหวังของเราเช่นกัน
สมปราชญ์ ผลชู นายกสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เผยว่า เป็นครั้งแรกที่กาบัดดี้มีบรรจุในซีเกมส์ โดยมี 6 อีเวนท์ แบ่งเป็นประเภท 7 คน, 5 คน และ 3 คน ชายและหญิง ซึ่งหากเทียบในภูมิภาคอาเซียน ทีมไทยถือว่าแข็งแกร่งเป็นเบอร์ 1 ทีมหญิงของเราแข็งแกร่งมาก ไม่เคยพลาดเหรียญเอเชียนเกมส์เลย และยังเป็นทีมเดียวในอาเซียนที่ได้ผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลกด้วย ส่วนทีมชาย เรามีนักกีฬาอาชีพที่อยู่ในลีกระดับโลกเกือบทั้งทีม ด้วยศักยภาพของทีมมั่นใจจะได้อย่างน้อย 4 เหรียญทอง
พันตำรวจโท สืบศักดิ์ ผันสืบ ผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทย เผยว่า เราได้เริ่มเข้าไปซ้อมสนามจริงที่นครปฐมแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งก็ซ้อมเพื่อปรับตัวให้กับบรรยากาศจริงในโรงยิม 4000 ที่นั่ง มีการเปิดเครื่องปรับอากาศซ้อมจริงทั้งวัน เพื่อให้นักกีฬาคุ้นเคย รอบตะกร้อมีชิงจัด 11 เหรียญทอง เราส่งครบทุกอีเวนต์ และเชื่อว่าความที่เล่นในบ้าน จะคว้าได้ทั้ง 11 เหรียญทอง สำหรับตนอยากเชิญชวนให้แฟนๆตะกร้อมาชมและเชียร์นักกีฬาไทยกันให้เต็มโรงยิม 4000 ที่นั่ง
นายพัลลภ ศรีไพวัลย์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวสรุปหลังจบมีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ว่า ในรอบที่ 7 ในส่วนของสมาคมกีฬาที่มีจัดชิงชัยอย่างเป็นทางการในซีเกมส์รอบนี้ ประกาศเป้าหมายคว้ารวม 28 เหรียญทอง แบ่งเป็น ฮอกกี้น้ำแข็ง 2 เหรียญทอง,ฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง 2 เหรียญทอง, หมากรุกสากล 5 เหรียญทอง, ฟันดาบ 2-4 เหรียญทอง, กาบัดดี้ หวังอย่างน้อย 4 เหรียญทอง, ตะกร้อขอเหมาหมด 11 เหรียญทอง ซึ่งเมื่อรวมหลังการแถลงประเมินความคาดหวังมีตเดอะเพรสซีเกมส์ 2025 ทั้ง 7 รอบ ตั้งเป้ารวมแล้ว 192 เหรียญทอง
สำหรับงาน มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 รอบที่ 8 จะมีอีก 6 สมาคมกีฬาเข้าร่วม ประกอบด้วย กอล์ฟ, เรือใบ, ไคท์บอร์ด, วินด์เซิร์ฟ, ยิงปืน และ ยิงเป้าบิน เข้าร่วมแถลงความพร้อม โดยงานจะจัดขึ้นที่ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป