“ธรรมนัส-อรรถกร” ลุยเคลียร์ปัญหา “ซีเกมส์-พาราเกมส์” ลั่น แก้ไขทุกจุดบกพร่อง ตามนโยบาย นายกฯ ขอทุกฝ่ายร่วมมือสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศ

วันนี้ (25 ก.ย.) ที่โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กทม. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงการประชุมติดตามความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ว่า การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า ในที่ประชุมได้มีการสอบถามความคืบหน้าและรายละเอียดในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จาก กกท. และสมาคมต่างๆ ซึ่งได้แบ่งงานในการรับผิดชอบ อาทิ การเดินทางของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมสนามแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆ ส่วนเรื่องที่พักของนักกีฬา ยืนยันว่า ตรงนี้มีความพร้อมแล้ว
นายอรรถกร กล่าวต่อด้วยว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้กำชับในที่ประชุม โดยขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันจัดการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพให้ดีที่สุด เนื่องจากจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ รวมถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ก็ได้สั่งการและเน้นย้ำถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงจะต้องทําให้ไม่มีข้อผิดพลาด เพราะโอกาสแบบนี้อีกนานมากกว่าไทยจะได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งครั้งสุดท้ายที่จัดซีเกมส์ในประเทศไทยก็คือ 18 ปีที่แล้ว ส่วนเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬานั้น ร.อ.ธรรมนัส กำชับว่า จะต้องมั่นใจว่าคนที่จะมารับหน้าที่ในการถ่ายทอดสด หรือแม้แต่กระทั่งการจัดพิธีเปิด หรือปิดจะต้องทําให้สมศักดิ์ศรีของประเทศไทย
“ขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง 75 วันเท่านั้น มีอีกหลายประเด็นที่เราก็ต้องคํานึงถึง เช่น เรื่องของงบประมาณที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้ จะทําอย่างไรที่จะใช้มาให้อุดรอยรั่วในจุดอ่อนทุกจุด ซึ่งผมได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่ร่วมประชุมในวันนี้เปิดใจคุยกันตรง ๆ เพื่อที่จะได้หาทางแก้ไขร่วมกัน ผมเชื่อว่า เมื่อเราได้พูดคุยกันแล้วการทำงานจะมีความชัดเจน และจะเดินหน้าไปสู่ความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทในระดับมาตรฐานสากลของประเทศไทย” นายอรรถกร กล่าว
นายอรรถกร ยังกล่าวถึงสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ที่ถูกสหพันธ์เปตองนานาชาติสั่งห้ามส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาซีเกมส์ ว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และจะหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อให้นักกีฬาเปตองสามารถแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นี้ให้ได้