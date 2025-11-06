มีตเดอะเพรสซีเกมส์ 6 หน ทัพไทยประกาศโกยแล้ว 164 เหรียญทอง

ทัพไทยประกาศเป้าคว้าแล้ว 164 เหรียญทอง จาก 38 สมาคมกีฬา หลังจบมีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 รอบที่ 6 โดยหนล่าสุดมวยไทยและยูยิตสู แถลงพร้อม ประกาศความมั่นใจ โกยแน่นอน 10 ทอง ส่วนมวยสากล หวัง 9 ทอง, เปตอง หวัง 4 ทอง และวูซู 2 ทอง
นายพัลลภ ศรีไพวัลย์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าว มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2568 โดยครั้งนี้มีผู้บริหารและตัวแทนจาก 9 สมาคมกีฬาเข้าร่วมแถลงความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะมีขึ้นในวันที่ 9-20 ธันวาคม นี้ ที่กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา
พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เผยว่า นักมวยทั้ง 17 รุ่นของเราที่จะลงแข่งขันครั้งนี้ มีความพร้อมเป็นอย่างมาก เชื่อว่าซีเกมส์ครั้งนี้จะได้ไม่ต่ำกว่า 9 เหรียญทองเหมือนหนที่แล้ว คู่แข่งหลักๆของเราคือ ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งทั้ง 3 ชาติ มีความพร้อมทั้งในเรื่องเทคนิคและความแข็งแกร่งไม่ได้ด้อยไปจากเรา อย่างไรก็ตามการที่เราได้แข่งขันในไทย ยังเชื่อว่าจะสร้างความมั่นใจและได้กำลังใจจากเสียงเชียร์ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้
รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เผยว่า ซีเกมส์หนนี้ จาก 18 เหรียญทองที่ชิงชัย เรามั่นใจว่าด้วยการเก็บตัวมายาวนาน 4 ปี เราคาดหวังอย่างน้อย 10 เหรียญทอง ซึ่งผลจากการได้เก็บตัวต่อเนื่องก็ทำให้นักกีฬาของเรามีผลงานที่ดีในมหกรรมกีฬาระดับโลกและทวีป โดยเฉพาะในเวิลด์เกมส์ 2025 ที่ได้มา 3 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และเอเชียนยูธเกมส์ 2025 เด็กไทยก็ทำผลงานคว้ามา 1 เหรียญทอง ส่วนนักกีฬาชุดนี้ผสมผสานทั้งตัวเก่าตัวเก๋ากับผู้เล่นหน้าใหม่ เชื่อว่าจะมีผลงานที่ดีแน่นอน
สุชาติ แจสุรภาพ อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย เผยว่า ชักกะเย่อ เคยมีจัดในโอลิมปิกเกมส์ เมื่อ 100 ปีที่แล้ว เราดีใจที่ชักกะเย่อถูกบรรจุจัดแข่งขันในซีเกมส์หนนี้ เป็นครั้งแรก แม้จะเป็นในรูปแบบสาธิตก็ตาม สำหรับทีมไทยเราแข็งแกร่งระดับโลก รอบนี้แข่ง 5 อีเวนต์ มีชาติที่รวม 8 ประเทศ ก็เชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่สนุก และมั่นใจว่านักกีฬาไทยจะทำผลงานได้น่าประทับใจ
พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์ ประธานคณะกรรมการกลาง กีฬาเปตอง เผยว่า สำหรับเปตองในครั้งนี้ แม้ไม่มีสมาคมกีฬารองรับหลังจากเกิดปัญหาดราม่าร้อนๆในช่วงที่ผ่านมา แต่นักกีฬาทุกคนพร้อมและมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะสร้างผลงาน ซีเกมส์รอบนี้มี 11 อีเวนต์ คณะกรรมการกลางได้เปิดคัดตัวอย่างโปร่งใสและได้มาตรฐาน จนได้นักกีฬาที่มีศักยภาพดีที่สุดเข้าร่วม ซึ่งก็มีผู้เล่นระดับแชมป์โลกอยู่ในทีมชุดนี้ด้วย มั่นใจว่าจะได้แน่นอนอย่างน้อย 4 เหรียญทอง
