ทรู คอร์ปอเรชั่น ผนึก เครือซีพี และ กกท. ปลุกพลัง เชื่อมใจคนไทยทั่วประเทศ ร่วมส่งแรงใจ เชียร์ไทย “เจ้าภาพซีเกมส์–พาราเกมส์”

วงการกีฬาไทยคึกคัก ต้อนรับการเป็น เจ้าภาพซีเกมส์ ปลายปีนี้ เมื่อ ทรู คอร์ปอเรชั่น ผนึกพลังกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และบริษัทในเครือ ประกาศความพร้อมเต็มพิกัด ในฐานะสปอนเซอร์หลักด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ร่วมสนับสนุนประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) และ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 (ASEAN Para Games 2025) ภายใต้แนวคิด “Power Up Nation’s Sportsmanship” ปลุกพลังความเป็นนักกีฬาที่อยู่ในใจคนไทยทุกคน
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กีฬาเป็นมากกว่าแค่การแข่งขัน แต่กีฬาเชื่อมชีวิต เป็นพลังที่หล่อหลอมให้ผู้คนเติบโต ทั้งในความคิด จิตใจ และความสัมพันธ์ กีฬาสอนให้เรารู้จักมุ่งมั่น มีวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา เพราะทรู เชื่อมั่นในพลังนี้ จึงร่วมกับเครือซีพี เป็นผู้สนับสนุนหลักของซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 เพื่อสร้างเวทีแห่งมิตรภาพ พลังใจ และความฝันของนักกีฬาจาก 11 ประเทศ โดยทรูจะเชื่อมต่อพลังนี้ภายใต้แนวคิด Power Up Nation’s Sportsmanship พร้อมดูแลเครือข่ายทรู 5G ให้เป็นสัญญาณแห่งความสุขของคนไทยทั้งชาติ
หลังจากการรวมพลัง ทรู–ดีแทค สู่ One Network ทำให้โครงข่ายสื่อสารของไทยมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งด้านความเร็ว ความครอบคลุม ความเสถียร และที่สำคัญคือการยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์บนโครงข่ายทรู 5Gในระดับสูงสุด พร้อมรองรับการใช้งานมหาศาลจากนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนจากนานาประเทศตลอดการแข่งขัน เพื่อให้การสื่อสารในทุกช่วงเวลาของมหกรรมกีฬาครั้งนี้ราบรื่นไร้รอยต่อ โดยทรู จัดเต็มทุกมิติ ทั้งเทคโนโลยี โครงข่าย และบริการสื่อสาร เพื่อยกระดับมาตรฐานเจ้าภาพสู่ระดับอาเซียน
ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดแผนสนับสนุนการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ Power Up True Network: ยกระดับเครือข่ายทรู 5G ครอบคลุมทุกสนามแข่งขันและที่พักนักกีฬาทั่วประเทศ โดยติดตั้งรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW) และอุปกรณ์ขยายสัญญาณกว่า 130 จุดใน 4 จังหวัดเจ้าภาพ เพื่อให้ทุกการสื่อสารเร็ว แรง ไร้รอยต่อตลอดการแข่งขัน
Power Up Athletes: มอบซิมทรู 5G อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด แก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากทั้ง 11 ประเทศ เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นทันใจ เป็นพลังสนับสนุนความพร้อมของทัพนักกีฬาทุกชาติ
Power Up the Press: เสริมแกร่งการรายงานข่าวด้วยการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงและ WiFi จากทรูออนไลน์ ในศูนย์สื่อ (Media Center) ทั้ง 4 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนจากนานาประเทศในการรายงานการแข่งขันแบบเรียลไทม์
พร้อมกันนี้ TrueVisions NOW เตรียมถ่ายทอดสด “ซีเกมส์ 2025” ครบทุกชนิดกีฬา ผ่านกว่า 20 ช่องทาง ให้แฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW และลงทะเบียนรับชมฟรีทันที
นอกจากนี้ ทรูยังคงภารกิจสนับสนุนวงการกีฬาไทยบนเวทีโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่โอลิมปิก 2016 ต่อเนื่องถึงเอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ โดยดูแลระบบการสื่อสารและโรมมิ่ง ให้คณะนักกีฬาไทยได้รับกำลังใจจากคนไทยไม่ขาดสาย
ในโอกาสอันสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทรู ในฐานะ ”เทคคอมปานีไทย“ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “เจ้าบ้าน” เตรียมการต้อนรับอย่างดีที่สุด ด้วยความภาคภูมิใจ และขอเชิญชวนคนไทยหลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียว ร่วมส่งแรงใจ เชียร์ทีมชาติไทยไปกับกิจกรรม Power Up Nation’s Sportsmanship ทาง Facebook: True5G
ที่หนึ่งไปซีเกมส์ ที่หนึ่งไปกับทรู 5G
เพราะนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันกีฬา แต่คือภารกิจแห่งชาติ ที่จะปลุกพลังความภาคภูมิใจของคนไทยให้กึกก้องทั่วอาเซียน ด้วย “สัญญาณแห่งความสุข” จากทรู คอร์ปอเรชั่น
