ไดกิ้นประกาศหนุนซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมระบบปรับอากาศระดับโลก ประกาศเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ในฐานะ Gold Sponsor ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 ใน 3 จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา ส่วนอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าภาพ ประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักกีฬาและแฟน ๆ จากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการแข่งขัน ความสามัคคี และจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่น

นายสึโทมุ คุริฮารา ประธานบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของการแข่งขันที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน การสนับสนุนครั้งนี้ ไดกิ้นได้นำแนวคิด “Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ” มาสู่การปฏิบัติจริง ด้วยโซลูชันด้านอากาศที่ล้ำสมัย ไม่เพียงแค่สร้างความสะดวกสบาย ไดกิ้นยังมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านร่างกาย พร้อมเชื่อมโยงนักกีฬาและแฟน ๆ เข้าด้วยกัน ภายใต้สโลแกน “Breathe as One”

เพื่อตอกย้ำจิตวิญญาณของการแข่งขันกีฬา ไดกิ้นเตรียมเปิดตัวโฆษณาทางโทรทัศน์ชุดใหม่ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายในสนามแข่งขัน เพื่อสร้างความตื่นเต้นและกระชับความสัมพันธ์กับแฟนกีฬา ทั่วทั้งภูมิภาค เพราะไดกิ้นเชื่อมั่นในศักยภาพอันไม่มีที่สิ้นสุดของอากาศ จึงมุ่งมั่นสนับสนุนนักกีฬา ร่วมพัฒนาวงการกีฬา และสร้างสิ่งที่ดีต่อสังคมแต่อไป















