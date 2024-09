”เครือซีพี“ ยืนหยัดเคียงข้างทัพพาราลิมปิกไทย เบื้องหลังความสำเร็จประวัติศาสตร์ “ปารีส 2024”

เป็นอีกหนึ่งทัพนักกีฬาไทยที่สร้างความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในเวทีระดับโลก สำหรับทัพพาราลิมปิกทีมชาติไทย ซึ่งสร้างผลงานกระหึ่ม มหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ “ปารีส 2024” ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-8 กันยาน 2567 ที่ผ่านมาทัพพาราลิมปิกไทยประกาศศักดาคว้ามาได้ 6 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน และ 13 เหรียญทองแดง รวม 30 เหรียญ จบอันดับ 21 ของโลก ซึ่งถือว่าเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ และดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของทัพพาราลิมปิกไทย ซึ่งได้ทำลายสถิติผลงานก่อนหน้านี้ในพาราลิมปิกเกมส์ 2016 ที่ประเทศบราซิล 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง และครั้งนั้นจบอันดับ 23โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบสาวจอมเก๋าที่จารึกประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาที่คว้า 3 เหรียญทองฟันดาบ บุคคลหญิง ครบทั้งประเภทดาวเซเบอร์, ฟอยล์ และเอเป้ อีกทั้งยังคว้า 1 เหรียญทองแดงจากเอเป้ ทีมหญิงอีกด้วย รวมไปถึงนักกีฬาพาราลิมปิกไทยทั้งหมด 79 คนต่างมุ่งมั่นทำผลงานจนเอาชนะใจคนไทยทั้งประเทศจากความสำเร็จของทัพพาราลิมปิกไทยในครั้งนี้ เกิดขึ้นความมุ่งมั่นตั้งใจของนักกีฬาทุกคน และได้รับการเสริมแกร่งจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต่างผนึกกำลังกันช่วยสนับสนุนเติมเต็มในทุกมิติ ซึ่งอีกหนึ่งการสนับสนุนที่สำคัญก็คือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ “เครือซีพี” ซึ่งได้ยืนหยัดเคียงข้างทัพนักกีฬาพาราลิมปิไทยมายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในปีนี้แล้วบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือ ประกอบด้วย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพี ออลล์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่างให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านกีฬามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง และพร้อมยืนหยัดเคียงข้างทุกการต่อสู้ของนักกีฬาไทย ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนอาหาร และการสื่อสาร เพื่อเชื่อมโยงทุกกำลังใจโดย “ซีพีเอฟ" และ “ซีพี ออลล์” เป็นผู้ดูแลการสนับสนุนด้านอาหาร ด้วยการมุ่งมั่นคัดสรรอาหารคุณภาพ ซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยให้ได้รับคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดในช่วงระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อม ทำให้เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการไล่ล่าความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติขณะที่ “ทรู คอร์ปอเรชั่น” เป็นผู้ดูแลการสนับสนุนด้านการสื่อสาร โดยได้มอบซิมทรู GO Travel บนเครือข่ายพันธมิตร 5G ที่เร็ว แรงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ให้นักกีฬาพาราลิมปิกไทยได้เชื่อมโยงกำลังใจกับครอบครัวได้ตลอดเวลา และได้รับกำลังใจจากแฟนกีฬาผ่านช่องทางโซเชียล ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ทุกคนพร้อม “สู้สุดทุกสนาม” สมกับเป็น “คนไทยหัวใจนักสู้”“แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบสาวจอมเก๋า เจ้าของ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง กล่าวถึงการสนับสนุนของเครือซีพีว่า