สุจินดา หยางรุ่งรวิน ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย จากสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย เผยว่า หนก่อนทีมคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ซีเกมส์หนนี้วูซูมีชิงชัย 14 อีเวนต์ สมาคมเชื่อว่านักกีฬาไทยจะทำผลงานได้ดีกว่าเดิม โดยเชื่อว่าจะเป้าจะมีอย่างน้อย 2 เหรียญทอง
นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะริน นายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยฯ เผยว่า ซีเกมส์เคยบรรจุแข่งขันมาแล้ว 1 หน เมื่อปี 2011 ที่อินโดนีเซีย น่าเสียดายที่ไม่ได้รับการผลักดันให้จัดการแข่งขันในซีเกมส์ครั้งต่อๆมา ครั้งนี้มีกลับมาแข่งขันอีกครั้งในรูปแบบสาธิต ถือเป็นเรื่องดีที่ทำให้นักกีฬาไทยและอาเซียนมีสนามพัฒนาตัวเอง ซึ่งสมาคมคาดหวังอย่างน้อย 2 เหรียญทอง
ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย หรือ MMA เผยว่า นักกีฬาของเรามีความพร้อมเกือบจะ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ครั้งนี้แม้ MMA จะเป็นกีฬาสาธิต แต่ทุกชาติต่างก็ส่งนักกีฬาชุดใหญ่เต็มสูบเข้าร่วมรวม 6 รายการ จึงไม่ใช่งานง่ายของเราอย่างแน่นอน สำหรับในการแข่งขัน MMA อะไรก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้นในเบื้องต้นสมาคมตั้งเป้าหมายเอาไว้ 1 เหรียญทอง
ผศ.ดร.อานนท์ วันลา ประธานพัฒนาเทคนิค และหัวหน้าผู้ฝึกสอน จากสมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย เผยว่า เป็นครั้งแรกที่จานร่อนได้ร่วมบรรจุแข่งขันในซีเกมส์ แม้จะเป็นกีฬาสาธิต แต่เชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่สนุกและเข้มข้น โดยจานร่อนจะมีชิง 3 เหรียญทอง ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชื่อว่าจะมีโอกาสลุ้นเหรียญทอง 1 จาก ประเภทดิสกอล์ฟ ซึ่งนักกีฬาเราติดอยู่ในลิสต์ผู้เล่นระดับโลกและเอเชีย
ปิดท้ายที่ นาวาอากาศเอก บุญส่ง นวลย่อง ผู้จัดการทีมสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เผยว่า มวยไทยพร้อมจะสร้างผลงานและคว้าเหรียญทองให้กับไทยอย่างเต็มที่ในซีเกมส์ครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยที่มีดีกรีระดับแชมเปี้ยนโลกและทวีป จะทำผลงานได้ประทับใจแน่นอน จาก 18 รายการ เชื่อว่าเรามีโอกาสได้ 10 เหรียญทอง จากชาย 7 รายการ และหญิง 3 รายการ
นายพัลลภ ศรีไพวัลย์ ได้กล่าวสรุปหลังจบมีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ว่า ในรอบที่ 6 ในส่วนของสมาคมกีฬาที่มีจัดชิงชัยอย่างเป็นทางการในซีเกมส์รอบนี้ ประกาศเป้าหมายคว้ารวม 35 เหรียญทอง แบ่งเป็นมวยสากล 9 เหรียญทอง, ยูยิตสู 10 เหรียญทอง, เปตอง 4 เหรียญทอง, วูซู 2 เหรียญทอง และมวยไทย 10 เหรียญทอง ส่วนกีฬาสาธิต อย่าง กีฬาทางอากาศ คาดหวัง 2 เหรียญทอง, MMA 1 เหรียญทอง, ชักกะเย่อ หวังสร้างผลงานให้ดีที่สุด และจานร่อน 1 เหรียญทอง ซึ่งเมื่อหลังการแถลงประเมินความคาดหวัง 38 สมาคมกีฬา ตั้งเป้ารวม 164 เหรียญทอง
สำหรับงาน มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 รอบที่ 7 จะมีอีก 6 สมาคมกีฬาเข้าร่วม ประกอบด้วย ตะกร้อ, ฟันดาบ, หมากรุก, ฟิกเกอร์สเก็ต, ฮอกกี้น้ำแข็ง และ กาบัดดี้ โดยงานจะจัดขึ้นที่ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. ในวันอังคาร ที่ 11 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป