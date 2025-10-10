ปรับโฉม 3 เมืองกีฬาเต็มรูปแบบ กรุงเทพ-ชลบุรี-สงขลา จัดซีเกมส์

กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี และสงขลา เดินหน้าปรับโฉมเมืองเต็มรูปแบบ ผ่านการจัดกิจกรรมโปรโมท สร้างการรับรู้ และสร้างบรรยากาศเมือง รองรับการทำหน้าที่เจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. มั่นใจศักยภาพของ 3 เมืองจัดแข่งขันฉลุย พร้อมสร้างมาตรฐาน และความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้อย่างแน่นอน
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ของประเทศไทย ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา ว่า จากการที่ตนเองและคณะทำงานได้ร่วมติดตามความพร้อม รวมถึงมีโอกาสได้ไปสำรวจสถานที่จริงด้วยตนเอง ต้องยอมรับว่า ทั้ง 3 จังหวัด มีความพร้อมเป็นอย่างมาก โดยตั้งแต่เข้าสู่ปีงบประมาณ 2569 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ทั้ง 3 จังหวัดได้มีการปรับโฉม และสร้างบรรยากาศของเมืองกีฬาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ซึ่งจะเริ่มในอีกไม่ถึง 2 เดือนข้างหน้านี้แล้ว
ดร.ก้องศักด กล่าวต่อว่า สำหรับกรุงเทพมหานคร มีการหารือกันล่าสุดเมื่อกลางเดือนกันยายน จะเน้นไปที่การแปลงโฉมเมือง สร้างการรับรู้และบรรยากาศของเมืองซีเกมส์ให้มีสีสันและมีความคึกคัก ผ่านการประดับตกแต่งเมือง การประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้และตั้งตารอที่จะร่วมกันทำหน้าที่เจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวอีกว่า จังหวัดชลบุรี ที่ตนเองเดินทางไปสำรวจความพร้อมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ได้เห็นการเตรียมการที่เป็นไปด้วยดี โดยภาพรวมต้องชื่นชมทุกภาคส่วนที่ช่วยกันบูรณาการการทำงานได้อย่างลงตัว ซึ่งตนมีความมั่นใจ เนื่องจากจังหวัดชลบุรี มีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าภาพกีฬาตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับโลก จะสามารถดำเนินการจัดการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ขณะที่จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ไปสำรวจความพร้อม ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ก็ได้เตรียมการเป็นอย่างดี ไม่มีเรื่องใดให้น่ากังวลใจ เนื่องจากทุกฝ่ายในจังหวัดร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเช่นกัน
สำหรับมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีการบรรจุกีฬาแข่งขันทั้งหมด 50 ชนิด ชิงชัย 574 เหรียญทอง, กีฬาสาธิต 3 ชนิด (กีฬาทางอากาศ, จานร่อน, ชักเย่อ) และ กีฬาส่งเสริมมูลค่า 1 ชนิด (MMA-ศิลปะการต่อสู้แบบผสม)