ในสถานการณ์เงินซีเกมส์ฝืด ทำให้นึกถึงกองทุนกีฬา 200 ล้านบาทของ “บิ๊กสุชัย”

จากประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณของสมาคมกีฬาแห่งชาติ ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
แต่กลับมีเงินจำนวน 40,346,430.31 บาท ที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับสมาคมกีฬาฯเพื่อเป็นเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ซึ่งตกค้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
โดยกองทุนฯ ได้ขอให้สมาคมกีฬาฯที่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายมายังฝ่ายคลังฯของกองทุนฯ ภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้
ทำให้นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงกับหัวร้อนต่อว่ากองทุนฯ แล้วยังหารือกับ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ หาแนวทางกดดันรัฐบาล เพื่อบีบเอาเงินออกมาให้สมาคมกีฬาให้ได้
เลยทำให้นึกย้อนไปเมื่อครั้งเลือกตั้งประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ กับนโยบายของ “บิ๊กสุชัย” สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ที่เป็น 1 ในแคนดิเดต ลงสมัครชิงเก้าอี้ประมุขโอลิมปิคไทย ที่ออกนโยบายมาเพื่อแก้ปัญหาเงินฝืดของทุกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
ด้วยนโยบายจัดตั้งกองทุนเพื่อกีฬา 200 ล้านบาท ที่สมาคมกีฬาไหนเกิดปัญหาการเบิกจ่ายของกองทุนฯล่าช้า ก็สามารถมาเบิกเอาไปใช้ก่อนได้ แล้วเมื่อได้เงินจากกองทุนฯ ก็ค่อยนำมาคืน เพื่อให้วงการกีฬาสามารถเดินไปต่อได้
เมื่อมานั่งคิดดูแล้ว “บิ๊กสุชัย” ก็เหมือนผู้มาก่อนกาล เหมือนรู้ล่วงหน้าว่าใกล้ๆซีเกมส์จะเกิดปัญหาการเงินของ กกท.และกองทุนฯ ที่ไม่อาจจะหมุนมาช่วยสมาคมกีฬาได้ทัน จึงได้ตั้งนโยบายกองทุนเพื่อกีฬา 200 ล้านบาทขึ้นมา แต่ก็เสียดายที่หลายสมาคมมองไม่เห็นถึงความสำคัญของเงินทุน เพราะตอนนั้นยังไม่มีปัญหาเงินฝืดเหมือนตอนนี้
สมาคมกีฬาใหญ่ๆ ที่มีสปอนเซอร์ ก็อาจจะเอาตัวรอดได้หมุนเงินเก็บมาดูแลนักกีฬาตัวเองก่อน แต่สมาคมเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีสปอนเซอร์นี่สิจะตายกันหมด ขวัญกำลังใจนักกีฬาก็หาย เงินเบี้ยเลี้ยงก็ว่างเปล่า อย่าลืมว่านักกีฬาก็คน ต้องกินต้องใช้ มีภาระเหมือนกัน แล้วถ้าเขาไม่ได้เบี้ยเลี้ยงจะอยู่ยังไง หรือจะต้องออกไปหาอะไรทำเลี้ยงปากท้อง ครอบครัว แบบนี้มันก็ซ้อมกันไม่เต็มที่ แล้วจะเอาอะไรไปชนะเขา อันนี้สิน่าห่วง
ถ้าจะบอกว่า “อด ก็ อด ไปด้วยกัน เหนื่อยก็เหนื่อยไปด้วยกัน” แบบนี้มันจะไหวเหรอ แต่จะทำอย่างไรได้ ก็ในเมื่อเป็นมติเสียงส่วนใหญ่ไม่เลือก ”สุชัย“ ก็เท่ากับทิ้งนโยบายกองทุน 200 ล้านบาท ที่ตอนนี้จำเป็นมากเหลือเกินกับสถานการณ์ปัจจุบันที่วงการกีฬาไทยกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้
เมื่อสายน้ำย่อมไม่มีวันไหลกลับ เวลาที่ผ่านไปแล้วก็ไม่อาจหวลคืนได้ จะหันกลับมาให้ “บิ๊กสุชัย” ช่วยมันก็สายไปเสียแล้ว เพราะเขาไม่ได้เป็นประธานโอลิมปิค นโยบายกองทุน 200 ล้านเลยต้องเก็บเข้ากรุ ตอนนี้ต้องหวังพึ่งบารมี “บิ๊กเอ” ผศ.ดร.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานโอลิมปิคฯ คนปัจจุบัน ว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร จะกดดัน กกท.อย่างไร กับเงินจำนวน 40 กว่าล้านบาทที่ยังค้างจ่ายให้กับสมาคมกีฬา