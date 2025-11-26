xs
"ส.ไอซ์ฮอกกี้" จับมือ "จุฬาฯ" ส่งเสริมนักกีฬาด้านการศึกษาและวิทย์กีฬา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย และ ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือ การพัฒนานักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงดูแลเรื่องการศึกษาของนักกีฬาทีมชาติไทย

การลงนามในครั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงทางวิชาการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะร่วมกันพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ทั้งทางด้านการผลิตบุคลากรทางการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งที่มีคุณภาพ และต่อยอดทางวิชาการ การพัฒนาความสามารถของนักกีฬา เพื่อพัฒนานักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ และเป็นการสร้างความมั่นคงให้นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง


นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตเพื่อการเรียนรู้ในทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการที่สามารถน้ำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา และคัดเลือกนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ารับการฝึกงานที่สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย และร่วมกันส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยทางด้านกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การดูแลสภาพร่างกายของนักกีฬาระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขัน รวมถึงด้านจิตวิทยาของนักกีฬาเพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันระดับโลก

ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นความภูมิใจและถือว่าเป็นเกียรติที่สมาคมได้ลงนามความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโอกาสของนักกีฬาทีมชาติไทยในการเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา และถือว่าเป็น 1 ในแผนพัฒนานักกีฬาของสมาคม ในการวางอนาคตของนักกีฬาทีมชาติไทย เพราะตนมองว่าเมื่อเป็นนักกีฬาแล้ว ก็ไม่ควรละทิ้งการศึกษา การลงนามกับจุฬาฯในครั้งนี้มองว่าเป็นมหาวิทยาลัยเบอร์ 1 ของไทย และนักกีฬาทีมชาติไทยก็จะได้มีความมั่นคงหากเข้ามาเรียนในที่แห่งนี้


ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกครั้งที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนวงการกีฬา โดยกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งก็คือกีฬาล่าสุดที่ทางจุฬาฯลงนามความร่วมมือด้วย เราดีใจที่เห็นนักกีฬาเยาวชนไทยพัฒนาเติบโตในหลายๆด้าน ในเรื่องของกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งตนเชื่อว่าคนที่เล่นต้องมีความรู้ความสามารถไม่น้อยไปกว่ากีฬาชนิดอื่นๆเลย และที่สำคัญทางจุฬาฯ ไม่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ชนะเสมอไป เพราะกีฬามีแพ้มีชนะ และการศึกษาคนเป็นนักกีฬาต้องได้เท่าเทียมกันทุกคนจะไม่แบ่งแยกว่าใครแพ้ใครชนะ ใครได้แชมป์ใครได้รางวัล นักกีฬาทุกคนที่เรียนจุฬาฯเท่าเทียมกันทุกคน

ด้าน "เกรซ" ธมิดา กุลธาดาปกรณ์ ผู้รักษาประตูไอซ์ฮอกกี้หญิงทีมชาติไทย ปัจจุบันศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 คณะจิตวิทยา กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาคมที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของนักกีฬา และยิ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติอาจจะต้องเสียสละเรื่องการศึกษาในบางครั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมก็จะทำให้เราขาดเรียน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ก็จะทำให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดูแลนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งมากขึ้น และส่วนตัวก็จะทำผลงานในบทบาทนักกีฬาให้ดีที่สุด ส่วนซีเกมส์ที่กำลังจะถึงนี้ก็สัญญาว่าจะต้องคว้าเหรียญทองให้ได้

สำหรับนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งที่ปัจจุบันเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี ธมิดา กุลธาดาปกรณ์, อภิชญา โฆสานันท์, ทิพย์วรินทร ญานกรธนาพันธุ์, พัชรมน วรวัฒน์, แพรไพลิน ขันภักดี, แพรพลอย ขันภักดี, อธิษฐ์ ขุนราษฏร์, ทีปณทัศน์ ภัทรมาศสกุล, ณฐพัชร์ ผาทอง, ภูมิรพี ประเสริฐธรรมา และ ปัณณวิชญ์ หงส์สวัสดิ์




