โก โฮลเซลล์ ร่วมขบวน “พาณิชย์ลดราคา New Year Mega Sale 2026" ยกขบวนสินค้าราคาพิเศษ ลดต้นทุน บรรเทาค่าครองชีพ ส่งสุขข้ามปี

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล นำโดย นายจิระศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด และ นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารองค์กรและรัฐสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะผู้บริหารกระทรวง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของ โก โฮลเซลล์ ในงาน “พาณิชย์ลดราคา New Year Mega Sale 2026” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ ที่นำสินค้าราคาพิเศษลดสูงสุด 50% ทั้ง อาหารสด อาหารแช่แข็ง สินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองมาจำหน่าย รวมทั้ง โก โฮลเซลล์ ทั้ง 14 สาขา ก็ร่วมขบวนแคมเปญของภาครัฐด้วย การส่งความสุขไปยังผู้ประกอบการร้านค้า ครอบครัวขนาดใหญ่ และลูกค้าทั่วไป โดยนำสินค้ามากกว่า 5,000 รายการ ลดราคาสูงสุดกว่า 50% รวมทั้งสินค้ายอดนิยมประจำช่วงการเฉลิมฉลอง อาทิ ชุดวัตถุดิบชาบู - หมูกระทะ ผักผลไม้ปลอดภัยคุณภาพดีสดจากสวน อาหารแช่แข็ง อาหารนำเข้าจากทั่วโลก เครื่องปรุงต่างๆ ฯลฯ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม พ.ศ.2569