7 สมาคมประกาศคว้า 18 ทอง มีตเดอะเพรสฯซีเกมส์หน 5

7 สมาคมกีฬา ประกาศเป้าหมายคว้าเพิ่มอีก 18 เหรียญทองให้ทัพไทย ในงานประเมินความพร้อมทัพไทย มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 หนที่ 5 ทัพลูกยางมั่นใจ 2 ทอง เช่นเดียวกับ บาสเกตบอล, เบสบอล และแฮนด์บอล ส่วนวู้ดบอลและเทคบอล หวังโกยสมาคมละ 5 ทอง รวมมีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ทั้ง 5 ครั้ง 33 สมาคม ประกาศเป้าหมายคว้ารวม 129 เหรียญทอง
นายพัลลภ ศรีไพวัลย์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าว มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2568 โดยรอบนี้มีผู้บริหารและตัวแทนจาก 7 สมาคมกีฬาเข้าร่วมแถลงความพร้อมและประเมินความคาดหวังก่อนเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะมีขึ้นในวันที่ 9-20 ธันวาคม นี้ ที่กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา
ชัยยศ สิรินธรานนนท์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย เผยว่า สำหรับซอฟท์บอลไทย ตอนนี้ทีมเก็บตัวอยู่ที่สุพรรณบุรี ปัญหาที่พบจะเป็นเรื่องการเบิกจ่ายล่าช้า และอุปกรณ์ฝึกซ้อมบางอย่างที่ล่าช้า อย่างไรก็ตามการได้โค้ชญี่ปุ่นมาช่วย ก็ทำให้เห็นว่านักกีฬาพัฒนาขึ้น ซีเกมส์ครั้งล่าสุดเราไม่มีเหรียญรางวัล อย่างไรก็ตามครั้งนี้เราปรับแก้จุดอ่อนต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้ทีมค่อนข้างพร้อม เชื่อว่าจะทีมชาย ซึ่งไม่เคยได้เหรียญเลย น่าจะมีเหรียญเป็นอย่างน้อย และทีมหญิงที่ครั้งก่อนก็ไม่ได้เหรียญเลย จะเข้าชิงได้เป็นอย่างน้อย
พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส นายกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย เผยว่า ในซีเกมส์รอบนี้ มีชิง 2 เหรียญทอง และสมาคมตั้งเป้า 2 เหรียญทอง โดยในส่วนของเบสบอลทีมชาย นักกีฬาส่วนใหญ่เป็นหน้าใหม่เกือบหมด ซึ่งการที่เรามีลูกครึ่ง 10-11 คน ที่มาจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา มาช่วย ก็ทำให้ทีมแข็งแกร่งไม่น้อย ด้านคู่แข่งสำคัญคือ ฟิลิปปินส์ ส่วนเบสบอลไฟว์ แม้เราจะใหม่ แต่อยู่ที่ 5 เอเชีย เราแข่ง ซ้อมต่างแดนมาตลอด เชื่อว่าเหรียญทองไม่น่าหลุดมือ
พลตำรวจตรี ดร.นรศักดิ์ เหมนิธิ เลขาธิการสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย เผยว่า ซีเกมส์ 2025 มีชิง 2 เหรียญทอง จากอีเวนต์อินดอร์ทั้งชายและหญิง ที่จังหวัดชลบุรี ในการแข่งขันรอบก่อน เราได้มา 2 เหรียญเงิน รอบนี้เล่นในบ้านด้วย เรามุ่งมั่นและจริงจังกับการทำงานเป็นอย่างมาก และหวัง 2 เหรียญทอง ทั้งทีมชายและทีมหญิง โดย เวียดนาม คือ ชาติที่พัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุด
ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร นายกสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย เผยว่า ซีเกมส์ 2025 ถือเป็นครั้งแรกที่ซีเกมส์มีจัดการแข่งขัน สำหรับประเทศไทย มีการพัฒนาและเล่นกันมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปีแล้ว ดังนั้นฐานนักกีฬาและฝีมือของนักกีฬาไทยถือว่าไม่น้อยหน้าใคร ซีเกมส์รอบนี้ สมาคมเตรียมการมาเป็นอย่างดี มั่นใจว่าจาก 6 เหรียญทองที่มีแข่งขัน เรามีโอกาสได้ถึง 5 เหรียญทอง โดยมีลุ้นจากประเภททีม ซึ่งอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้
