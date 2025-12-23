xs
โก โฮลเซลล์ ร่วมขบวน “พาณิชย์ลดราคา New Year Mega Sale 2026" ยกขบวนสินค้าราคาพิเศษ ลดต้นทุน บรรเทาค่าครองชีพ ส่งสุขข้ามปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล นำโดย นายจิระศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด และ นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารองค์กรและรัฐสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะผู้บริหารกระทรวง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของ โก โฮลเซลล์ ในงาน “พาณิชย์ลดราคา New Year Mega Sale 2026” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ ที่นำสินค้าราคาพิเศษลดสูงสุด 50% ทั้ง อาหารสด อาหารแช่แข็ง สินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองมาจำหน่าย รวมทั้ง โก โฮลเซลล์ ทั้ง 14 สาขา ก็ร่วมขบวนแคมเปญของภาครัฐด้วย การส่งความสุขไปยังผู้ประกอบการร้านค้า ครอบครัวขนาดใหญ่ และลูกค้าทั่วไป โดยนำสินค้ามากกว่า 5,000 รายการ ลดราคาสูงสุดกว่า 50% รวมทั้งสินค้ายอดนิยมประจำช่วงการเฉลิมฉลอง อาทิ ชุดวัตถุดิบชาบู - หมูกระทะ ผักผลไม้ปลอดภัยคุณภาพดีสดจากสวน อาหารแช่แข็ง อาหารนำเข้าจากทั่วโลก เครื่องปรุงต่างๆ ฯลฯ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม พ.ศ.2569












