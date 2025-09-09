“ดร.ก้องศักด" ชวนคนไทยร่วมนับถอยหลัง 90 วัน เชียร์ให้สุดใจ คว้าชัยซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว 9เดือน 9 นับถอยหลัง 90 วัน รวมใจคนไทย เชียร์ให้สุดใจ คว้าชัยซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ โดยมี นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ฯ, นายณัฐพล ณ สงขลา ผู้อำนวยการกองการทูตวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
นางสาวพีร์ภากรมณณ์ เนียมใย นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา), นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ผู้แทนสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (APSF) นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่า กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายธัชนาถ ทองประกอบ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, นักกีฬาทีมชาติ, สื่อมวลชนชาวไทย และสื่อมวลชนจากอาเซียน ร่วมงาน ณ ลาน Beacon 2 ชั้น 1 เซ็นทรัล เวิลด์ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2568 ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากผู้ที่มาร่วมงาน เพื่อร่วมรับชมไฮไลท์ของงานอย่างพร้อมเพรียง
ภายในงานยังมีการแสดงบทเพลงประจำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเพลงที่ชื่อว่า "1%" ซึ่งสร้างสรรค์โดยศิลปินชื่อดัง "ฟักกลิ้งฮีโร่" (F.HERO) หรือ กอล์ฟ-ณัฐวุฒิ ศรีหมอก ศิลปินแร็ปเปอร์แถวหน้าของเมืองไทย ร่วมด้วย "วี วิโอเลต" หรือ วิโอเลต วอเทียร์ นักร้อง นักแต่งเพลง และนักแสดงลูกครึ่งไทย-เบลเยียม
รวมทั้งยังได้รับฟังความรู้สึก แรงบันดาลใจ ตลอดจนความพร้อมของ 6 นักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ได้แก่ วารีรยา สุขเกษม นักกีฬาสเก็ตบอร์ด, วราวุฒิ แสงศรีเรือง นักกีฬายูยิตสู, จอมคน พุ่มสีนิล นักกีฬาอีสปอร์ต, รุ่งโรจน์ ไทยนิยม นักกีฬาเทเบิลเทนนิสอาเซียนพาราเกมส์, ศศิภาพร จันทวิสูตร และอัจฉราพร คงยศ นักกีฬาวอลเลย์บอล อีกด้วย
จากนั้น นักกีฬาทีมชาติไทยดังกล่าว ได้ร่วมกิจกรรมสร้างกระแสการรับรู้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13ของประเทศไทย "INSPIRE THE GAME คลินิกกีฬา ปลุกพลังฝัน" ที่จัดควบคู่กับงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ บริเวณลาน Eden ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมร่วมพูดคุยและสาธิตเทคนิคกีฬาของแต่ละชนิดกีฬา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่อยู่ในบริเวณงาน และบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ กิจกรรมสร้างกระแสการรับรู้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ของประเทศไทย ในรูปแบบ Road Show และ Troop Caravan มีกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องกันใน 3 จังหวัดเจ้าภาพ ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ในเดือนตุลาคม 2568, จังหวัดสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2568และจังหวัดนครราชสีมา ในเดือนมากราคม 2569
ด้าน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า นับจากนี้อีก 90 วัน ประเทศไทย โดย 3 จังหวัด ทั้ง กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา รวมทั้งประชาชนชาวไทย เราจะพร้อมใจกันเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธ.ค. 2568 ให้ประทับใจผู้มาเยือน ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้าน อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ขณะเดียวกัน ประเทศไทย ก็ยังได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่าง วันที่ 20-26 ม.ค. 2569 ที่ จังหวัดนครราชสีมา ควบคู่กันไปด้วย
“ตลอด 90 วันนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการสร้างการรับรู้ และเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยให้มาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือน ทั้งคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากที่สุด ให้สมกับที่ประเทศไทยเคยมีประสบการณ์จากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาแล้วมากมายหลายรายการ“
“นอกจากนี้ กกท.ยังได้เปิดวิคตอรี่แคนทีน จะเป็นสถานที่ที่มีทีมโภชนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยจะเป็นสถานที่ที่นักกีฬาสามารถเข้ามารับปะทานอาหารร่วมกัน และขอยืนยันว่าแม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาล แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อซีเกมส์แน่นอน เพราะเรามีระบบ และเดินหน้าต่อไปได้ มั่นใจว่ารัฐบาลใหม่ก็จะสนับสนุนซีเกมส์”