ทรู - ซีพี - กกท. ประกาศความพร้อมรับซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์ ด้วยเครือข่ายทรู 5G เร็ว แรง เต็มพิกัด

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับเครือซีพี และบริษัทในเครือ ย้ำความพร้อมสนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา ซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ สะท้อนบทบาทของภาคเอกชนไทยร่วมขับเคลื่อนวงการการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด Power Up Nation’s Sportsmanship ปลุกพลังความเป็นนักกีฬาที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวตนของคนไทยทุกคน พร้อมดูแลเตรียมความพร้อมเครือข่ายทรู 5G มาตรฐานใหม่ที่ยกระดับ ความเร็ว ความครอบคลุม ความเสถียร และความปลอดภัยขั้นสูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ ทั้ง Power Up True Network ให้ทุกการสื่อสารเร็ว แรง ไร้รอยต่อ Power Up Athletes มอบซิมทรู 5G พร้อมอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดแก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากทั้ง 11 ประเทศ และ Power Up the Press เสริมแกร่งการสื่อสารโดยติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงและ WiFi จากทรูออนไลน์ ใน Press Center ทั้ง 4 จังหวัด แก่สื่อมวลชนจากนานาประเทศ พร้อมถ่ายทอดสด ชมฟรี ซีเกมส์ 2025 ครบสุด ผ่าน TrueVisions NOW ให้ตลอดการแข่งขันเชื่อมต่อด้วย “สัญญาณแห่งความสุข” ที่เปี่ยมด้วยพลังใจและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติไปด้วยกัน
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นหน้าที่ในการจัดการแข่งขัน แต่คือโอกาสทองของประเทศไทยในการส่งสารแห่ง ‘ความพร้อม’ และ ‘ความภูมิใจ’ ออกไปสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ เราได้เร่งยกระดับมาตรฐานสนามแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐาน และระบบความปลอดภัย เพื่อให้ทุกสนามเป็นพื้นที่ที่นักกีฬาและผู้ชมเชื่อมั่นได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย ขอขอบคุณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้ความสำคัญกับกีฬา ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนักกีฬาไทย ซีพีไม่ได้สนับสนุนเพียงซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 เท่านั้น แต่ยังเป็นกำลังสำคัญเกือบทุกมหกรรมกีฬาของประเทศ เชื่อมั่นว่าการเป็นเจ้าภาพของไทยในครั้งนี้จะสามารถยกระดับมาตรฐานซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ให้เป็นสากลมากขึ้น มีการแข่งขันอย่างยุติธรรม สู่การเป็นเจ้าเหรียญทองอย่างภาคภูมิใจ”
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร และการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ซีพีและบริษัทในเครือรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการหรือ Group Main Sponsor ในการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ นับเป็นโอกาสสำคัญที่คนไทยทั้งชาติจะได้รวมพลังแสดงศักยภาพของประเทศในเวทีอาเซียนอย่างภาคภูมิ พร้อมต้อนรับนักกีฬาจากทุกประเทศที่เข้าแข่งขันด้วยน้ำใจไมตรี เพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นเวทีแห่งมิตรภาพ ความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจ โดยซีพีและบริษัทในเครือฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง ด้วยงบประมาณ 100 ล้านบาท ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย ครอบคลุมทั้งด้านอาหาร การสื่อสาร การถ่ายทอดสด และบริการทางการเงินดิจิทัล ผ่านพลังความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจในเครือ รวมถึง ทรู คอร์ปอเรชั่น”
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “เพราะ “กีฬา” ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่คือพลังที่หล่อหลอมผู้คนให้เติบโต ทั้งในความคิด จิตใจ และความสัมพันธ์ และที่สำคัญกีฬาสอนให้เรารู้จักมุ่งมั่น ฝึกฝน มีน้ำใจนักกีฬา และเข้าใจซึ่งกันและกันในทุกชัยชนะและความพ่ายแพ้ และด้วยความเชื่อในพลังของกีฬา ทรู คอร์ปอเรชั่น จึงพร้อมร่วมกับเครือซีพีเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 (ASEAN Para Games 2025) ซึ่งไม่เป็นเพียงมหกรรมกีฬา หากคือเวทีแห่งมิตรภาพ พลังใจ และความฝันของนักกีฬาจาก 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทรูจะเชื่อมต่อพลังอันยิ่งใหญ่นี้ ภายใต้แนวคิด Power Up Nation’s Sportsmanship ปลุกพลังความเป็นนักกีฬาที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวตนของคนไทยทุกคน พร้อมดูแลเตรียมความพร้อมเครือข่ายสื่อสารทรู 5G ที่เป็นเสมือนสัญญาณแห่งการรับใช้ประเทศ จัดเต็มสรรพกำลังครอบคลุมทุกมิติ
ทรู ได้ยกระดับความพร้อมของเครือข่ายทรู 5G จัดทีม Power Up True Network ให้เร็ว แรง เป็นสัญญาณที่มีความหมายในทุกการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมทุกสนามแข่งขันและที่พักนักกีฬาทั่วประเทศ โดยเฉพาะภายหลังการรวมพลังของทรูและดีแทคสู่ One Network เสร็จสมบูรณ์ ทำให้เครือข่ายครอบคลุมและแข็งแกร่งยกระดับมาตรฐานโครงข่ายสื่อสารของไทยให้พร้อมรองรับทุกสถานการณ์อย่างแท้จริง ทั้งความเร็ว ความครอบคลุม ความเสถียร และความปลอดภัยระดับสูงสุด เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้ทั่วประเทศ อีกทั้ง ทรูได้ติดตั้งรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW) และอุปกรณ์ขยายสัญญาณมากกว่า 130 จุด ใน 4 จังหวัดเจ้าภาพ ให้ทุกการสื่อสารไร้รอยต่อ Power Up Athletes จัดเตรียมซิมทรู 5G พร้อมอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดมอบแก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากทั้ง 11 ประเทศ เพื่อให้สื่อสารได้รวดเร็วทันใจ นอกจากนี้ ทรูยัง Power Up the Press เสริมแกร่งการสื่อสารโดยติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงและ WiFi จากทรูออนไลน์ ใน Press Center ทั้ง 4 จังหวัด ให้สื่อมวลชนจากนานาประเทศได้รายงานความเคลื่อนไหวอย่างฉับไวและแม่นยำตลอดช่วงการจัดการแข่งขัน พร้อมส่งต่อ ‘สัญญาณแห่งความสุข’ ให้ทุกช่วงเวลาแห่งการแข่งขันเต็มไปด้วยพลังใจและความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น TrueVisions NOW ยังถ่ายทอดสด “ซีเกมส์ 2025” พร้อมกัน 20 ช่อง ให้แฟนกีฬาทั่วประเทศได้ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยครบทุกกีฬาสำคัญ ผ่านทุกอุปกรณ์ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW และลงทะเบียน ก็สามารถรับชมการแข่งขันได้ที่นี่ ที่เดียว ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้สนับสนุนวงการกีฬาไทยบนเวทีนานาชาติมาโดยตลอด ตั้งแต่โอลิมปิก 2016 ต่อเนื่องถึงเอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ โดยดูแลด้านการสื่อสารและโรมมิ่งเพื่อให้คณะนักกีฬาและสื่อมวลชนได้รับกำลังใจไม่ขาดสาย และในโอกาสอันสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทรู ในฐานะเทคคอมปานีไทย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าบ้านต้อนรับอย่างดีที่สุด และขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นหนึ่งเดียว ส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติไทย โดยสามารถติดตามกิจกรรมได้ทาง Facebook: True5G