อายิโนะโมะโต๊ะ ทุ่มตัวสนับสนุนซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์ ให้ “กินดี มีสุข”

กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทั่วอาเซียน ประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ปี 2025 มุ่งมั่นส่งต่อแนวคิด “กินดี มีสุข” ด้วย “AminoScience” (อะมิโน ไซแอนซ์) ผ่านโครงการ ASEAN Victory Project อาเซียน วิคตอรี โปรเจ็ค เสริมแกร่งศักยภาพนักกีฬาถึงขีดสุด ผนึกความร่วมมือกับบริษัทย่อยในอาเซียน ดูแลโภชนาการและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติ
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พร้อมด้วย มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอสอีเอ รีเจียนัล เฮดควอเตอส์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวกลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ (Official Gold Sponsor) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ผู้นำด้านการสร้างความกินดีมีสุขในภูมิภาคอาเซียนมากว่า 50 ปี ประกาศการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ (Official Gold Sponsor) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 วันที่ 9-20 ธ.ค.2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 วันที่ 20-26 ม.ค.2569 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ต่อยอดความสำเร็จของโครงการ ASEAN Victory Project อาเซียน วิคตอรี โปรเจ็ค ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลายประเทศในภูมิภาค ตอกย้ำความมุ่งมั่นของอายิโนะโมะโต๊ะในการสนับสนุนโภชนาการผ่านความเชี่ยวชาญด้าน “AminoScience” (อะมิโน ไซแอนซ์) เสริมศักยภาพนักกีฬาควบคู่กับวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวว่า การแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Ever Forward, Create Pride Together (เอเวอร์ ฟอร์เวิลด์ ครีเอท ไพรด์ ทูเก็ตเตอร์) สะท้อนถึงความร่วมมือและความสามัคคีในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ผู้นำธุรกิจอาหารชั้นนำระดับโลก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลโภชนาการในการเสริมสมรรถภาพนักกีฬา สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในการส่งเสริมด้านโภชนาการกีฬาและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน
โภชนาการกีฬาถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมศักยภาพให้กับนักกีฬา ช่วยปลดล็อกพลังแห่งชัยชนะและนำไปสู่ความสำเร็จได้ในเวทีระดับโลก การสนับสนุนในครั้งนี้ จึงถือเป็นวาระสำคัญที่จะช่วยผลักดันศักยภาพทางด้านกีฬา โภชนาการที่ดี สานต่อความยั่งยืนทางวัฒนธรรมอาหาร และเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อความแข็งแรงและมีสุขภาพดีของนักกีฬาสู่ประชากรอาเซียน
มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กล่าวว่า กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ มีเกียรติประวัติอันยาวนานและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการสนับสนุนภูมิภาคอาเซียน เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงแพชชั่น ความทุ่มเท และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งถักทอสายสัมพันธ์ของผู้คนในภูมิภาคนี้ การสนับสนุนของเราครอบคลุมด้านโภชนาการแก่สมาคมกีฬา นักกีฬา รวมไปจนถึงสถาบันกีฬาในหลายประเทศภายใต้โครงการ ASEAN Victory Project อาเซียน วิคตอรี โปรเจ็ค
ในฐานะผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านกรดอะมิโน เราใช้ “AminoScience” อะมิโน ไซแอนซ์ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญหลักของเรา เพื่อตอบสนองพันธกิจ การสร้างความ “กินดี มีสุข” ผ่านหลากหลายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยถ่ายทอดความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปีในแวดวงกีฬาไปสานต่อความสำเร็จแก่บริษัทย่อยทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปั
ปัจจุบันโครงการ ASEAN Victory Project อาเซียน วิคตอรี โปรเจ็ค ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ในการช่วยเสริมศักยภาพความสำเร็จให้กับนักกีฬา ด้วยการสนับสนุนด้านโภชนาการแก่สมาคมกีฬาแห่งชาติ นักกีฬา และสถาบันกีฬาอย่างครบวงจร ควบคู่กับผลิตภัณฑ์จากกรดอะมิโน เช่น อะมิโนไวทัล และยังให้คำแนะนำด้านโภชนาการอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการจัดเตรียมโครงการมื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals Kachimeshi วินนิ่ง มีลส์ คะชิเมะชิ) ที่ผสานเข้ากับวัฒนธรรมอาหารอันหลากหลายของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างลงตัว
สำหรับประเทศไทย บริษัทได้นำโครงการมื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals Kachimeshi วินนิ่ง มีลส์ คะชิเมะชิ) มาให้การสนับสนุนแก่การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสนับสนุนการปรับปรุงโรงอาหาร Ajinomoto Victory Canteen งอายิโนะโมะโต๊ะ วิคตอรี แคนทีน ซึ่งเป็นพื้นที่รับประทานอาหารและกิจกรรมสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะพร้อมเปิดให้บริการในเดือนกันยายนนี้
ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ การสนับสนุนนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ที่ไม่เพียงส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพในหมู่คนรุ่นใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีและมิตรภาพอันเหนียวแน่นในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยด้วยพลังจากกีฬาและโภชนาการเชิงวิทยาศาสตร์
กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “กินดี มีสุข” ให้เป็นจริงทั่วทั้งภูมิภาค” โครงการมื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals Kachimeshi วินนิ่ง มีลส์ คะชิเมะชิ) ให้การสนับสนุนนักกีฬาในช่วงการฝึกซ้อมและ การแข่งขัน ด้วยการจัดเตรียมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนควบคู่กับรสชาติที่อร่อย โดยผสานการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอายิโนะโมะโต๊ะ รสดี ทาคูมิ อาจิ และยำยำ มาครีเอทเมนูที่ปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอาหารอันหลากหลายของภูมิภาคอาเซียน