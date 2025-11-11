ซีพี ออลล์– เซเว่น อีเลฟเว่น สนับสนุนซีเกมส์-อาเซียน พาราเกมส์ ตอกย้ำซอฟต์พาวเวอร์ไทยบนเวทีระดับอาเซียน ผ่านแคมเปญ "เซเว่นชวนเชียร์สุดใจ ทีมไทยแลนด์”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดแคมเปญ "เซเว่นชวนเชียร์สุดใจ ทีมไทยแลนด์” เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียน พาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในปีนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ สะท้อนพลัง “ซอฟต์พาวเวอร์ไทย” ผ่านไมตรีจิต รอยยิ้ม และความร่วมมือของคนไทยในการต้อนรับนักกีฬาจากทั่วภูมิภาคอาเซียน
นายสุชาติ วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และ อาเซียน พาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของชาติ และต้อนรับนักกีฬาจากทั่วภูมิภาคด้วยไมตรีและรอยยิ้มแบบไทยสะท้อนถึงภาพลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเวทีอาเซียน
การแข่งขันครั้งนี้ยังมุ่งสู่แนวคิด “Green SEA Games” และ “Sustainable Paralympics” เพื่อแสดงพลังของไทยในการจัดกีฬาระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน สะท้อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านวัฒนธรรม ความร่วมมือ และพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยทุกคน สำหรับ ซีพี ออลล์ ความยั่งยืนไม่ได้หมายถึงเพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่รวมถึงการ “สร้างคน สร้างโอกาส” ผ่านปัญญาภิวัฒน์เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีทั้งความรู้ ความดี และจิตสาธารณะ พร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เช่นเดียวกับพลังของนักกีฬาที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคน
“ในฐานะผู้สนับสนุน ซีพี ออลล์ และเซเว่น อีเลฟเว่น ขอส่งต่อความสะดวกและพลังใจให้กับคนไทยผ่านแคมเปญ "เซเว่นชวนเชียร์สุดใจ ทีมไทยแลนด์” พร้อมร่วมส่งแรงใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยและนักกีฬาทุกคนก้าวสู่ความสำเร็จอย่างเต็มภาคภูมิ และร่วมสร้างความประทับใจให้ทั่วโลกได้เห็นถึงพลังแห่งรอยยิ้มของคนไทย”
โดยเซเว่น อีเลฟเว่น ได้เตรียมความพร้อมในฐานะเจ้าบ้าน ร่วมพาทีมไทยคว้าชัยซีเกมส์ผ่านแคมเปญ "เซเว่นชวนเชียร์สุดใจ ทีมไทยแลนด์" ที่ยกทัพสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ช่วงเวลาแห่งการเชียร์ พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษ และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเช็คผลการแข่งขันได้ผ่านทางออนไลน์และหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีจอดิจิทัลและยังมอบประสบการณ์การเชียร์ไม่มีสะดุด ลูกค้าสามารถสั่งเซเว่นเดลิเวอรี่ จัดส่งถึงบ้านด้วยโค้ดส่วนลดพิเศษ พร้อมทั้งสามารถสั่งจองสินค้าลิขสิทธิ์ซีเกมส์ที่ได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออลล์ออนไลน์
พิเศษสำหรับสมาชิก ออลล์ เมมเบอร์ ยังสามารถใช้คะแนนแลกรับชุดอาหารและเครื่องดื่มพิเศษสำหรับช่วงเวลาแห่งการเชียร์ได้ทันที เพื่อให้ทุกแรงใจจากคนไทยทุกมุมประเทศส่งถึงนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างพร้อมเพรียง
ซีพี ออลล์ และเซเว่น อีเลฟเว่น ขอร่วมส่งแรงใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยและนักกีฬาทุกคนก้าวสู่ความสำเร็จอย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมร่วมสร้างความประทับใจให้ทั่วโลกได้เห็นถึงพลังแห่งรอยยิ้มของคนไทย เพราะเราทุกคนเชื่อว่า... “พลังใจไทย ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ”
#เซเว่นชวนเชียร์สุดใจทีมไทยแลนด์
#ซีพีร้อยเรียงใจพาไทยคว้าชัยซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์
#ซีพี ออลล์ร้อยเรียงใจพาไทยคว้าชัยซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์
#SEAGames2025
#ASEANParaGames2025