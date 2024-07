“ทรูวิชั่นส์” ชวนพักสมอง เปิดประตูสู่ดินแดนภารตะ พร้อมเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางได้ ใน “ADVENTURE BY ACCIDENT S2”

ความสนุกของการเดินทางกำลังจะเริ่มต้นอีกครั้ง กับรายการท่องเที่ยวแสนโด่งดังจากประเทศเกาหลีใต้ ที่เพิ่งคว้ารางวัลรายการบันเทิงยอดเยี่ยม จากงานประกาศรางวัล The 60th Baeksang Arts Award 2024 ตอนนี้ได้เดินทางมาถึง Season ที่ 2 แล้ว สำหรับ “ADVENTURE BY ACCIDENT S2” เตรียมก้าวเท้า เดินทางผจญภัยสุดขอบฟ้าไปพร้อมกับ 3 หนุ่มพิธีกร คิมฮีมิน (Kian84), คิมจินยัง (DEX) และพัคแจฮัน (Pani Bottle) กับการท่องเที่ยวที่ไร้รูปแบบ และแผนการเดินทาง ปล่อยใจให้จอย ๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่พวกเขาจะได้เรียนรู้ความหมายของชีวิตมากยิ่งขึ้นในซีซั่นที่ 2 นี้ ทั้ง 3 คนจะออกเดินทางไปยังดินแดนภารตะ เพื่อสัมผัสกับความเชื่อทางศาสนา เรียนรู้วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม รวมถึงสัมผัสความสวยงามตระการตาของภูมิประเทศในแถบภาคเหนือของ อินเดียติดตามชมความสนุกสนานที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางได้พร้อมกัน ทุกวันพุธเวลา 20.30 น. เริ่มวันแรก 17 กรกฎาคมนี้ ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง True X-Zyte (118 ,340)แต่สำหรับนักเดินทางที่พร้อมออกตะลุยดินแดนภารตะแล้วในตอนนี้ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ก็สามารถรับชม และออกเดินทางไปกับรายการ “ADVENTURE BY ACCIDENT S2” ได้ทันทีTrueVisions NOW PLUS แพ็กเดียวจบ ครบทุกความบันเทิง หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากต่างประเทศ ฟินกับซีรีส์จีนจาก IQIYI และเต็มอิ่มกับกีฬายอดฮิตอย่าง แบดมินตัน, เทนนิส , มวยกรง UFC สำหรับคอกีฬาความเร็วห้ามพลาด กับฟอร์มูล่าวัน 2024 สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV และ LG TV หรือคลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/zrw142fi