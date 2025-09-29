"สิรภพ" ผงาดคว้าแชมป์โอเพ่น จูเนียร์ ศึกยิงปืนรณยุทธโลก

นาย คเชน เจียกขจร อุปนายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมยิงปืนสั้นรณยุทธทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯได้ส่งนักกีฬาทีมชาติกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก รายการ "IPSC HandgunWorld Shoot 2025 ,South African" ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 19-28 ก.ย. ที่ผ่านมา
เป็นรายการใหญ่ที่สุดของโลกแข่งข้นทุกๆ 4 ปี โดยปีนี้มีนักกีฬากว่า 1,800 คน จาก 76 ประเทศทั่วโลกเข้าแข่งขัน ในจำนวนนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งจำนวน 41 คนใน 6 ประเภทปืน ทั้งประเภทบุคคลทั่วไป, จูเนียร์ และ ซีเนียร์ ท่ามกลางการชิงชัยกันอย่างสนุกตื่นเต้น ระหว่างทีมยักษ์ใหญ่ในวงการอุตสหกรรมปืนของโลก เช่นสหรัฐอเมริกา, อิตาลี,ฝรั่งเศส , บราซิล และ ฟิลิปปินส์ ทีมปืนรณยุทธฯเบอร์หนึ่งของอาเซียน คู่แข่งสำคัญของไทยในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และ เจ้าภาพแอฟริกาใต้
ด้านผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมยิงปืนรณยุทธฯไทยคว้ามาได้ 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง
"ปราชญ์" สิรภพ เหมมาลา มือปืนเยาวชนดาวรุ่งของไทย ทำผลงานคว้าเหรียญทองจากการยิงประเภทโอเพ่น รุ่นจูเนียร์มาครองได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังคว้าอีก 1 เหรียญเงินจาก ประเภทชูตออฟ ซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่คัดเลือกนักกีฬาที่ทำผลงานดีในแต่ละประเภท 8 อันดับแรกมาชิงเหรียญทองกันอีกครั้ง ซึ่ง สิรภพ ชูตออฟได้เหรียญเงิน
ขณะที่ "ปอป้อ" นันท์นลิน เหลืองประเสริฐ คว้ารองแชมป์ในประเภทคลาสสิค หญิง แต่ในการชูตออฟ รุ่นเดียวกันนี้ นันท์นลิน สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างเยี่ยมยอด
นอกจากนี้นักกีฬาไทยยังสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้เพิ่มอีก โดยเป็นเหรียญเงินได้จาก ด.ญ.กัญญาณัฐ ประเสริฐเจริญสุข (สแตนดาร์ด หญิง), มินตรา ปราโมทย์, ธนาวดี เพิกแย้ม, เรวดี ทับคำ, ธัญญลักษณ์ ปัญญานันทสิทธิ์ (โปรดักชั่น ออฟติค ทีมหญิง), พิรุณ ลีละสุนทเลิศ, ศิวะ ขันตี, กบินทร์ สุศิวะ, นรเสฏฐ์ ฉัตรรัฐพงศ์(รีวอลเวอร์ ทีมชาย)
ส่วนเหรียญทองแดงได้จาก ภัทรธิดา มะแก้ว (สแตนดาร์ด หญิง), ร.ต.อ.หญิงพัชรินทร์ อินหอม, ด.ญ.อันดา จอนมี, มนัสนันท์ อริยรัตนหิรัญ (โปรดักชั่น ทีมหญิง), ด.ช.ณฤธร จารุเพียรเลิศ (สแตนดาร์ด จูเนียร์) , นรเสฏฐ์ ฉัตรรัฐพงศ์ (รีวอลเวอร์ ซีเนียร์), เฉลิมพล ชมฤทธิ์, รนกร ภาธนทรัพย์, สรรเสริญ สมะลาภา, พีระพงศ์ สนธินิวัติ (โอเพ่น ซีเนียร์ ทีมชาย), วรพล กุลชัยรัตนา, ศาศวัต ศิริสรรพ์, วัฒน์ ศรีจินตอังกูร (โอเพ่น ซูเปอร์ ซีเนียร์ ทีมชาย ),ด.ญ.กัญญาณัฐ ประเสริฐเจริญสุข (ชูตออฟ สแตนดาร์ด หญิง) ,ครรชิต โอฐสัตย์( ชูตออฟ รีวอลเวอร์ ซีเนียร์ ชาย )
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา เลขาธิการสมาคมกีฬารณยุทธแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยได้ผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งหลังจากนี้สมาคมฯจะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับภูมิภาค เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในรายการ "Southest Asia Shooting Association" หรือ ซีซ่า ครั้งที่ 44 ในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกัน 3 สมาคมกีฬายิงปืนของประเทศไทย คือ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬ่ยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย และ สมารมกัฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในสนามยิงปืนของแต่ละสมาคม โดยศึกซีซ่านี้จะเป็นสนามแข่งขันที่นอกจากให้นักกีฬาไทยได้ลงแข่งอุ่นเครื่อวก่อนศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แล้ว ทั้ง 3 สมาคมก็จะได้ถือโอกาสนี้ในการทดสอบสนาม อุปกรณ์ และ เจ้าหน้าที่ พื่อเตรียมพร้มสำหรับการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ในเดือน ธ.ค.นี้ด้วย
"ในส่วนของสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธฯ ก็จะใช้สนามแข่งขันที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ. ชลบุรี ซึ่งขณะนี้ค่อนข้างมีความพร้อมมากสำหรับการแข่งซีซ่า และ ซีเกมส์ที่จะมีขึ้นในไทย รวมถึงนักกีฬาไทยกลังจบการแข่งขันชิงแชมป์โลกก็จะนำประสบการณ์ จุดอ่อนที่เจอมาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อทำผลงานในการแข่งขันทั้ง 2 รายการที่จะจัดขึ้นนี้ด้วยเช่นกัน" นายชลิตรัตน์ กล่าว