เครือซีพีเป็นผู้สนับสนุนนักกีฬาไทยมาโดยตลอด การมอบซิมทรู GO Travel ให้กับพวกเราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจให้พวกเราได้ติดต่อสื่อสารกับครอบครัว รวมทั้งการใช้ดูข้อมูลต่างๆ และการติดต่อกับโค้ช ทีมงานในระหว่างการแข่งขัน เพื่อนัดแนะเวลา และสถานที่ที่จะมาเจอกัน“ ซิมทรู GO Travel ช่วยเชื่อมโยงกำลังใจให้กับพวกเรา ซึ่งต้องบอกว่า “ซิมทรู” มีความเร็วของเน็ตแรงมาก ใช้ได้ตลอด ไม่มีสะดุด รวมทั้งเครือซีพีก็ยังได้มอบอาหารในระหว่างการฝึกซ้อมที่อยู่เมืองให้กับพวกเราอีกด้วย โดยขอขอบคุณเครือซีพีที่สนุบสนุนพวกเราทุกแมตช์ ทั้งอาเซียนพาราเกมส์, เอเชี่ยนพาราเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญของนักกีฬา และหวังว่าเครือซีพีจะสนับสนุนต่อไป พวกเราขอบคุณมากจริงๆ”นอกจากนี้ สายสุนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานในพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ถือว่าเกินคาด เกินเป้าหมาย เกินพิกัด ดีใจสุดๆ ภาคภูมิใจมาก ถือเป็นที่สุดในชีวิตการเป็นนักกีฬา ส่วนหนึ่งมาจากความตั้งใจ ผสมผสานกับทีมงานโค้ช และเบื้องหลังทั้งหมด แต่สำคัญที่สุดคือตัวเราต้องมีสติ มีสมาธิ หลังจากนี้ก็จะมอบรางวัลให้กับตัวเองด้วยการอยู่กับครอบครัว ก่อนกลับมาฝึกซ้อมทำหน้าที่เหมือนเดิม และวางเป้าหมายไปที่พาราลิมปิกเกมส์ 2028 ที่แอลเอ สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองขณะที่ “รุ่ง” รุ่งโรจน์ ไทยนิยม นักกีฬาเทเบิลเทนนิส เจ้าของ 2 เหรียญเงินจากประเภทชายเดี่ยว คลาส 6 และชายคู่ MD 14 กล่าวว่า เครือซีพีได้สนับสนุนพวกเรามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทั้งด้านอาหาร และการสื่อสาร ซึ่งเมื่อเราฝึกซ้อมอย่างเต็มที่แล้ว อีกสิ่งสำคัญคือกำลังใจ ซึ่งครั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มอบ “ซิมทรู GO Travel” ให้พวกเราได้สื่อสารกับครอบครัว และดูโซเชียลมีเดีย ซึ่งได้เห็นว่ามีคนเชียร์เรามากขนาดนี้ และเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยเป็นแรงผลักดันให้พวกเราไปทำชื่อเสียงเพื่อประเทศชาติในครั้งนี้“ในพาราลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ นอกจากมอบซิมโรมมิ่งแล้ว เครือซีพียังได้มอบอาหารในระหว่างการฝึกซ้อมที่อยู่เมืองให้กับพวกเราอีกด้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณทางเครือซีพีที่ได้สนับสนุนนักกีฬาไทยมาต่อเนื่องและยาวนาน โดยที่ผ่านมาได้มีการดูแลพวกเราเป็นอย่างดี และอย่างให้มีการสนับสนุนต่อไป พวกเราก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด”รุ่งโรจน์ กล่าวอีกว่า ส่วนตัวพอใจผลงานในพาราลิมปิกเกมส์ 2024 แต่แอบเสียใจในประเภทคู่ที่แพ้นักกีฬาจีนในรอบชิงชนะเลิศ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ในเอเชี่ยนพาราเกมส์เคยชนะมาได้ ส่วนพาราลิมปิกเกมส์ 2028 อีก 4 ปีข้างหน้าที่แอลเอ สหรัฐอเมริกา ก็ยังจะไปร่วมชิงชัยแน่นอน แต่ระหว่างทางก็มีอีกหลายมหกรรมกีฬาทั้งในระดับอาเซียน และเอเชีย โดยก็จะดูแลสุขภาพขา ข้อเท้าของตัวเอง เพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปจากความสำเร็จที่เกิดขึ้น และจากคำขอบคุณของตัวแทนทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทย เรียกได้ว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ “เครือซีพี” ยืนหยัดเคียงข้างทัพนักกีฬาไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นเบื้องหลังส่วนสำคัญที่ช่วยเติมเต็มความแข็งแกร่งของร่างกาย และสร้างขวัญกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทย จนก้าวไปสร้างความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ “ปารีส 2024” ในครั้งนี้