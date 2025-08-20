กัมพูชายังส่งนักกีฬาแข่งซีเกมส์600คน มีการตรวจเพศ-เช็กพาสปอร์ตเข้มงวด

กัมพูชายืนยันส่งนักกีฬา-เจ้าหน้าที่บู๊ซีเกมส์ 800 คน ชัยภักดิ์รับประกันแข่งที่ไทยปลอดภัยแน่ ถ้าแยกการเมืองกับกีฬาออก แจ้งทุกชาติครั้งนี้มีการตรวจเพศนักกีฬา ถ้าเกิดความสงสัย
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้านักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม โดยมีนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ซีอีโอสหพันธ์กีฬาซีเกมส์, นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้านักกีฬาไทย และหัวหน้านักกีฬาจากชาติอาเซียน ร่วมประชุม
สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการชี้แจงความคืบหน้าในการเตรียมการเป็นเจ้าภายในทุกด้าน และแจ้งเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่แต่ละชาติต้องรู้ก่อนการแข่งขันในช่วงมหกรรม ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ที่กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, สงขลา
นายชัยภักดิ์กล่าวหลังการประชุมว่า การประชุมวันนี้ สกวิสาน ยาน หัวหน้านักกีฬากัมพูชาไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วยตัวเอง แต่เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งวัธ จำเริญ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชา ร่วมประชุมทางออนไลน์ด้วย ในเรื่องของทีมกัมพูชานั้น ได้แจ้งจำนวนนักกีฬามาแข่งขันประมาณ 600 คน รวมเจ้าหน้าที่อีกกว่าร้อยคน รวมแล้วประมาณ 800 คน จากเดิมที่ส่งแข่งขันทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 1,600 คน ถ้าไม่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งไปจนถึงวันแข่งขัน ก็เป็นเรื่องที่ดีกับทุกฝ่าย แต่ถ้าการเมืองมีปัญหา ไม่มีใครคาดเดาอนาคตได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งซีเกมส์ถูกจับตาจากโลกสากลอยู่แล้ว มีธรรมนูญของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล(ไอโอซี) ที่ค้ำคอเราอยู่ ว่าพื้นที่ของกีฬาที่ปราศจากเรื่องการเมือง สหพันธ์กีฬาซีเกมส์จะพยายามรักษากติกานี้ ภายใต้มาตรฐานที่ทุกคนต้องปลอดภัย จะพยายามทำให้ลดจำนวนนักกีฬาของกัมพูชาลง เพื่อให้อยู่ในสังคมกีฬาของเราได้
“ถ้ากัมพูชาอยากอยู่ในสังคมได้ ก็อย่าให้การเมืองมายุ่งกับกีฬา ต้องเคลียร์เรื่องการเมืองให้เรียบร้อยกับฝ่ายไทย ต้องให้ความมั่นคงปลอดภัยกับคนไทย กีฬาเปิดกว้างให้เข้ามาอยู่แล้ว แต่อย่าสร้างปัญหานอกกีฬา เพราะเมื่อเกิดขึ้นไปกระทบนักกีฬาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ได้มองแค่ครั้งนี้ แต่ถ้ายังทะเลาะกันไปในอนาคต เจ้าภาพชาติอื่นๆ ก็ต้องกังวลกับความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชาด้วย มีคนพยายามที่พยายามบอกว่าไทยไม่ปลอดภัย ผมขอยืนยันว่าเรารับมือความปลอดภัยได้ดีมากแน่นอน” ซีอีโอสหพันธ์ซีเกมส์กล่าว
นายชัยภักดิ์กล่าวอีกว่า ถ้าสถานการณ์การเมืองระหว่างสองประเทศไม่ดีขึ้น และกัมพูชาไม่ได้มาแข่ง จะมีผลกระทบกับ 7 ชนิดกีฬา ที่จะมีชาติแข่งขันไม่ครบ 4 ชาติตามระเบียบ ทำให้จะแข่งขันไม่ได้ อย่างไรก็ตามขอยืนยันในฐานะซีอีโอสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ว่า กีฬาไหนหรืออีเวนต์ไหนที่มีแข่งขันแค่ 3 ชาติ จะให้แข่งขันได้ แต่จะมอบแค่ 2 เหรียญ คือ เหรียญทอง และ เหรียญเงิน ไม่มีเหรียญทองแดง ทุกสมาคมกีฬาที่เตรียมทีมจะไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่ากัมพูชาจะมาแข่งขันหรือไม่
นายชัยภักดิ์ เปิดเผยอีกว่า อีกเรื่องสำคัญของการหารือในวงประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาซีเกมส์หนนี้ คือเรื่องของการสุ่มตรวจเพศ หรือ “เจนเดอร์ เทสต์” ซึ่งซีเกมส์ครั้งนี้มีการตรวจเพศแน่นอน ส่วนขั้นตอนและวิธีการตรวจนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสหพันธ์ที่รับผิดชอบในกีฬานั้นๆ ซึ่งสหพันธ์ซีเกมส์เป็นเอกเทศ ไม่ได้อยู่ภายใต้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ดังนั้นระเบียบทั้งหมดขึ้นอยู่กับมนตรีซีเกมส์ และขอยืนยันว่าจะมีการตรวจเพศแน่นอน
“ขณะเดียวในการแข่งขันครั้งนี้เราจะมีการตรวจพาสปอร์ตด้วย หลังสำนักงานสหพันธ์ซีเกมส์ได้รับการร้องเรียนจากบางสมาคม โดยเฉพาะปัญหาจากการแข่งขันที่ผ่านๆ มา ซึ่งนักกีฬาที่มาร่วมการแข่งขันไม่ได้ใช้พาสสปอร์ตประเทศตัวเอง แต่ลงแข่งขันได้ เพราะประเทศนั้นๆ มีการออกหนังสือรับรองให้ลงแข่ง ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีมาแล้ว แต่กับครั้งนี้ เราจะตรวจเข้ม ตั้งแต่เดินทางเข้าไทย ช่วงแข่งขัน กระทั่งตอนเดินทางกลับ ดังนั้นถ้าพบว่ามีการปลอมแปลง จะมีการจับกุมแน่นอน และดันนั้นก็จะไม่มีกรณีที่เอานักกีฬาประเทศนู้นประเทศนี้มาเล่นในนามประเทศตัวเองในรอบนี้ ชาติใดจะมาทำแบบนี้ในการแข่งขันที่ไทยไม่ได้” ซีอีโอสหพันธ์กีฬาซีเกมส์กล่าว