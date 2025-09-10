กกท.เผยงบจัดซีเกมส์ยังขาดอยู่ 459 ล้านบาท

ซีเกมส์ 2025 ยังไม่นิ่ง ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เผย งบยังขาดอีก 459 ล้าน ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกสำนักงบประมาณ ตัดไปก่อนหน้านี้ มั่นใจ รมว.กีฬา คนใหม่พร้อมหนุนเต็มที่
มหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย โดย กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อวันที่ 9 ก.ย.68 ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมนับถอยหลัง "9 เดือน 9 นับถอยหลัง 90 วัน รวมใจคนไทย เชียร์ให้สุดใจ คว้าชัยซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์"
ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ออกมาเปิดเผยว่า แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนตัวยังมั่นใจว่าไม่ว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็คงพร้อมที่จะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ อย่างเต็มที่
เนื่องจากเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันทุกคน ในส่วนของ กกท. ได้เตรียมข้อมูลที่จะไปรายงานไว้หมดแล้วว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องรีบดำเนินการเร่งด่วน เช่นเรื่องการค้างพิจารณางบที่เหลือ ซึ่งจะต้องนำเรื่องเข้า ครม. เพื่อของบกลาง อันนี้ได้เตรียมทุกอย่างประสานสำนักงบประมาณแล้ว เนื่องจากท่านใหม่ที่มาก็ต้องตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันชุดใหม่ขึ้นมาอย่างเร่งด่วน แทนชุดเก่าที่สิ้นสุดไปพร้อมกับรัฐบาล
"เรื่องเร่งด่วนตอนนี้ที่ต้องรีบดำเนินการคือการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ ของประเทศไทย เนื่องจากเวลามันเริ่มนับถอยหลังแล้ว 90 วันดังนั้นเรื่องงบประมาณต้องเอาให้จบ”
”เรื่องของการขออนุมัติงบส่วนที่ยังขาดอยู่ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสูงเลย แม้ว่าท่านสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนก่อนจะพยายามผลักดันเร่งด่วนแต่ก็ยังไม่ทันเวลา“
“จากนี้มั่นใจว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาก็จะช่วยเร่งผลักดัน ซึ่ง ณ เวลานี้ งบจัดการแข่งขัน ซีเกมส์ ยังขาดอยู่ 459 ล้านบาท ซึ่งมีที่มาจากการที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ถูกตัดงบประมาณประจำปีไป แต่เราได้ยืนยันกลับไปยังสำนักงบประมาณแล้วว่าเราจะของบในส่วนนี้กลับมาเพื่อจัดการแข่งขันซีเกมส์ เนื่องจากชนิดกีฬามากขึ้น จำนวนนักกีฬาก็มากขึ้น ค่าใช้ง่ายก็มากขึ้นตามไปด้วย"