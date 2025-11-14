xs
ไทยพร้อมยิงสด 31 กีฬา ซีเกมส์ 2025 ประเดิมไทยดวลติมอร์ฯ 3 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไทยพร้อมผลิตสัญญาณถ่ายทอดสด 31 ชนิดกีฬา ในซีเกมส์ 2025 ซึ่งนับว่ามากที่สุดตั้งแต่เคยมีการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ ประเดิมยิงสดให้แฟนๆกีฬาได้รับชมตั้งแต่ชนิดกีฬาแรก ก็คือ ฟุตบอลชาย ซึ่งเป็นเกมที่ทีมชาติไทย เตรียมลงดวลกับ ติมอร์ เลสเต วันพุธ ที่ 3 ธ.ค.นี้ เวลา 19.00 น. ด้าน กัมพูชา, สปป.ลาว และติมอร์ฯ เป็น 3 ชาติอาเซียนในเวลานี้ ที่ยังไม่ได้ยื่นความประสงค์จะถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์รอบนี้

ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ชลบุรี และสงขลา ล่าสุดเมื่อ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ถ่ายทอด (Broadcaster Meeting) และศูนย์สื่อมวลชน (Press Briefing) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ขึ้น โดยผู้แทนทีมถ่ายทอดจากไทยและอาเซียนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

พ.อ.ชูชาติ พิมพ์ประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เผยว่า
ในที่ประชุมรอบนี้ ได้มีการชี้แจงด้านเทคนิคการผลิตสัญญาณ และเนื้อหาของการถ่ายทอดสด ศึกซีเกมส์ 2025 ซึ่งในส่วนของการถ่ายทอดสด เราพร้อมแล้วที่จะผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดทั้ง 31 ชนิดกีฬา ที่อยู่ในลิสต์ถ่ายทอดสด

“เวลานี้ทุกชาติในอาเซียนได้แจ้งความประสงค์จะรับสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 กับไทย แต่ยังมีอีก 3 ชาติ คือ กัมพูชา, สปป.ลาว และติมอร์ เลสเต ที่ยังไม่ยื่นแสดงความจำนงค์ถ่ายทอดสดเข้ามา ซึ่งก็ต้องรอดูในช่วงเวลาที่เหลือหลังจากนี้อีกที ส่วนในเรื่องสัญญาณเราพร้อมยิงสดในมาตรฐาน 1080i ซึ่งก็จะสตาร์ท ถ่ายทอดสดตั้งแต่กีฬาแรกในซีเกมส์หนนี้ ก็คือ ฟุตบอลชาย ซึ่งก็จะเป็นเกมที่ ทีมชาติไทย พบ ติมอร์ เลสเต​ ในวันพุธ ที่ 3 ธ.ค.นี้ เวลา 19.00 น. ซึ่งในกีฬาฟุตบอล ทุกสนาม ทุกแมตช์ เราจะทำถ่ายทอดสดทุกนัด“

สำหรับประเทศไทยในเบื้องต้น เตรียมถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที) โดยจะเป็นแม่ข่าย ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (ทีสปอร์ต 7) ขณะที่ ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เป็นหนึ่งเดียวในไทยที่ได้รับสิทธิ์เอ็กซ์คลูซีฟ OTT หรือแพลตฟอร์มที่ให้บริการสื่อผ่านอินเทอร์เน็ต โดยจะถ่ายผ่านทุกอุปกรณ์ดิจิทัล อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี หรือกล่องทรูไอดี ซึ่งทาง ทรูวิชั่นส์ นาว จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่พิธีวิ่งคบเพลิงซีเกมส์​ 2025 ซึ่งจะมีขึ้นช่วงเช้าวันอาทิตย์ ที่ 16 พ.ย.นี้

อนึ่ง 31 ชนิดกีฬาที่จะมีถ่ายทอดสดในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งนับเป็นการถ่ายทอดมากสุดตั้งแต่เคยมีมา ประกอบด้วย 1.กรีฑา, 2.กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำ และ กระโดดน้ำ), 3.แบดมินตัน, 4.บาสเกตบอล, 5.ฟุตบอล (ชาย/หญิง), 6.ฟุตซอล (ชาย/หญิง), 7.ยิมนาสติก, 8.เทเบิลเทนนิส, 9.เทนนิส, 10.วอลเลย์บอล, 11.วอลเลย์บอลชายหาด, 12.ยกน้ำหนัก, 13.ฮอกกี้ในร่ม, 14.จักรยาน (แทร็ค), 15.เอ็กซ์ตรีม (สเก็ตบอร์ด), 16.ฟันดาบ, 17.มวยสากล, 18.ยูยิตสู, 19.มวย, 20.ปันจักสีลัต, 21.เทควันโด, 22.มวยปล้ำ, 23.เซปักตะกร้อ, 24.เรือใบ, 25.ฟลอร์บอล, 26.คาราเต้, 27.คิกบ็อกซิ่ง, 28.บิลเลียด/สนุกเกอร์, 29.เทคบอล, 30.อีสปอร์ต และ 31 รักบี้ฟุตบอล