พลตรีหญิง ปรียาภัสสร์ จรัลพงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย เผยว่า ซีเกมส์ 2023 เทคบอลเป็นกีฬาสาธิต เราส่งแข่ง 3 รายการ ได้เหรียญทองทั้ง 3 รายการ หนนี้จัดชิงชัยอย่างเป็นทางการ เราเตรียมทีมมาเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญกับการเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งแข่งพัฒนาความสามารถอย่างเนื่อง ซึ่งนักกีฬาของเราเกือบทั้งทีมมีดีกรีระดับแชมป์โลก ด้วยประสบการณ์และศักยภาพก็ยังเชื่อว่าซีเกมส์หนนี้ที่จัด 5 อีเวนท์ เรามั่นใจว่าจะได้ 5 เหรียญทอง
ปิยพงศ์ พิรุณ เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เผยว่า บาสเกตบอล ชิง 4 เหรียญทอง ในประเภททีม 5 คน เราสร้างมาตรฐานใหม่ที่เป็นธรรมและเป็นสากล ด้วยการออกกฎห้ามผู้เล่นโอนสัญชาติเข้าร่วม ดังนั้นทุกทีมจะใช้ได้แค่นักกีฬาท้องถิ่น เชื่อว่าการแข่งขันจะสนุกและเข้มข้นแน่นอน ทีมชายเราหวังเข้าชิงเป็นอย่างน้อย น่าจะไปเจอคู่แข่งที่แกร่งอย่างฟิลิปปินส์ ส่วนทีมหญิง หวังได้ถึงเหรียญทอง ด้านบาสเกตบอล 3x3 ที่ยึดกฎระเบียบสากลทั่วโลก ซึ่งไม่ได้เข้มเรื่องกฎโอนสัญชาตินัก ทำให้เราก็มีตัวผู้เล่นที่แข็งแกร่ง ซึ่งทีมหญิงและทีมชายเรามีโอกาสได้อย่างน้อย 1 เหรียญทอง รวมแล้วบาสเกตบอลเรามีโอกาส 2 เหรียญทอง
“โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ประธานเทคนิคและหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เผยว่า สำหรับวอลเลย์บอลนั้น ทีมหญิงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น โดยทีมได้แบ่งนักกีฬาออกเป็น 3 กลุ่ม อย่างกลุ่มแรกคือกลุ่มเวิลด์คลาสที่ไปเล่นอาชีพต่างแดน กลุ่ม 2 คือ เล่นลีกในประเทศ และกลุ่ม 3 คือ กลุ่มดาวรุ่งยู-21 และ ยู-19 ในการเตรียมทีมหญิงและชาย ทั้งในร่มและชายหาด ของสมาคม เราจะเตรียมทีมเหมือนกันไปในแนวทางเดียวกัน ซีเกมส์ยังคงเป็นเกมสำคัญที่เราให้ความสำคัญ และมุ่งหวังรักษาความเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคให้ได้
“ตัวผู้เล่นระดับเวิลด์คลาส เรายืนยันจะกลับมารวมตัวทำหน้าที่เพื่อชาติในซีเกมส์ครั้งนี้ แม้ระยะเวลารวมตัวกับทีมที่เก็บตัวอยู่แล้วจะน้อย แต่เชื่อว่าความเป็นผู้เล่นระดับอาชีพต่างแดน น่าจะปรับตัวเข้ากับทีมได้ไม่ยาก ภาพรวมในประเภทในร่มทีมหญิง กับชายหาดทีมหญิง หวังจะรักษาเหรียญทองเอาไว้ให้ได้ ส่วนทีมชายทั้งในร่มและชายหาดหวังจะเข้าชิงให้ได้เป็นอย่างน้อย”
นายพัลลภ ศรีไพวัลย์ ได้กล่าวสรุปหลังจบมีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ว่า ในรอบที่ 5 ทั้ง 7 สมาคมประกาศเป้าหมายคว้าอีก 18 เหรียญทอง โดยซอฟท์บอล หวังเหรียญเงินเป็นอย่างน้อย, เบสบอล 2 เหรียญทอง, แฮนด์บอล 2 เหรียญทอง, วู้ดบอล 5 เหรียญทอง, เทคบอล 5 เหรียญทอง, บาสเกตบอล 2 เหรียญทอง และ วอลเลย์บอล 2 เหรียญทอง ทำให้มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ทั้ง 5 ครั้ง 33 สมาคม ตั้งเป้ารวม 129 เหรียญทอง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 230 เหรียญทอง สำหรับตนไม่มีคำพูดใดจะสื่อได้ดีเท่ากับคำว่าขอบคุณสมาคมและนักกีฬาที่ทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจ เพื่อสร้างผลงานและความสุขให้ประเทศชาติและแฟนกีฬาชาวไทย และเชื่อว่าแฟนๆกีฬาทุกคนตอนนี้ต่างก็พร้อมจะส่งกำลังใจและร่วมเชียร์นักกีฬาไทยทุกคน
สำหรับงาน มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 รอบที่ 6 จะมีอีก 9 สมาคมกีฬาเข้าร่วม ประกอบด้วย มวยสากล, มวยไทย, MMA, จานร่อน, ชักกะเย่อ, กีฬาทางอากาศ, เปตอง, วูซู และยูยิตสู โดยงานจะจัดขึ้นที่ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. วันที่ 6 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป