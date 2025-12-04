xs
ไทยเลือก “กุลวุฒิ-จันทร์แจ่ม” ถือธงไตรรงค์เข้าพิธีเปิดซีเกมส์ 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"บิ๊กต้อม" ธนา​ ไชยประสิทธิ์​ หัวหน้านักกีฬาชุดทำศึกซีเกมส์ 2025 เผย "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตัน และ​ จันทร์แจ่ม​ สุวรรณเพ็ง นักกีฬามวยสากลหญิง​ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก ​จะถือธงชาติไทยเดินนำทัพนักกีฬาในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์​ ครั้งที่​ 33​ ในวันที่​ 9​ ธ.ค.นี้

เหลือเวลาอีกเพียงแค่​ 5 วันเท่านั้น มหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ซึ่งจะจัดในช่วงวันที่ 9-20 ธันวาคม นี้ โดยไฮไลท์ส่วนหนึ่งคือ นักกีฬาคนไหนจะได้รับเกียรติอันสูงสุดถือธงชาติไทยลงสนามในพิธีเปิดการแข่งขัน​ ในเรื่องนี้ "บิ๊กต้อม" ธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ชุดทำศึกซีเกมส์ 2025 ได้เผยว่า ตอนนี้ได้ทำการพูดคุยปรึกษากับทางสมาคมกีฬากับการคัดเลือกนักกีฬาคนไหนมารับเกียรติในการถือธงไตรรงค์นำเข้าสู่สนามในช่วงพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 แล้ว โดยตอนนี้ได้นักกีฬาที่เหมาะสมแล้วคือ​นักกีฬา​ชายได้แก่​ "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักกีฬาแบดมินตันเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศส​ สำหรับนักกีฬา​หญิง​ ได้แก่​ จันทร์แจ่ม​ สุวรรณเพ็ง นักกีฬามวยสากลหญิงเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2024 ที่ฝรั่งเศส​ ถือว่านักกีฬาทั้งคู่มีความเหมาะสมอย่างมาก

"บิ๊กต้อม" ธนา​ ไชยประสิทธื์​ หัวหน้านักกีฬายังกล่าวต่อว่า​ สำหรับตัวแทนนักกีฬาที่จะกล่าวคำปฎิญานตนนั้นได้ทำการเลือก​ "บิว" ภูริพล บุญสอน นักวิ่งลมกรดทีมชาติไทยจะเป็นผู้ถือธงปฎิญาน​ และมีนักกีฬา​อีก​ 2 คนที่เลือกกล่าวมี​ “หยู บัลลังก์ ทับทิมแดง” แชมป์โลกเทควันโด รุ่น 68 กก.คนล่าสุด กับ​ "ธัญญ่า" จ่าอากาศตรีหญิง ธันยพร พฤกษากร นักกีฬายิงปืนชาวไทย ประเภทปืนสั้นที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกมาแล้วหลายครั้ง​ ซึ่งการคัดเลือกนักกีฬา​ทั้งหมดถือว่ามีความเหมาะสมทั้งสิ้น
