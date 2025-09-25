“ธรรมนัส” สั่งการไทยเดินเครื่องเจ้าภาพซีเกมส์เต็มสูบ พร้อมเจรจาสหพันธ์โลกขอไฟเขียวจัดเปตอง

รองนายกฯ สั่งการไทยเดินเครื่องเจ้าภาพซีเกมส์เต็มสูบ ยกเป็นการสะท้อนภาพไทยสู่นานาชาติ กำชับใช้งบตรงไปตรงมา เตรียมเจรจาสหพันธ์โลกขอไฟเขียวจัดเปตอง
วันนี้ (25 ก.ย.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี สั่งทุกหน่วยงานไทย เดินเครื่องเต็มกำลังในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนรับหน้าที่เจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่าง 9-20 ธ.ค.นี้ มั่นใจไทยได้แสดงศักยภาพเต็มที่อวดสายตานานาชาติ เผยไม่นิ่งนอนใจปัญหาเปตอง ตั้งทีมเป็นตัวแทนประเทศลุยเจรจาสหพันธ์เปตองโลก ขอไฟเขียวจัดแข่งซีเกมส์ตามเดิม หลังก่อนหน้านี้ สหพันธ์ฯ มีมติแบน
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2025 ) ที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ
ภายในงาน มีผู้บริหารจากวงการกีฬาไทยจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่, ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ซีอีโอ สำนักงานซีเกมส์ พร้อมผู้แทนจากสมาคมกีฬาต่างๆ เข้าร่วม
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า สำหรับการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธ.ค.นี้ ในเรื่องของการเตรียมความพร้อม พิธีเปิด-ปิด การประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดสด รวมถึงการจัดหาอาสาสมัคร ตนได้มอบนโยบายไปให้กับท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ท่านอรรถกร ศิริลัทธยากร แล้วว่า ให้หามืออาชีพมาช่วยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการแข่งขัน และมองว่า นี่คือ การแข่งขันรายการสำคัญ ที่จะสะท้อนภาพประเทศไทยไปสู่สายนานาชาติ รวมถึงได้กำชับให้มีการตรวจสอบที่ชัดเจนในเรื่องของการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินอย่างตรงไปตรงมา และในที่ประชุมครั้งนี้ ตนก็ได้ร่วมพูดคุยกับสมาคมกีฬาต่างๆเพื่อรับฟังปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขด้วย
“ส่วนประเด็นเรื่องปัญหากีฬาเปตองในซีเกมส์นั้น ผมพร้อมจะผลักดันให้การแข่งขันนั้นจัดขึ้นตามโปรแกรมเดิม ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ผมได้มอบหมายให้มีการตั้งคณะทำงาน 1 ชุด ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบ ขึ้นตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น หากพบว่ามีการกระทำไม่ถูกต้อง ก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย หรือหากพบว่าไม่มีการกระทำผิด ก็ต้องให้ความยุติธรรมต่อไป ขณะเดียวกัน ก็ได้มอบหมายให้คณะทำงานอีกชุด ทำหน้าที่ในนามตัวแทนรัฐบาลไทย นำโดยท่านประธานโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, ท่านชัยภักดิ์ และ พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ประธานคณะกรรมการกลางเปตอง เดินทางไปเจรจากับ สหพันธ์เปตองนานาชาติ เพื่อขอให้อนุมัติและรับรองให้การมีการแข่งขันเปตองในซีเกมส์” ร้อยเอก ธรรมนัส ทิ้งท้าย