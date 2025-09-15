อลป.ไทย สั่ง กกท.ระงับ ส.เปตอง หากไม่ทำตามถูกแบนพ้นซีเกมส์

"พิมล ศรีวิกรม์" ประธานโอลิมปิคไทย ยัน ปัญหากีฬาเปตองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทางออกเดียวคือ กกท.ต้องยอมรับการทำงานของกรรมการกลางที่สหพันธ์เปตองโลกรับรอง หากเปลี่ยนชุดทำงานไปจากนี้ เปตองมีสิทธิ์ถูกแบนพ้นซีเกมส์ และส่งผลเสียระยะยาวกับนักกีฬาและประเทศชาติ วอนทุกฝ่ายเห็นผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก ฝากถึง "ดร.ก้องศักด ยอดมณี" หากเห็นพ้องตามนี้ขอให้ดำเนินการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาโดยตรงให้โปร่งใสและถูกต้องโดยเร็ว
จากกรณีปัญหาของสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ถูกสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP) และสหพันธ์กีฬาเปตองและโบว์ลโลก (WPBF) สั่งแบน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ครั้งล่าสุด ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาเปตองของไทย ที่จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้ รวมถึงมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ทำให้คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้ขอให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง ขึ้นมาทำหน้าที่เตรียมนักกีฬาเปตอง คัดเลือก และจัดส่งแข่งขันในนามคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศ เพื่อให้นักกีฬาสามารถเข้าร่วมแข่งขันในต่างประเทศ รวมถึงซีเกมส์ได้ และได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาเปตองและลอนโบว์ลโลกแล้ว
ล่าสุด ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และ ประธานมนตรีซีเกมส์ เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมด้วย นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ซีอีโอ สำนักงานซีเกมส์, นายธนา ไชยประสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคฯ และ พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ประธานคณะกรรมการกลางฯ ที่ห้องประชุม 1 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ก.ย.68
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคไทย กล่าวว่า ปัญหาของเปตองจริงๆก็กินเวลามาเกือบปีแล้ว ถือเป็นมหากาพย์ที่ถูกปล่อยให้คาราคาซังมาจนกระทั้งคณะกรรมการโอลิมปิคฯต้องเข้ามาดูแลเพื่อช่วยเหลือให้กีฬาเปตองสามารถจัดในซีเกมส์ และ นักกีฬาเปตองไทยสามารถเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ และ มหกรรมกีฬานานาชาติอื่นๆ อย่าง เวิลด์เกมส์ ที่เพิ่งจบลงไป โดยการประสานไปยังสหพันธ์เปตองโลกและได้รับรองให้คณะกรรมการกลางชุดนี้เป็นผู้ดำเนินการ
"ทั้งนี้ล่าสุดคณะกรรมการกลางชุดนี้ได้ทำการคัดเลือกนักกีฬาซีเกมส์ และส่งชื่อลงแข่งในระบบเรียบร้อย แต่ยังมีปัญหาที่เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง การกีฬาแห่งประเทศไทยยังไม่ระงับการปฎิบัติหน้าที่ของสมาคมกีฬาเปตองฯชุดที่ถูกแบน รวมถึงยังมีกระแสข่าวจะให้เข้ามาดำเนินการจัดส่งนักกีฬาเอง ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้ เพราะเมื่อสมาคมเดิมถูกสหพันธ์แบนและถอดชื่อออกจากการเป็นสมาชิกสหพันธ์ไปแล้ว ก็ควรที่จะหยุดการทำหน้าที่ไปโดยปริยาย จะเป็นอื่นไม่ได้"
