วินด์เซิร์ฟ การันตีสนามที่ชลบุรี พร้อม-ใช้ศึกเอเชีย ทดสอบระบบก่อนซีเกมส์ เตรียมทีมต่อเนื่อง เป้าหมายกวาด 4 เหรียญทอง

สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย การันตี หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมจัดศึกใหญ่ ใช้รายการชิงแชมป์เอเชีย ประเภทเทคโน 293 และเทคโน 293 พลัส ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2568 ทดสอบระบบ และสนาม ก่อนจัดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เดือนธันวาคม 2568 ส่วนการเตรียมนักกีฬาไทยสุดเข้มข้น นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมฯ เชื่อมั่น ทีมไทยจะคว้าทั้ง 4 เหรียญทอง จาก 4 รายการที่มีการชิงชัย
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความพร้อมของทีมวินด์เซิร์ฟไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ว่า ทีมวินด์เซิร์ฟไทยพร้อมลงแข่งขันแล้ว หลังจากฝึกซ้อมมาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องที่ศูนย์บริการทางน้ำ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริง โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ทำให้สมาคมฯ ได้เตรียมนักกีฬาชุดที่มีความพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขัน ซึ่งครั้งนี้มี 4 อีเวนต์ให้ชิงชัย สมาคมฯ เชื่อว่านักกีฬาของทีมทั้ง 4 คน มีโอกาสจะก้าวไปถึงเหรียญทองทั้ง 4 รายการ
เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ กล่าวต่อว่า นักกีฬาชุดนี้มีผลการฝึกซ้อมที่ดี และมีผลงานในระดับนานาชาติที่จับต้องได้ โดยที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้เติมเต็มในเรื่องของความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจให้กับทุกคน ผ่านการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและจิตวิทยากีฬา ซึ่ง กกท.ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดและทำควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมปรับปรุงเรื่องเทคนิค นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้ส่งนักกีฬาแข่งขันรายการในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักกีฬามีแมตช์แข่งขันทดสอบความสามารถและประลองฝีมือกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งอยู่ตลอด ซึ่งหลายคนมีผลงานในระดับที่ยอดเยี่ยม เชื่อว่าการเตรียมการที่ดีและต่อเนื่อง บวกกับการได้ลงแข่งขันในสนามที่นักกีฬาคุ้นเคยเป็นอย่างดีจะช่วยให้นักกีฬาไทยมีผลงานดีในซีเกมส์ครั้งนี้
“สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่า ศูนย์บริการทางน้ำ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีความพร้อมอยู่ตลอด เพราะจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาคมฯ จะใช้รายการชิงแชมป์เอเชีย ประเภทเทคโน 293 และเทคโน 293 พลัส ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2568 เป็นการทดสอบระบบและสนาม ก่อนการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเดือนธันวาคม 2568 ต่อไป” นายพัฒนา กล่าว
สำหรับวินด์เซิร์ฟในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2568 ที่ศูนย์บริการทางน้ำ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ชิงชัยทั้งสิ้น 4 เหรียญทอง จากประเภท ไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไปชายและหญิง, ไอคิวฟอยล์ รุ่นเยาวชนชาย และเทคโน รุ่นทั่วไปชาย
สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 4 คน ประกอบด้วย จ่าเอก นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์ (ไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไปชาย), นางสาวอธิชา หอมระรื่น (ไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไปหญิง), นายภาสพงศ์ เลี้ยงหล่ำ (ไอคิวฟอยล์ รุ่นเยาวชนชาย) และ จ่าเอก นาวิน สิงสาท (เทคโน รุ่นทั่วไปชาย) ซึ่งสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ตั้งเป้า 4 เหรียญทอง หลังจากซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา เมื่อปี 2566 นักโต้คลื่นไทยทำได้ 2 เหรียญทองจาก 4 เหรียญทองที่มีการชิงชัย