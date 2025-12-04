ไทยเลือก “กุลวุฒิ-จันทร์แจ่ม” ถือธงไตรรงค์เข้าพิธีเปิดซีเกมส์ 2025

"บิ๊กต้อม" ธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้านักกีฬาชุดทำศึกซีเกมส์ 2025 เผย "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตัน และ จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง นักกีฬามวยสากลหญิงฮีโร่เหรียญโอลิมปิก จะถือธงชาติไทยเดินนำทัพนักกีฬาในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้
เหลือเวลาอีกเพียงแค่ 5 วันเท่านั้น มหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ซึ่งจะจัดในช่วงวันที่ 9-20 ธันวาคม นี้ โดยไฮไลท์ส่วนหนึ่งคือ นักกีฬาคนไหนจะได้รับเกียรติอันสูงสุดถือธงชาติไทยลงสนามในพิธีเปิดการแข่งขัน ในเรื่องนี้ "บิ๊กต้อม" ธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ชุดทำศึกซีเกมส์ 2025 ได้เผยว่า ตอนนี้ได้ทำการพูดคุยปรึกษากับทางสมาคมกีฬากับการคัดเลือกนักกีฬาคนไหนมารับเกียรติในการถือธงไตรรงค์นำเข้าสู่สนามในช่วงพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 แล้ว โดยตอนนี้ได้นักกีฬาที่เหมาะสมแล้วคือนักกีฬาชายได้แก่ "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักกีฬาแบดมินตันเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศส สำหรับนักกีฬาหญิง ได้แก่ จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง นักกีฬามวยสากลหญิงเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2024 ที่ฝรั่งเศส ถือว่านักกีฬาทั้งคู่มีความเหมาะสมอย่างมาก
"บิ๊กต้อม" ธนา ไชยประสิทธื์ หัวหน้านักกีฬายังกล่าวต่อว่า สำหรับตัวแทนนักกีฬาที่จะกล่าวคำปฎิญานตนนั้นได้ทำการเลือก "บิว" ภูริพล บุญสอน นักวิ่งลมกรดทีมชาติไทยจะเป็นผู้ถือธงปฎิญาน และมีนักกีฬาอีก 2 คนที่เลือกกล่าวมี “หยู บัลลังก์ ทับทิมแดง” แชมป์โลกเทควันโด รุ่น 68 กก.คนล่าสุด กับ "ธัญญ่า" จ่าอากาศตรีหญิง ธันยพร พฤกษากร นักกีฬายิงปืนชาวไทย ประเภทปืนสั้นที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งการคัดเลือกนักกีฬาทั้งหมดถือว่ามีความเหมาะสมทั้งสิ้น