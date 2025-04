จัดด์ ทรัมป์ - ไคเรน วิลสัน เต็งแชมป์ศึกสอยคิว ทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดสดสนุกเกอร์ ชิงแชมป์โลก 2025 เริ่ม 19 เม.ย. นี้

ทรูวิชั่นส์ จัดเต็มเพื่อแฟน ๆ กีฬาสอยคิว กับโปรแกรมถ่ายทอดสด จุใจมาราธอน อัดแน่น 17 วันเต็มกับรายการสุดยิ่งใหญ่ปิดท้ายฤดูกาล เวิลด์ แชมเปียนชิพ 2025 จากสังเวียน ครูซิเบิ้ล เธียร์เตอร์ เมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน จนถึง 6 พฤษภาคมนี้ จัดด์ ทรัมป์ มือ 1 ของโลก และ ไคเรน วิลสัน แชมป์โลกคนล่าสุด นำทีมระดับพระกาฬลงดวลคิวมาราธอนเพื่อตำแหน่งแชมป์ปีนี้ นักสนุกเกอร์ที่อยู่ใน 16 อันดับแรกของโลก จะได้สิทธิ์แข่งในรอบแรก ส่วนอีกคนจะต้องมาจากรอบคัดเลือกที่เข้มข้น สด เอ็กซ์คลูซีฟ ครบทุกแมตช์ ทางช่อง True Sports3 (668), True Sports5 (684) และTrue Sports7 (686) ทางทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) สตรีมรับความมัน https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/hgdlxtu9เวิลด์ แชมเปียนชิพ เป็น 1 ใน 3 ของ ทริปเปิ้ล คราวน์ ซีรีส์ ร่วมกับ ยูเค แชมเปียนชิพ และ มาสเตอร์ส แข่งครั้งแรกในปี 1927 จะเป็นด่านทดสอบความแม่นยำ ความสม่ำเสมอ ความอดทนทั้งร่างกาย และจิตใจ เพราะเป็นเกมที่ยาวนาน รอบแรก, รอบที่ 2 และรอบก่อนรองชนะเลิศ ใช้ระบบ 25 เฟรม ส่วนรอบรองชนะเลิศเพิ่มเป็น 33 เฟรม และรอบชิงชนะเลิศ 35 เฟรม แชมป์ต้องชนะถึง 18 เฟรมปี 2024 ที่ผ่านมา ไคเรน วิลสัน จากอังกฤษ เอาชนะ แจ็ค โจนส์ ในรอบชิงชนะเลิศ 18-14 เฟรม คว้าแชมป์ไปครองเป็นครั้งแรก ส่วน เดอะ ร็อคเก็ต รอนนี่ โอซัลลิแวน นักสนุกเกอร์ ชาวอังกฤษ ยึดครองสถิติแชมป์โลก 7 สมัย ร่วมกับ สตีเฟ่น เฮนดรี้ อดีตหมายเลข 1 ของโลกชาวสกอตแลนด์ ที่ปัจจุบันรีไทร์ไปแล้ว ในขณะที่ มาร์ค เซลบี้ และ จอห์น ฮิกกินส์ เป็นแชมป์ 4 สมัย เท่ากัน, มาร์ค วิลเลี่ยมส์ จากเวลส์ 3 สมัย, ในขณะแชมป์โลก 1 สมัย ประกอบด้วย จัดด์ ทรัมป์ มือ 1 ของโลกคนปัจจุบัน , นีล โรเบิร์ตสัน, สจ๊วร์ต บิงแฮม (อังกฤษ) จาก ออสเตรเลีย, ลูก้า เบรเซล จากเบลเยี่ยมสำหรับ 16 มือวางที่ได้รับสิทธิ์แข่งในครูซิเบิ้ลอัตโนมัติ โดยไม่ต้องออกแรงเล่นในรอบคัดเลือก ประกอบด้วย ไคเรน วิลสัน เป็นมือวางอันดับ 1 ในฐานะแชมป์ปีล่าสุดอยู่สายบน , จัดด์ ทรัมป์ มือ 1 ของโลก เป็นมือวางอันดับ 2 ของรายการ อยู่สายล่าง ตามด้วย จอห์น ฮิกกินส์ มาร์ค เซลบี้, รอนนี่ โอซัลลิแวน (จะยืนยันเข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ 17 เม.ย. 2025) , มาร์ค วิลเลียมส์, ลูก้า เบรเซล, มาร์ก อัลเลน, นีล รอเบิร์ตสัน, ติง จุ้นฮุย, แบร์รี่ ฮอว์กินส์, จาง อันต๊ะ, ซื่อ เจียหุย, เสียว โก๊ะตง, ฌอน เมอร์ฟี่ และ แจ็ค โจนส์ รองแชมป์โลก 2024 ส่วนนักสนุกเกอร์ไทย ปีนี้ ไม่ผ่านรอบคัดเลือกเช้ามาเล่นในครูซิเบิ้ลได้เลยสมัคร TrueVisions NOW MAX แพ็กเดียวจบ กีฬาสดมากที่สุด ชมพรีเมียร์ลีกครบทุกแมตช์ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD อีกทั้งยังมี NFL, F1, Moto GP, เทนนิส, แบดมินตัน, กอล์ฟ และอีกมากมาย ชมพร้อมกันสูงสุด 4 จอ เต็มอิ่มไปกับรายการบันเทิง จาก iQIYI ,WeTV, MAX สามารถรับชมผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ททีวี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดีโปรแกรมถ่ายทอดสด สนุกเกอร์ เวิลด์ แชมเปียนชิพรับชมทางทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW)ช่อง True Sports3 (668), True Sports5 (684) และTrue Sports7 (686)19 - 23 เม.ย. รอบแรก 16.00 / 20.30 / 01.0024 เม.ย. รอบแรก 19.00 / 01.0025 - 28 เม.ย. รอบที่ 2 16.00 / 20.30 / 01.0028 เม.ย. รอบที่ 2 19.00 / 01.0029 เม.ย .- 1 พ.ค. รอบก่อนรองชนะเลิศ 16.00 / 20.30 / 01.001 พ.ค รอบรองชนะเลิศ 19.00 / 01.002 - 4 พ.ค. รอบรองชนะเลิศ 16.00 / 20.30 /01.004 - 6 พ.ค. รอบชิงชนะเลิศ 19.00 / 01.00