"หลังจากวันนี้คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยจะทำหนังสือส่งไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย ถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางชุดนี้ แม้ก่อนหน้านี้จะมีการคุยส่วนตัวกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว และผู้ว่าฯ ก็ตอบตกลงและเห็นชอบในการดำเนินการของคณะกรรมการโอลิมปิคไทย ซึ่งหลังจากนี้ผมก็หวังว่าการกีฬาฯ จะดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน รวมถึงค่าที่พักหากมี ก็ต้องจัดการโอนตรงไปยังที่พัก ไม่ต้องผ่านสมาคมฯ รวมถึงเงินรางวัลจากการแข่งขันก็ให้ส่งตรงเข้าถึงนักกีฬาโดยตรงเช่นกัน และหวังว่าจะไม่มีการร้องเรียนให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก"
นายพิมล กล่าวอีกว่า หากหลังจากนี้ยังจะมีการฝืนทำอะไร หรือ แต่งตั้งใครเข้ามาดำเนินการเกี่ยวกับเปตองในซีเกมส์ที่นอกเหนือจากบุคคลที่สหพันธ์เปตองโลกรับรอง แน่นอนว่า สหพันธ์ฯก็จะไม่รับรองการแข่งขันเปตองในซีเกมส์ครั้งนี้ ซึ่งถ้าไม่รับรองการแข่งขัน นักกีฬาก็ไม่สามารถลงแข่งได้ และอาจจะส่งผลกระทบให้สหพันธ์แบนสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยเป็นระยะยาวก็ได้ ซึ่งถ้าไปถึงขั้นนั้นนอกจากจะเป็นผลเสียหายต่อนักกีฬาเปตองไทยแล้วยังมีผลต่อชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยเช่นกัน
ด้านนายชัยภักดิ์ กล่าวว่า อยากจะให้การกีฬาแห่งประเทศไทยยึดหลักความถูกต้อง และมองเห็นปัญหาของสมาคมกีฬาเปตองฯ ให้ลึกซึ้งกว่านี้ พร้อมยอมรับในคำสั่งของสหพันธ์เปตองโลกที่ได้ทำหนังสือยอมรับให้คณะกรรมการกลางที่มีพล.อ.มังกร เป็นประธานเข้ามาดำเนินการจัดส่งนักกีฬาลงแข่งซีเกมส์ รวมถึงดำเนินการเรื่องต่างๆ ในขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยยังไม่สามารถจัดการเคลียร์ปัญหาภายในสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยให้ถูกต้อง และ ได้รับการยอมรับจากสหพันธ์กีฬาเปตองโลก
"การดำเนินงานของคณะกรรมการกลางที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาเปตองโลกได้ทำทุกอย่างครบถ้วน จนถึงการส่งชื่อนักกีฬาลงแข่งซีเกมส์แล้ว จากนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกีฬาฯ หากยังจะฝืนการรับรองของสหพันธ์ฯ ตั้งคณะทำงานใหม่ที่สหพันธ์ฯไม่ได้รับรอง โอกาสที่จะไม่มีกีฬาเปตองในซีเกมส์ก็มีสูงแน่นอน รวมถึงโอกาสที่กีฬาเปตองไทยจะเสียโอกาสในการแข่งขันรายการนานาชาติ และผมก็อยากให้ผู้ว่าการกีฬาฯ ต้องชัดเจนได้แล้ว ถ้าเห็นดีกับการทำงานของคณะกรรมการกลางชุดนี้ทุกอย่างก็จะเดินหน้า แต่ถ้ายังจะเปลี่ยนแปลงอะไร ผมในฐานะมนตรีซีเกมส์ก็จะแจ้งให้ชาติสมาชิกทราบว่ากีฬาเปตองในซีเกมส์จะไม่มี แต่ละประเทศหากต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดส่งนักกีฬาใหม่ก็จะเร่งดำเนินการได้ ทั้งนี้ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ เพราะผลเสียหายจะตามมาอีกเยอะและกินเวลานานแน่สำหรับกีฬาเปตอง"
ขณะที่ พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ประธานคณะกรรมการกลาง กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาเปตองในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ กล่าวว่า อยากให้การกีฬาแห่งประเทศไทยยึดหลักความถูกต้อง และ ประโยชน์ของนักกีฬาและประเทศชาติเป็นหลัก ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามพรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 86 เป็นหลัก ทุกอย่างก็จะง่ายและลงตัวที่สุด