“ธรรมนัส” จัดให้เตรียมเพิ่มอัดฉีดซีเกมส์ ไทยเข้มความปลอดภัย-เปิดกว้างสมาคมถ่ายสดเอง

นักกีฬาเตรียมเฮ นโยบายเพิ่มอัดฉีดซีเกมส์มีแนวโน้มดี "รองนายกฯธรรมนัส" รับเร่งเรื่องให้เต็มที่คาด 20 พ.ย.นี้ ได้ข้อสรุปชัดเจน พร้อมเคลียร์เบี้ยเลี้ยงตกค้างอีก 3 เดือน ด้านรักษาความปลอดภัยกัมพูชาสุดเข้ม เชื่อไร้ปัญหาทั้ง 3 จังหวัด ขณะที่การถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2025 เปิดกว้างให้สมาคมกีฬาที่ไม่อยู่ในกลุ่มแม่ข่ายสามารถถ่ายทอดเองได้ โดยสหพันธ์ซีเกมส์เก็บค่าลิขสิทธิ์เพียง 2 พันเหรียญสหรัฐ ตลอดการแข่งขัน สำหรับนักกีฬาถือธงพิธีเปิดรอบทสรุปหลัง 1 ธ.ค.นี้ อีกครั้ง
นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม 1 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.68
การประชุมครั้งนี้ นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะซีอีโอ สหพันธ์กีฬาซีเกมส์ ได้แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ทางรัฐบาลกัมพูชาได้แสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะมาร่วมซีเกมส์ ซึ่งครั้งนี้กัมพูชาจะเข้าร่วมประมาณ 300 คน จึงประสงค์จะขอให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าพักในโรมแรมกลางร่วมกันไม่อยากให้แยกพักตามชนิดกีฬาเหมือนประเทศอื่น ซึ่งตนได้ดำเนินการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยแล้ว ทั้งในกรุงเทพมหานคร, ชลบุรี และ สงขลา พร้อมได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่สร้างความพอใจให้ทีมกัมพูชาอย่างมาก
ขณะที่เรื่องการเพิ่มเงินรางวัลให้นักกีฬา ล่าสุด ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้หารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า แล้วและรองนายกฯได้รับปากที่จะนำเรื่องหารือกับกองทุนฯเพื่อหาแนวทางดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติต่อไป ซึ่งเรื่องนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปชัดเจนวันที่ 20 พ.ย.นี้ รวมถึงเรื่องเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาที่ยังมีปัญหาค้างจ่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคม ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย และ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก็จะเร่งรัดกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เบิกจ่ายเงินมาให้นักกีฬาได้ครบจนถึงเดือนพฤศจิกายน
นอกจากนี้ นายกองเอกชัยภักดิ์ ยังได้กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 14-17 พ.ย นี้ มาเลเซีย เจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 34 จะส่งทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ มาศึกษาดูงานและติดตามความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของไทย ซึ่งตนยังกังวลความพร้อมของไทยในหลายๆส่วน ขณะนี้ยังไม่มีความเรียบร้อย โดยเฉพาะสนามกีฬา และ ห้องปฏิบัติงานทางด้านไอทีและการถ่ายทอดสด ดังนั้นจึงฝากเร่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่านิ่งนอนใจให้เตรียมความพร้อมไว้เพราะการมาของทีมมาเลเซียชุดนี้เขาจะมาเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อนำไปเตรียมงานจัดซีเกมส์ที่บ้านเขาในอีก 2 ปีข้างหน้า และจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยได้อย่างดี
ด้านสมาคมกีฬาต่างๆได้แสดงความกังวลในเรื่องของการถ่ายทอดการแข่งขันชนิดกีฬาหลังรับทราบว่าจะมีการกำหนดถ่ายทอดกีฬาไว้ประมาณ 30 ชนิดกีฬา ขณะที่ซีเกมส์ครั้งนี้มีแข่งขัน 50 ชนิดกีฬากับอีก 3 กีฬาสาธิต ดังนั้นในส่วนของกีฬาที่ไม่ถูกเลือกจะสามารถทำการถ่ายทอดสดเพื่อเผยแพร่เองได้หรือไม่ โดยในเรื่องนี้ นายกองเอกชัยภักดิ์ ได้แจ้งว่า ในเรื่องนี้กีฬาอื่นๆสามารถแจ้งมายังคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เพราะลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเป็นของสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ โดยจะมีค่าใช้จ่ายขอเปิดช่องถ่ายทอดเพียง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถดึงสัญญาณไปถ่ายตามช่องทางของสมาคมฯได้เลย
ขณะที่นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานการประชุมฯกล่าวว่า นี่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ประชุมร่วมกันของสมาคมกีฬา และ คณะกรรมการเตรียมนักกีฬาฯ ซึ่งจากการได้หารือกัน ขณะนี้มีหลายๆสมาคม ที่มีปัญหา สอบถาม มีความข้องใจ ความไม่เข้าใจอยู่บ้าง ก็ได้มีการแก้ไขและทำความเข้าใจที่ตรงกันไปหลายจุด อย่างเรื่องการเดินทางไปแข่งก่อนของหลายสมาคมกีฬาฯ โดยจะออกค่าใช้จ่ายค่าที่พักเอง จัดสถานที่ซ้อมเอง ไม่กระทบการเบิกค่าใช้จ่าย เรื่องนี้ตนมองว่าอันไหนเป็นผลประโยชน์ต่อนักกีฬาและประเทศชาติก็จะอำนวยความสะดวดให้เต็มที่
"ทั้งนี้ในวันที่ 27-28 พ.ย.นี้ นีกกีฬาไทยจะเริ่มทยอยลงทะเบียนนักกีฬาเพื่อรับเอดีการ์ดก่อนประเทศอื่นๆ ซึ่งจะเริ่มทยอยเดินทางมาไทยในวันที่ 1 ธ.ค.68 ส่วนนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาในพิธีเปิดการแข่งขันนั้น ขอหารือและสรุปให้ชัดเจนหลังวันลงทะเบียนนักกีฬา" นายธนา กล่าว