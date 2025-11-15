“ธรรมนัส-อรรถกร” ปลุกพลังซีเกมส์ ตรวจความพร้อมสังเวียนตะกร้อที่นครปฐม ย้ำชมฟรีทุกที่นั่ง มั่นใจไทยกวาด 11 เหรียญทอง

“ธรรมนัส-อรรถกร” ปลุกพลังซีเกมส์ 2025 ตรวจความพร้อมสังเวียนตะกร้อ จ.นครปฐม ย้ำ เปิดให้ชมฟรีทุกที่นั่ง มั่นใจทัพไทยกวาดครบ 11 ทอง สร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ
วันนี้ (15 พ.ย.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม ซึ่งจะใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ โดยโรงยิมความจุ 4,000 ที่นั่งแห่งนี้ จะเป็นเวทีสำคัญสำหรับการชิงชัย 11 เหรียญทองของทีมชาติไทย
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวช่วงหนึ่งว่า ประชาชนชาวนครปฐมต่างรอคอยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้อย่างมาก และยืนยันว่า การแข่งขันเซปักตะกร้อในครั้งนี้ จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี เพื่อให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในการเชียร์ทัพนักกีฬาอย่างเต็มที่ และหากจังหวัดนครปฐมต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านใด สามารถเสนอเข้ามาได้ทันที เงินกองทุนกีฬาแต่ละปีมีหลายพันล้านบาท หากสามารถช่วยจังหวัดได้ ตนพร้อมสนับสนุนเต็มที่
ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้ให้กำลังใจนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า ทีมเซปักตะกร้อไทยจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันและคว้าเหรียญทองได้หลายรายการ
ด้าน นายอรรถกร กล่าวว่า ตนได้หารือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่หลายครั้ง ถึงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ว่า จะใช้สนามใดระหว่างรังสิตกับนครปฐม และเมื่อสอบถามนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม ก็ได้รับการยืนยันว่า พร้อม 100% ขณะที่รังสิตมีการจัดการแข่งขันกีฬาอีกหลายชนิดอยู่แล้ว เมื่อสนามแข่งที่นี่ก็มีความพร้อม และการหารือกับสมาคมก็มีความเห็นตรงกัน จึงตัดสินใจว่า ซีเกมส์ครั้งนี้กีฬาเซปักตะกร้อต้องจัดที่ จ.นครปฐม
นายอรรถกร ยังกล่าวต่อว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าภาพซีเกมส์มานานถึง 18 ปี ทำให้การแข่งขันครั้งนี้มีความหมายเป็นพิเศษ และต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะพี่น้องชาวนครปฐมที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศ ขอแรงทุกคนร่วมกันทำให้นานาชาติเห็นว่าคนไทยพร้อมทั้งสนามแข่งขันและการต้อนรับในฐานะเจ้าภาพ
นอกจากนี้ นายอรรถกร ยังเรียกเสียงหัวเราะจากนักกีฬาเซปักตะกร้อด้วยการกล่าวว่า “11 เหรียญทอง ไม่มีคำว่ากดดันนะครับ แต่หวังจริงๆ ทั้ง 11 เหรียญ เพราะเรามีศักยภาพ และนี่คือ ความหวังของคนไทยทั้งประเทศ”
หลังเสร็จสิ้นการตรวจสนาม ร.อ.ธรรมนัส ได้นำคณะเดินทักทายนักกีฬาอย่างเป็นกันเอง พูดคุยสอบถามการฝึกซ้อม รวมถึงร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและทีมนักกีฬา โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก