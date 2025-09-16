กกท.โอนเงินให้ ส.เปตอง ตามระเบียบ หากนักกีฬาไม่ได้เงินร้องเรียนได้

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เผยเหตุโอนเบี้ยเลี้ยงซีเกมส์ให้สมาคมเปตองชุดเดิม ชี้ทำตามกฎหมาย เผยต่อให้เงินไม่ถึงนักกีฬา นักกีฬาก็มาร้องได้ พร้อมตั้งกรรมการสอบ
หลังจาก สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ถูกสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP) และสหพันธ์กีฬาเปตองและโบว์ลโลก (WPBF) สั่งแบน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ครั้งล่าสุด ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาเปตองของไทย ที่จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้
โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้ขอให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง ขึ้นมาทำหน้าที่เตรียมนักกีฬาเปตอง ส่งแข่งขันในนามคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักกีฬาสามารถเข้าร่วมแข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงซีเกมส์ได้ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาโดย มีพลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์ เป็นประธาน อย่างไรก็ตามยังมีความกังวลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักกีฬา โดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณ และเงินเบี้ยเลี้ยงต่างๆ เนื่องจากกกท. ยังคงยึดถือสมาคมกีฬาเปตองฯ เป็นหลักอยู่
ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า เรื่องนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลย การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง ขึ้นมา มอบหมายให้เข้ามาทำหน้าที่เตรียมการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเดิมทีเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการแข่งขัน ซึ่งก็จะมอบหมายให้สมาคมกีฬานั้นๆรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ในส่วนของเปตองนั้น คณะกรรมการบริหารฯถูกถูกสหพันธ์เปตองนานาชาติ แบน จึงได้ตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาดูแลในส่วนนี้
"ส่วนเรื่องการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เดิม สมาคมฯได้ส่งรายชื่อนักกีฬามาหมดแล้ว ดังนั้นก็ไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลงรายชื่อเพียงแต่คณะกรรมการกลางก็ต้องเข้าไปดูแลนักกีฬาในส่วนนี้เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องไปเปิดคัดเลือกใหม่หรือส่งรายชื่อนักกีฬาชุดใหม่ เพราะนักกีฬาไม่ได้ถูกสหพันธ์สั่งแบน"
"อีกเรื่องคือเรื่องเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ต้องยึดตามกฎหมาย คือโอนเงินให้สมาคมฯ เป็นผู้จัดการเหมือนสมาคมกีฬาอื่นๆ ไม่สามารถโอนตรงให้นักกีฬาได้ อย่างไรก็ตามหากตัวนักกีฬาไม่ได้รับเงินหรือเงินไม่ถึงนักกีฬา ก็สามารถมาร้องกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ ซึ่ง กกท. ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบแน่นอน แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีนักกีฬาคนไหนเข้ามาร้อง"
"อย่างไรก็ตามในอนาคต หาก สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ยังถูกสหพันธ์เปตองนานาชาติ แบน การกีฬาแห่งประเทศไทย ก็อาจจะเข้าไปดูแล ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารชั่วคราว เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ต่อไปได้"