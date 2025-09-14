พิคเคิลบอล ชิงชัยส่งท้าย-ปิดฉากกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพฯ

พิคเคิลบอล แข่งชนิดกีฬาสุดท้าย ปิดฉากกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี เผย พิคเคิลบอล อยู่ระหว่างพิจารณาเป็นชนิดกีฬาเร็วๆนี้
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 รายการ Pre SGA Games Festival 2025 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2568 ชิงชัยทั้งหมด 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาอีสปอร์ต เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ พิคเคิลบอล แบดมินตัน ฟุตซอล ฟุตบอล เทนนิส วู้ดบอล มวยไทยสมัครเล่น และมวยสากลสมัครเล่นล่าสุดวันนี้ 14 ก.ย.68 เดินทางมาถึงชนิดกีฬาสุดท้าย คือพิคเคิลบอล ที่สมาคมไทยพิคเคิลบอล เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครแข่งขันที่อาคาร สนามพิคเคิลบอล ศูนย์กีฬาเบญจกิติ เขตคลองเตย
โดยการแข่งขันพิคเคิลบอลครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมชิงชัยมากกว่า 300 คน แบ่งการแข่งขันตั้งแต่รุ่นเยาวชนไปถึงผู้สูงอายุ ส่วนไฮไลท์การแข่งขันอยู่ที่คู่ผสม 19 ปีขึ้นไป (ระดับทักษะขั้นสูงพลัส) เบญวดี หวังตระกูลดี กับ ปรเมศวร์ ตั้งจุ้ย คว้าแชมป์
ส่วนหญิงคู่ 19 ปีขึ้นไป (ระดับทักษะขั้นสูงพลัส)
ดาเรศ ศรีรุ่งเรือง กับ เปมิกา คุณาวิริยะศิริ คว้าแชมป์
ด้านชายคู่ 19 ปีขึ้นไป (ระดับทักษะขั้นสูงบวก)
สหรัถ เสนานันท์สกุล กับ พรรณวิชญ์ บุษรากุล คว้าแชมป์ไปครอง
หลังจบการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ นายถิรชัย วุฒิธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ พร้อมกับกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่าย
ดร.ก้องศักด ยอดมณี เผยว่า กีฬาพิคเคิลบอลกำลังเป็นกีฬาที่นิยมของคนไทยในตอนนี้ และการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ในระหว่างการพิจารณาประกาศเป็นชนิดกีฬาในเร็ว ๆ นี้
ด้าน นาย ถิรชัย วุฒิธรรม พูดถึงภาพรวมของการแข่งขันครั้งนี้ว่า ถือว่าประสบความสำเร็จ เราได้รับการตอบรับที่ดี และการจัดการแข่งขันก็ราบรื่นไปด้วยดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างค่านิยมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาให้เป็นวิถีชีวิต เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อแสดงความสามารถด้านทักษะของตนเพื่อพัฒนาไปสู่ชั้นสูงต่อไปและที่สำคัญเพื่อปลุกกระแสความสนใจก่อนการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Pre SEA Games) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี2568