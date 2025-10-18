อรรถกร ขอ ยช.นำวัฒนธรรมไทยที่ดีเผยแพร่ศึกเอเชียนยูธ 2025

นายอรรถกร ศิริลัทยากร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อมั่นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยทั้ง 330 คน ที่จะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-31 ต.ค. 68 ที่ประเทศบาห์เรน ต่างยึดมั่นนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยเผยแพร่สู่สายตานักกีฬาและผู้ชมทั่วทวีปเอเชีย และมีสปิริตเพียงพอในเกมการแข่งขันไม่ว่าแข่งขันกับนักกีฬาชาติใดก็ตาม พร้อมแสดงความห่วงใยนักกีฬาที่เดินทางไปแข่งขันต่างประเทศครั้งแรก ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดี
ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 โดย ประเทศบาห์เรน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2568 โดยมีนักกีฬากว่า 4,300 คนจาก 45 ประเทศในทวีปเอเชีย เข้าร่วมการชิงชัยใน 26 ชนิดกีฬาชิงชัย 247 เหรียญทอง
โดยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนตัวแทนทีมชาติไทยทั้ง 330 คนว่าทุกคนจะทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีในทุกเวทีการแข่งขัน ด้วยรอยยิ้มและความนอบน้อมถ่อมตน หลีกเลี่ยงต่อความขัดแย้งใดๆทางการเมือง มีสปิริตและน้ำใจนักกีฬาต่อเพื่อนนักกีฬาทุกๆชาติ ที่สำคัญให้ความเคารพต่อตนเองและคู่ต่อสู้ในสนามแข่งขัน ซึ่งนั่นหมายถึงนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยทุกคนจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยทุกคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังเป็นเงื่อนไขในการส่งเสริมความพร้อมของประเทศไทย ที่จะยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปี 2030 ต่อไป พร้อมกันนี้ตนทราบว่ามีน้องๆนักกีฬาเยาวชนหลายคนที่น่าจะมีประสบการณ์ในการเดินทางและแข่งขันยังต่างประเทศเป็นครั้งแรก ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดี ทำหน้าที่นักกีฬาทีมชาติไทยให้ดีที่สุดครับ นายอรรถกรกล่าวทิ้งท้าย
สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2568 ที่ประเทศบาห์เรน กกท. ร่วมกับ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ส่งนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย รวม 330 คน เข้าร่วมการแข่งขัน 24 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ, กรีฑา, แบดมินตัน, แฮนด์บอล, บาสเกตบอล 3x3, อีสปอร์ต, ยูโด, มวยปล้ำ, จักรยาน, กอล์ฟ, วอลเลย์บอล, เทควันโด, เทเบิลเทนนิส, ไตรกีฬา, มวยสากล, ยกน้ำหนัก, กาบัดดี้, เทคบอล, MMA-ศิลปะการต่อสู้แบบผสม, ยูยิตสู, ฟุตซอล, มวยไทย, ปันจักสีลัต และ คูราช ยกเว้น ขี่ม้า และ ขี่อูฐ
โดย กกท. ตั้งเป้าหมายร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ไว้ที่ 22 เหรียญทอง จาก ว่ายน้ำ 1 เหรียญทอง, กรีฑา 3 เหรียญทอง, แบดมินตัน 1 เหรียญทอง, อีสปอร์ต 1 เหรียญทอง, ยูยิตสู 2 เหรียญทอง, จักรยาน 1 เหรียญทอง, เทควันโด 2 เหรียญทอง, ไตรกีฬา 1 เหรียญทอง, มวยปล้ำ 1 เหรียญทอง, ยกน้ำหนัก 1 เหรียญทอง, เทคบอล 2 เหรียญทอง, มวยสากล 1 เหรียญทอง และ มวยไทย 5 เหรียญทอง