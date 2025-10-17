Sawasdee Sea Games 2025 ปลุกกระแส "เชียร์ไทยในบ้านเรา" พร้อมสร้างประวัติศาสตร์เจ้าภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เปิดฉากแคมเปญ "Sawasdee Sea Games 2025 เชียร์ไทยในบ้านเรา" พร้อมปลุกพลังคนไทยทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว ก่อนเปิดบ้านต้อนรับทัพนักกีฬาและเพื่อนบ้านอาเซียนในศึกกีฬาสุดยิ่งใหญ่ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สงขลา โดยมีการบรรจุกีฬาแข่งขันทั้งหมด 50 ชนิด ชิงชัย 574 เหรียญทอง, กีฬาสาธิต 3 ชนิด (กีฬาทางอากาศ, จานร่อน, ชักเย่อ) และกีฬาส่งเสริมมูลค่า 1 ชนิด (MMA-ศิลปะการต่อสู้แบบผสม) และการแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่เพียงแสดงศักยภาพด้านกีฬาและการบริหารจัดการระดับโลก แต่ยังเป็นโอกาสทองที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า "กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 จะเป็นมากกว่าการแข่งขันกีฬา เพราะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แค่เหรียญรางวัล แต่เป็นโอกาสที่เราจะได้เปิดบ้านต้อนรับนักกีฬาตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นการรวมพลังส่งต่อกำลังใจของคนทั้งชาติให้ถึงนักกีฬาทุกสนามแข่ง โดยมีแคมเปญ 'Sawasdee Sea Games 2025 เชียร์ไทยในบ้านเรา' เป็นเสาหลักในการสื่อสารเพื่อดึงคนไทยทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เราต้องการให้ทุกคนรู้สึกว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ เป็นภารกิจของชาติที่ต้องทำร่วมกัน ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศ ท่านคือ
'เจ้าบ้าน' ที่ต้อนรับมิตรประเทศด้วยความอบอุ่นและส่งต่อรอยยิ้มแบบไทยๆ และในขณะเดียวกันก็ร่วมส่งพลังเชียร์ให้นักกีฬาของเราอย่างเต็มที่”
สำหรับแคมเปญ "Sawasdee Sea Games 2025 เชียร์ไทยในบ้านเรา" ถูกออกแบบด้วย 3 แนวคิด เพื่อปลุกพลังการมีส่วนร่วมของคนไทยทุกคนให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในครั้งนี้
1. ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Host Pride) – การใช้คำว่า "สวัสดี" (Sawasdee) ในชื่อแคมเปญ สื่อถึงมิตรไมตรีและอัตลักษณ์ไทยที่โดดเด่น ขณะที่คำว่า "บ้านเรา" เน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมเปิดอ้อมกอดต้อนรับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนด้วยความอบอุ่น
2. พลังของการเป็นหนึ่งเดียว (The Power of Unity) – รวมพลัง "คนไทย" ทั้งประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ที่สนามแข่งขัน ที่บ้าน หรือในโซเชียลมีเดีย ให้ส่งเสียงเชียร์เป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างพลังกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้แก่นักกีฬาไทย
3. ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) – การเชียร์นักกีฬาที่ "บ้านเรา" ไม่ใช่แค่การเป็นผู้ชม แต่คือการเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ "เจ้าบ้าน" ที่ดูแล ภาคภูมิใจ และส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่บนแผ่นดินบ้านเกิด
และเพื่อให้แคมเปญเข้าถึงคนไทยทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้ใช้เครือข่ายสื่อที่ครอบคลุมทุก Touchpoint ในชีวิตประจำวัน สร้างการรับรู้ในระดับมหาชนทั้งในเมืองและนอกเมืองครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งทั่วภูมิภาคทั้งประเทศลาว และสิงคโปร์ อีกทั้งยังร่วมกับสำนักข่าวออนไลน์ชั้นนำ และกองทัพ KOLs KOC influencer Youtuber ทั้งในวงการกีฬาและวงการอื่นๆ ร่วมกันผนึกกำลังทำคอนเทนต์ แสดงความพร้อมร่วมกันในครั้งนี้ อีกทั้งยังเตรียมพบกับคอนเทนต์ผ่านสื่อกระแสหลัก รายการทีวีช่องหลักที่เข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ และกิจกรรมพิเศษที่จะชวนทุกออกมา ร่วมชม ร่วมเชียร์ และแสดงศักยภาพความเป็นเจ้าบ้านในแคมเปญ Sawasdee Sea Games 2025 ด้วยสัญญานการถ่ายทอดสดที่จะส่งตรงสู่คนไทยทั้งประเทศ และนำเสนอทุกข้อมูลข่าวสารสำคัญผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั้งหมดที่กล่าวมา เพื่อให้คำว่า Sawasdee Sea Games 2025 กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนไทย สร้างแรงบันดาลใจและสื่อสารถึงเมสเสจที่อยากให้คนไทยมาร่วมด้วยช่วยกันเชียร์นักกีฬาไทยในศึกซีเกมส์ 2025 และเพื่อโชว์ความพร้อมของกองเชียร์ของประเทศไทยในฐานะการเป็นเจ้าภาพของศึกครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
เตรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ การรวมตัวของเหล่าซูเปอร์สตาร์และผู้ทรงอิทธิพลระดับประเทศ ที่พร้อมผนึกกำลังเป็นกระบอกเสียงหลัก เพื่อเปลี่ยนความรู้สึกให้กลายเป็น 'พลังเชียร์' และ 'พลังต้อนรับ' อันยิ่งใหญ่ที่สุดในการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ของประเทศไทย การรวมตัวกันของศิลปินดารา และผู้ทรงอิทธิพลจากทุกวงการ ที่ทุกคนคาดไม่ถึงและไม่มีใครสามารถคาดคิดจะเห็นพวกเค้าในแคมเปญเดียวกัน เร็วๆนี้ และขอเชิญชวนคนไทยทุกคน ร่วมแสดงสปิริตอันยิ่งใหญ่ ต้อนรับเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยความภาคภูมิใจ และส่งเสียงเชียร์กึกก้องไปทั่วภูมิภาคว่า "Sawasdee Sea Games 2025 เชียร์ไทยในบ้านเรา" เพื่อทำให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ เป็นมหกรรมกีฬาที่ประสบความสำเร็จ สร้างความประทับใจและสร้างความทรงจำอันน่าภาคภูมิใจแบบไม่รู้ลืม
ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมสุดพิเศษ ได้ทางเว็บไซต์ StadiumTH.com และ Social Media StadiumTH ทุกแพลตฟอร์ม