“ทรูวิชั่นส์ นาว” สุดเอ็กซ์คลูซีฟ OTT รายเดียวในไทยลิขสิทธิ์ถ่าย “ซีเกมส์ 2025” ชมฟรีทุกกีฬาสำคัญเพื่อคนไทย สดพร้อมกัน 20 ช่อง

ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์กีฬาที่ครบถ้วนที่สุดในไทย พร้อมมุ่งมั่นในการสนับสนุนวงการกีฬา และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติ ด้วยการประกาศความพร้อมเต็มพิกัดในการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคอย่าง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33” (SEA Games 2025) ซึ่งปีนี้ ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก โดย ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ได้รับสิทธิ์เอ็กซ์คลูซีฟ OTT เพียงรายเดียวในประเทศไทย ที่จะนำเสนอการแข่งขันครั้งนี้อย่างครบถ้วน มาพร้อมร่วมส่งแรงใจ แรงเชียร์ ให้ทัพนักกีฬาไทยได้เป็นเจ้าเหรียญทองได้แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) https://tvs-now.onelink.me/fKef/4mcde0pw
งานนี้ ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ประกาศความพร้อมอย่างเต็มที่กับการรับหน้าที่ในการถ่ายทอดสด ครบทุกกีฬาสำคัญตลอดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 3 – 20 ธันวาคม 2568 ด้วยการทุ่มงบประมาณ และจัดเต็มศักยภาพดิจิทัลอย่างเต็มที่ โดยจะมีการถ่ายทอดสดพร้อมกันมากถึง 20 ช่องสัญญาณ เพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถ “เลือกชม เลือกเชียร์ กีฬาที่ชอบได้ตามใจ” ไม่พลาดทุกวินาทีสำคัญที่นักกีฬาไทยลงสนาม
ความพิเศษของการถ่ายทอดสดการแข่งขัน “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33” (SEA Games 2025) ที่ทาง ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) จัดเตรียมไว้ให้แฟนกีฬาชาวไทยก็คือ การ “ชมสดฟรี ครบที่สุด ที่เดียว” ผ่านทุกอุปกรณ์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี หรือกล่องทรูไอดี ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่คนไทยทั่วประเทศจะได้ร่วมชมการแข่งขันกีฬาแบบสด ชิด ติดขอบสนาม ทุกที่ ทุกเวลา มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้เป็นเจ้าเหรียญทองไปด้วยกัน เพราะเราเข้าใจดีว่า “ทุกชัยชนะของนักกีฬาไทย คือความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติ”
นอกจากนี้ ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ยังเตรียมถ่ายทอดสดอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญ กับการวิ่งคบเพลิงซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ให้แฟน ๆ ได้ติดตามชมกันในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการอีกด้วย
เตรียมตัวให้พร้อม! เชียร์ไทยให้สุดใจ ชมสดฟรี ครบที่สุด ทุกชัยชนะ ได้ที่แอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVision NOW) ก็สามารถรับชม และเชียร์ทัพนักกีฬาไทย ทุกการแข่งขัน ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV