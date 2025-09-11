“สัมพันธ์“นำเปิดกีฬา-กรีฑานักเรียน ‘สพม.นราเกมส์ 2568’ พร้อมชูเวทีสร้างโอกาสเยาวชน แนะใช้กีฬาเสริมพลังร่างกาย จิตใจ และคุณธรรม

วันนี้( 11 ก.ย.)นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม(กธ.)ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2568 "สพม.นราเกมส์" โดยมีนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส เขต 2 พรรคกล้าธรรม ,นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส,นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอสุไหงโก-ลก,นางสาลีฮะ มะยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีสุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดเข้าร่วม ณ สนามกีฬามหาราช อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
โดยนายสัมพันธ์ กล่าวว่า กีฬาและกรีฑาเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะไม่เพียงช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ แต่ยังช่วยพัฒนาจิตใจและสติปัญญา อีกทั้งยังปลูกฝังคุณธรรม เช่น ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และน้ำใจนักกีฬา อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและเยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น
“ผมขอชื่นชมการดำเนินงานของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส และทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนการแข่งขันสำเร็จลุล่วง และขอให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมการแข่งขันด้วยความมีสปิริต มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”นายสัมพันธ์ กล่าว
ในส่วนของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนในสังกัด สพม.นราธิวาส จำนวน 17 โรงเรียน และ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 โรงเรียน รวม 19 โรงเรียน มีการแข่งขันหลากหลายประเภท ได้แก่ ฟุตซอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง กีฬา E-SPORT และกรีฑา ตลอดจนมีการเดินขบวนพาเหรด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความสนุกสนาน การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 165,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียน ทั้ง 19 โรงเรียน จำนวน 185,000 บาท รวมเงินสนับสนุนในการจัดงาน 350,000 บาท