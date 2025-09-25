“ธรรมนัส” สั่งการเจรจาสหพันธ์โลกขอไฟเขียวจัดเปตองซีเกมส์

ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี สั่งทุกหน่วยงานไทย เดินเครื่องเต็มกำลังในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนรับหน้าที่เจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่าง 9-20 ธ.ค.นี้ มั่นใจไทยได้แสดงศักยภาพเต็มที่อวดสายตานานาชาติ เผยไม่นิ่งนอนใจปัญหาเปตอง ตั้งทีมลุยเจรจาสหพันธ์เปตองโลก ขอไฟเขียวจัดแข่งซีเกมส์ตามเดิม หลังก่อนหน้านี้สหพันธ์ฯมีมติแบน
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ.2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2569 (ค.ศ.2025 ) ที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ เมื่อ 25 ก.ย. ที่ผ่านมา
ภายในงาน มีผู้บริหารจากวงการกีฬาไทยจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่, ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ซีอีโอ สำนักงานซีเกมส์ พร้อมผู้แทนจากสมาคมกีฬาต่างๆเข้าร่วม
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า สำหรับการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่าง 9-20 ธ.ค.นี้ ในเรื่องของการเตรียมความพร้อม พิธีเปิด-ปิด การประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดสด รวมถึงการจัดหาอาสาสมัคร ตนได้มอบนโนบายไปให้กับท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ท่านอรรถกร ศิริลัทธยากร แล้วว่า ให้หามืออาชีพมาช่วยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการแข่งขัน และมองว่านี่คือการแข่งขันรายการสำคัญ ที่จะสะท้อนภาพประเทศไทยไปสู่สายนานาชาติ รวมถึงได้กำชับให้มีการตรวจสอบที่ชัดเจนในเรื่องของการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินอย่างตรงไปตรงมา และในที่ประชุมครั้งนี้ ตนก็ได้ร่วมพูดคุยกับสมาคมกีฬาต่างๆเพื่อรับฟังปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขด้วย
“ส่วนประเด็นเรื่องปัญหากีฬาเปตองในซีเกมส์นั้น ผมพร้อมจะผลักดันให้การแข่งขันนั้นจัดขึ้นตามโปรแกรมเดิม ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ผมได้มอบหมายให้มีการตั้งคณะทำงาน 1 ชุดที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบ ขึ้นตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น หากพบว่ามีการกระทำไม่ถูกต้อง ก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย หรือหากพบว่าไม่มีการกระทำผิด ก็ต้องให้ความยุติธรรมต่อไป ขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้คณะทำงานอีกชุด ทำหน้าที่ในนามตัวแทนรัฐบาลไทย นำโดยท่านประธานโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, ท่านชัยภักดิ์ และ พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ประธานคณะกรรมการกลางเปตอง เดินทางไปเจรจากับ สหพันธ์เปตองนานาชาติ เพื่อขอให้อนุมัติและรับรองให้การมีการแข่งขันเปตองในซีเกมส์“ ร้อยเอก ธรรมนัส ทิ้งท้าย