ไทยพร้อมยิงสด 31 กีฬา ซีเกมส์ 2025 ประเดิมไทยดวลติมอร์ฯ 3 ธ.ค.นี้

ไทยพร้อมผลิตสัญญาณถ่ายทอดสด 31 ชนิดกีฬา ในซีเกมส์ 2025 ซึ่งนับว่ามากที่สุดตั้งแต่เคยมีการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ ประเดิมยิงสดให้แฟนๆกีฬาได้รับชมตั้งแต่ชนิดกีฬาแรก ก็คือ ฟุตบอลชาย ซึ่งเป็นเกมที่ทีมชาติไทย เตรียมลงดวลกับ ติมอร์ เลสเต วันพุธ ที่ 3 ธ.ค.นี้ เวลา 19.00 น. ด้าน กัมพูชา, สปป.ลาว และติมอร์ฯ เป็น 3 ชาติอาเซียนในเวลานี้ ที่ยังไม่ได้ยื่นความประสงค์จะถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์รอบนี้
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ชลบุรี และสงขลา ล่าสุดเมื่อ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ถ่ายทอด (Broadcaster Meeting) และศูนย์สื่อมวลชน (Press Briefing) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ขึ้น โดยผู้แทนทีมถ่ายทอดจากไทยและอาเซียนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
พ.อ.ชูชาติ พิมพ์ประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เผยว่า
ในที่ประชุมรอบนี้ ได้มีการชี้แจงด้านเทคนิคการผลิตสัญญาณ และเนื้อหาของการถ่ายทอดสด ศึกซีเกมส์ 2025 ซึ่งในส่วนของการถ่ายทอดสด เราพร้อมแล้วที่จะผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดทั้ง 31 ชนิดกีฬา ที่อยู่ในลิสต์ถ่ายทอดสด
“เวลานี้ทุกชาติในอาเซียนได้แจ้งความประสงค์จะรับสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 กับไทย แต่ยังมีอีก 3 ชาติ คือ กัมพูชา, สปป.ลาว และติมอร์ เลสเต ที่ยังไม่ยื่นแสดงความจำนงค์ถ่ายทอดสดเข้ามา ซึ่งก็ต้องรอดูในช่วงเวลาที่เหลือหลังจากนี้อีกที ส่วนในเรื่องสัญญาณเราพร้อมยิงสดในมาตรฐาน 1080i ซึ่งก็จะสตาร์ท ถ่ายทอดสดตั้งแต่กีฬาแรกในซีเกมส์หนนี้ ก็คือ ฟุตบอลชาย ซึ่งก็จะเป็นเกมที่ ทีมชาติไทย พบ ติมอร์ เลสเต ในวันพุธ ที่ 3 ธ.ค.นี้ เวลา 19.00 น. ซึ่งในกีฬาฟุตบอล ทุกสนาม ทุกแมตช์ เราจะทำถ่ายทอดสดทุกนัด“
สำหรับประเทศไทยในเบื้องต้น เตรียมถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที) โดยจะเป็นแม่ข่าย ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (ทีสปอร์ต 7) ขณะที่ ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เป็นหนึ่งเดียวในไทยที่ได้รับสิทธิ์เอ็กซ์คลูซีฟ OTT หรือแพลตฟอร์มที่ให้บริการสื่อผ่านอินเทอร์เน็ต โดยจะถ่ายผ่านทุกอุปกรณ์ดิจิทัล อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี หรือกล่องทรูไอดี ซึ่งทาง ทรูวิชั่นส์ นาว จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่พิธีวิ่งคบเพลิงซีเกมส์ 2025 ซึ่งจะมีขึ้นช่วงเช้าวันอาทิตย์ ที่ 16 พ.ย.นี้
อนึ่ง 31 ชนิดกีฬาที่จะมีถ่ายทอดสดในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งนับเป็นการถ่ายทอดมากสุดตั้งแต่เคยมีมา ประกอบด้วย 1.กรีฑา, 2.กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำ และ กระโดดน้ำ), 3.แบดมินตัน, 4.บาสเกตบอล, 5.ฟุตบอล (ชาย/หญิง), 6.ฟุตซอล (ชาย/หญิง), 7.ยิมนาสติก, 8.เทเบิลเทนนิส, 9.เทนนิส, 10.วอลเลย์บอล, 11.วอลเลย์บอลชายหาด, 12.ยกน้ำหนัก, 13.ฮอกกี้ในร่ม, 14.จักรยาน (แทร็ค), 15.เอ็กซ์ตรีม (สเก็ตบอร์ด), 16.ฟันดาบ, 17.มวยสากล, 18.ยูยิตสู, 19.มวย, 20.ปันจักสีลัต, 21.เทควันโด, 22.มวยปล้ำ, 23.เซปักตะกร้อ, 24.เรือใบ, 25.ฟลอร์บอล, 26.คาราเต้, 27.คิกบ็อกซิ่ง, 28.บิลเลียด/สนุกเกอร์, 29.เทคบอล, 30.อีสปอร์ต และ 31 รักบี้ฟุตบอล