เป้าหมายเจ้าเหรียญทองไม่ไกล ผ่านครึ่งทางทัพไทยผลงานเยี่ยม กีฬาสากลเชิดหน้าชูตา ทำลายสถิติหลายรายการ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ประทับใจผลงานของทัพนักกีฬาไทย หลังผ่านครึ่งทางมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยภาพรวมถือว่ายอดเยี่ยม กีฬาสากลโดดเด่นและแข็งแกร่ง มีการทำลายสถิติหลายรายการ โดยเฉพาะการทำลายสถิติโลก มีให้เห็นต่อเนื่อง ยกเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกฝ่าย การเก็บตัวระยะยาว และการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เต็มรูปแบบ พร้อมระบุหากรักษามาตรฐานเช่นนี้ต่อไปเป้าหมายเจ้าเหรียญทองทำได้แน่
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 หลังจากผ่านครึ่งทางของการแข่งขันไปแล้วว่า พอใจมากกับผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทย ที่ก้าวขึ้นไปนำอยู่ในอันดับ 1 ของตารางเหรียญรวมตั้งแต่วันแรกที่มีการชิงชัยอย่างเป็นทางการ ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย บางชนิดกีฬาทำผลงานได้เกินกว่าที่คาดไปแล้ว และบางชนิดกีฬาอาจจะผิดหวังไปบ้าง แต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับความคาดหวังก่อนการแข่งขัน ถือว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้ ผลงานของทัพนักกีฬาไทยที่กำลังไปได้ดีเช่นนี้ โดยเฉพาะกีฬาสากลที่ทำได้อย่างโดดเด่นและแข็งแกร่ง เช่น กรีฑา แบดมินตัน จักรยาน กอล์ฟ ยูโด ว่ายน้ำ เทควันโด ยกน้ำหนัก เทเบิลเทนนิส ฯลฯ เป็นผลมาจากนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่น ความร่วมมือจากทุกฝ่าย และนโยบายที่ กกท.กำหนดให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เก็บตัวระยะยาว พร้อมกับนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ จะเห็นได้ว่าบางชนิดกีฬานอกจากนักกีฬาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้ว ยังมีการทำลายสถิติเกิดขึ้นด้วย เช่น “บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มไทย ที่สามารถฝ่ากำแพง 10 วินาที ได้เป็นคนแรกของประเทศไทยในการวิ่ง 100 เมตร รวมถึงทำลายสถิติในการวิ่ง 200 เมตรด้วย ขณะที่ยกน้ำหนัก มี “เวฟ” วีรพล วิชุมา รุ่น 71 กิโลกรัมชาย และ “ฟ่าง” ธีรพงศ์ ศิลาชัย รุ่น 60 กิโลกรัมชาย ที่ต่างทำลายสถิติโลก เรียกได้ว่าซีเกมส์ครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นว่า วงการกีฬาไทยกำลังพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง
“หากทัพนักกีฬาไทย ยังรักษามาตรฐานคว้าเหรียญรางวัลแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ตำแหน่งเจ้าเหรียญทองเราจะทำได้อย่างแน่นอน และอาจจะทะลุเป้าหมาย ที่วางไว้ 241 เหรียญทองก็เป็นได้” ผู้ว่าการ กกท. กล่าว
ผู้ว่าการ กกท.กล่าวด้วยว่า อีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทย เก็บเหรียญทองได้อย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะซีเกมส์ครั้งนี้ได้บรรจุแต่กีฬาสากลเป็นหลัก ซึ่งตนพูดเสมอว่าในมหกรรมกีฬารายการอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ เช่น เอเชียนเกมส์ หากนับเฉพาะกีฬาสากลแล้ว ไทยยังคงเป็นเบอร์ 1 อาเซียน ส่วนในโอลิมปิก ปารีส 2024 ประเทศไทยก็ได้เหรียญรวมเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนเช่นกัน หากซีเกมส์ยึดหลักการแบบประเทศไทยคือ เน้นบรรจุกีฬาสากลและจำกัดชนิดกีฬาพื้นบ้าน มั่นใจว่า ทัพนักกีฬาไทยของเราจะยึดตำแหน่งเบอร์ 1 ของอาเซียนไว้ได้อย่างแน่นอน
“สำหรับกีฬาซีเกมส์ตอนนี้ โดยภาพรวมถือว่า บรรยากาศคึกคักมากแทบทุกสนาม แม้บางชนิดกีฬาอาจจะไม่ใช่กีฬายอดนิยม แต่สนามแข่งขันมีความสวยงามสามารถเรียกผู้ชมเข้าสนามได้ไม่น้อย จึงอยากเชิญชวนแฟนกีฬาเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน มาร่วมกันเชียร์นักกีฬาไทยในประเภทต่าง ๆ ร่วมกัน โดยฝ่ายจัดการแข่งขันฯ เปิดให้แฟนกีฬา ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.seagames2025.org ล่วงหน้า หรือจะวอล์คอิน ลงทะเบียนหน้าสนามรับ Ar code เพื่อเข้าชมตามจำนวนที่แต่ละสนามรองรับ ก็สามารถทำได้” ดร.ก้องศักด กล่าว