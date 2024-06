เปิดศึกฟิกเกอร์สเก็ต “เธียเตอร์ออฟดรีม” นักสเก็ตน้ำแข็งร่วม 141 คน

เดอะเธียเตอร์ ออฟ ดรีม จัดศึกฟิกเกอร์สเก็ต หวังสร้างนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งเยาวชนไทยให้มีประสบการณ์ในการแข่งขัน โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมมากถึง 141 คน พร้อมด้วย 2 ลานจากสหรัฐฯเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาชิงชัยดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ต รายการ “Theater Of Dream Figure Skating in Bangkok“ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2567 ที่ลานสเก็ตน้ำแข็ง Thailand International Ice hockey arena โดยมี ปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ์ กรรมการบริหาร บริษัท เดอะเธียเตอร์ ออฟ ดรีม จำกัด, ภาวศุทธิ โชติกเสถียร กรรมการบริหาร Thailand International Ice hockey arena เชียงใหม่ และ พิพัฒน์ เชิดชิด ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน ร่วมในพิธีโดย บริษัท เดอะเธียเตอร์ ออฟ ดรีม จำกัด ผู้บริการธุรกิจเกี่ยวกับลานสเก็ตน้ำแข็งในประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ต รายการ “Theater Of Dream Figure Skating in Bangkok“ ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.2567 ที่ลาน Thailand International Ice hockey arena ซึ่งรายการนี้ได้รับการรับรองจากสถาบันสเก็ตน้ำแข็งเอเชีย (ISI Asia) มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 141 คน รวมทั้งมีนักกีฬาจากต่างประเทศเข้าร่วมด้วยสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เป็น 1 ในการแข่งขันของนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตเยาวชนไทย ให้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นการต่อยอดในการเพิ่มประสบการณ์ไปสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ เนื่องจากรายการนี้ได้เชิญนักกีฬาจากลานสเก็ตน้ำแข็งของสหรัฐอเมริกาจำนวน 2 ลานคือ Champion Rink USA กับ Gilmour Ice skating Rink USA และยังเป็นเวทีให้นักกีฬาเยาวชนไทยได้ฝึกทักษะในการเตรียมตัวลงแข่งขันรายการอื่นๆ ซึ่งการแข่งขันจะมีอีก 1 วัน คือในวันที่ 23 มิ.ย.2567 สามารถเข้ามาชมการแข่งขันได้ฟรี ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู