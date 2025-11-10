ยามาฮ่า สนับสนุนศึกฟุตบอล 7 คน “แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนคัพ 2025” มอบ YAMAHA Fazzio ให้กับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมกีฬาเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน รายการ “แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนคัพ 2025” พร้อมมอบรางวัลพิเศษ รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ รุ่นสมาร์ทคีย์ มูลค่า 52,900 บาท ให้กับ ท้าวพายัก สีพะนม กัปตันทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ผู้คว้ารางวัล “นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์” จากผลงานอันโดดเด่นที่พาทีมคว้าแชมป์ไปได้สำเร็จ โดยมี นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ในรอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย) ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันอันเข้มข้น และแฟนบอลเต็มอัฒจันทร์
โดยการแข่งขันในปีนี้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทสามารถเอาชนะโรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยสกอร์ 2 ประตูต่อ 1 คว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่
ไทยยามาฮ่า ยังคงเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2025 นี้ บริษัทฯ ได้ขยายการสนับสนุนการแข่งขัน “แชมป์กีฬา 7HD” ครบทั้งเป็น 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลนักเรียน 7 คน, บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย, วอลเลย์บอลนักเรียนหญิง และเซปักตะกร้อ เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพในหลากหลายด้าน พัฒนาทักษะ ความมีน้ำใจนักกีฬา และแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในอนาคต
#YamahaSocietyThailand
#Yamaha #ยามาฮ่า #FazzioHybrid #FAZZIOขี่สนุกสุดยูนีค #FAZZIO #FAZZIOดิวะ #Scooterใหม่ #FAZZIO2025 #RevsyourHeart #เร่งชีวิตให้เร้าใจ
#แชมป์กีฬา7HD #ฟุตบอล7HD #ฟุตบอลแชมป์กีฬา7HD2025