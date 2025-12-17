ทัพไทยโกยแล้ว 160 ทอง ยึดหัวตารางเหรียญซีเกมส์แน่น

ทัพนักกีฬาไทยเก็บเพิ่มอีก 15 เหรียญทอง ทำให้มีเพิ่มเป็น 160 เหรียญทอง 100 เหรียญเงิน 66 เหรียญทองแดง ยึดหัวตารางเหรียญรางวัลซีเกมส์ ครั้งที่ 33 อย่างเหนียวแน่นชนิดทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่น หลังผ่านการแข่งขันวันที่ 16 ธ.ค.2568
สำหรับอันดับ 2 ยังเป็นทัพนักกีฬาอินโดนีเซีย ซึ่งคว้าไปแล้ว 62 เหรียญทอง 72 เหรียญเงิน 72 เหรียญทองแดง โดยเวียดนาม อยู่อันดับ 3 คว้าไปแล้ว 48 เหรียญทอง 55 เหรียญเงิน 79 เหรียญทองแดง
อันดับ 4 สิงคโปร์ คว้าแล้ว 37 เหรียญทอง 35 เหรียญเงิน 48 เหรียญทองแดง, อันดับ 5 มาเลเซีย คว้าแล้ว 30 เหรียญทอง 31 เหรียญเงิน 90 เหรียญทองแดง, อันดับ 6 ฟิลิปปินส์ คว้าแล้ว 29 เหรียญทอง 45 เหรียญเงิน 94 เหรียญทองแดง