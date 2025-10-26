“ซาร์โก” คว้าแต้ม โมโตจีพี สปรินต์เรซ “ก้อง-สมเกียรติ” เข้าป้ายอันดับ 17 เซปังฯ

“โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสควบรถแข่ง Honda RC213V บิดคว้าแต้มจาก สปรินต์เรซ ในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 20 รายการ มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทย ขยับเข้าป้ายอันดับ 17 ที่ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 10 รอบสนาม ผลปรากฏว่า “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ออกสตาร์ตจากกริดที่ 9 ไต่ขึ้นมาจบการแข่งขันอันดับ 8 ตามหลังผู้ชนะ 12.627 วินาที
ขณะที่ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดขวัญใจชาวไทยหมายเลข 35 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ เริ่มเกมจากกริดที่ 20 ทำความเร็วได้ดี ขยับขึ้นมาเข้าป้ายในอันดับ 17 ตามหลังผู้ชนะ 22.398 วินาที
ด้าน 2 นักบิดจากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี อย่าง “ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 และ “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 พลาดล้มไม่จบการแข่งขันทั้งคู่
ส่วน “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี หมายเลข 5 นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย ผ่านการแข่งขันรอบควอลิฟายเป็นที่เรียบร้อย คว้ากริดที่ 24 มาครอง ด้วยเวลาต่อรอบ 2 นาที 12.586 วินาที
ทั้งนี้ ศึก มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ จะดวลความเร็วรอบ “เมนเรซ” ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 11.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 12.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH