อบจ.ชัยนาท พลิกแซงหมอนทอง 2-1 ลบฝันร้ายซิวแชมป์บอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025 ที่สนามศุภชลาศัย เมื่อ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายแล้ว โดยเป็นเกมชิงชนะเลิศ และชิงอันดับที่ 3
เกมคู่ชิงชนะเลิศอันเป็นไฮไลต์ของการแข่งขันปีนี้ ได้สร้างปรากฎการณ์ บอล 7 สีฟีเวอร์ และทำสนามศุภชลาศัยแตกอีกครั้ง เมื่อแฟนบอลจากทั่วทุกสารทิศแห่กันเข้ามาชมจนเกินความจุอัฒจันทร์สนาม 20,000 ที่นั่ง ซึ่งสุดท้ายฝ่ายจัดการแข่งขันตัดสินใจเปิดประตูให้คนดูเข้าไปนั่งชมบนลู่วิ่ง ซึ่งก็นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลนักเรียนไทยเลยก็ว่าได้
สำหรับผลการแข่งขันนัดชิงฯ เป็นทาง หมอนทองวิทยา ที่ขึ้นนำ 1-0 จากฟรีคิกของ อัคนีย์ ภูสูงสุด และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ ทว่าครึ่งหลั อบจ.ชัยนาท มารัว 2 ลูกรวด จาก ธีรเทพ ทองคำ ที่โฉบสะกิดบอลเปลี่ยนทางให้ อบจ.ชัยนาท ตีเสมอ 1-1 ในนาที 33
ก่อนที่นาที 43 ฉันทวัฒน์ กาตึ๊บ จะมาพลิกตัวในเขตโทษ ยิงส่ง อบจ.ชัยนาท พลิกนำ 2-1 ช่วงท้าย และกลายเป็นประตูชัยที่ช่วย อบจ.ชัยนาท ลบฝันร้ายจากการพ่ายแพ้โรงเรียนกันทรารมณ์ จากศรีสะเกษ ในรอบชิงฯเมื่อปี 2023 ทำให้ อบจ.ชัยนาท คว้าแชมป์สมัยแรกไปครอง
ด้านเกมชิงอันดับ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา อดีตแชมป์ 2 สมัย ในปี 2009 และ 2010 ซึ่งตกเป็นรองไปก่อน 0-2 ยิง 5 ประตูรวด แซงกลับมาเอาชนะโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 5-2 คว้าอันดับที่ 3 ไปครอง
สรุปแชมป์ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD ทั้ง 21 ครั้งที่จัดแข่งขัน
2025 : อบจ.ชัยนาท
2024 : ภัทรบพิตร
2023 : กันทรารมณ์
2022 : เทพศิรินทร์
2019 : ราชวินิตบางเขน
2018 : สุรศักดิ์มนตรี
2017 : สุรศักดิ์มนตรี
2016 : โพธินิมิตวิทยาคม
2015 : สุรศักดิ์มนตรี
2014 : อัสสัมชัญธนบุรี
2013 : อัสสัมชัญธนบุรี
2012 : อัสสัมชัญธนบุรี
2011 : สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
2010 : อัสสัมชัญศรีราชา
2009 : อัสสัมชัญศรีราชา
2008 : สารวิทยา
2007 : ราชวินิตบางแก้ว
2006 : จุฬาภรณราชวิทยาลัย
2005 : ราชวินิตบางแก้ว
2004 : พณิชยการราชดำเนิน
2003 : กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย