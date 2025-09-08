ซีเกมส์ยิงสด 25 กีฬา 6 ช่อง ก้องศักด เปิดกว้างเพิ่มTVได้อีก

ซีเกมส์ยิงสดแน่ 25 กีฬา ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อให้รับชมทั่วถึงที่สุด เปิดกว้างให้ผู้สนใจถ่ายทอดเพิ่มได้ ก้องศักดยืนยันรัฐบาลเปลี่ยนไม่กระทบ เดินหน้าเตรียมเจ้าภาพตามแผน ให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดการประชุมเรื่องการถ่ายทอดสดและสื่อมวลชน ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โรงแรมอวานี รัชดา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
ดร.ก้องศักดกล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของการถ่ายทอดสดและสื่อมวลชน เพื่อรับฟังความต้องการของทุกประเทศในการเตรียมการถ่ายทอดสด มีผู้แทนจาก 9 ชาติอาเซียนร่วมประชุม ส่วนที่ไม่ได้มาร่วมจะมีการติดตามผลการประชุมเพื่อให้ได้รับรายละเอียดตรงกัน และดำเนินการอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด โดยจะถ่ายทอดสดไม่ต่ำกว่า 25 ชนิดกีฬา และยังเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเจรจาเพื่อถ่ายทอดสดกีฬาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ด้วย เนื่องจากบางประเทศอาจจะมีความสนใจในกีฬาที่เจ้าภาพไม่ได้ถ่ายทอด ในส่วนของประเทศไทยนั้นมีแล้ว 6 ช่อง ได้แก่ วัน31, ไทยรัฐทีวี, ช่อง3, อมรินทร์ทีวี, เอ็นบีที และทีสปอร์ต7 ซึ่งก็ยังมีอีกหลายช่องที่สนใจจะร่วมถ่ายทอดสดด้วย นอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดสดในแพลตฟอร์มอื่นๆ ทั้งทางเคเบิลทีวี และออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับชมทั่วถึงและครบถ้วนที่สุดด้วย
ผู้ว่า กกท.กล่าวอีกว่า จากการที่ประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน แแต่การเตรียมการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ยังคงเดินหน้าไปตามแผนที่วางไว้ กกท., คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ยังคงทำงานต่อไปเพื่อไม่ให้งานชะงัก เมื่อมีรัฐมนตรีคนใหม่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ้าง อาจจะอยากให้เพิ่มเติมส่วนไหนบ้าง ก็จะเดินหน้าเตรียมต่อไปเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพดีขึ้น
“ในช่วงเวลา 3 เดือนก่อนซีเกมส์ เรายังยืนยันว่าการเป็นเจ้าภาพแบบกรีนซีเกมส์ยังเป็นเหมือนเดิม พิธีเปิด-ปิดก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทุกฝ่ายยังทำงานกันเต็มที่เหมือนเดิม เพื่อให้ซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ออกมาสมบูรณ์และประสบความสำเร็จมากที่สุด” ดร.ก้องศักดกล่าว
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่กรุงเทพมหานคร, จ.ชลบุรี, จ.สงขลา
กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่ จ.นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร