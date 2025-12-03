xs
โก โฮลเซลล์ ชู "ลุ้นโชคทอง" เป็นแม่เหล็กต่อเนื่อง โปรโมท "GO Bonus GO Lucky"กระตุ้นกำลังซื้อปลายปี แห่ขบวนมนุษย์ทองคำ ทำเซอร์ไพร์สกลางเมืองสมุทรปราการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับกระแสความต้องการทองคำของคนไทยที่ยังเติบโตต่อเนื่อง มาใช้เป็นมาร์เก็ตติ้งแคมเปญ ช่วงปลายปี เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ ภายใต้ชื่อ “GO Bonus GO Lucky” ที่ชวนให้ลูกค้าสมาชิกได้ลุ้นโชคเป็นทองคำ! เพียงซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท มีสิทธิ์ทันที กับการลุ้นรับทองคำทุกสองสัปดาห์ สัปดาห์ละ 14 รางวัล รวม 42 รางวัล มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท รวมถึงยังมีส่วนลดพิเศษจาก 20 แบรนด์พันธมิตรเข้าร่วมแคมเปญนี้ด้วย

ระยะเวลาของ “GO Bonus GO Lucky” เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2568 - 13 มกราคม 2569 ที่ โก โฮลเซลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และในแอปพลิเคชัน GO WHOLESALE ที่จะเป็นตัวช่วยไม่ทำให้เราพลาดทุกการจับรางวัลทั้ง 3 รอบ โดยผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ 200 คนแรกต่อรอบ จะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท ส่วนผู้ที่มียอดซื้อสินค้าที่มียอดสะสมสูงสุด 500 คนต่อรอบ จะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท

ทั้งนี้ โก โฮลเซลล์ เลือกเปิดตัวแคมเปญด้วยการจุดกระแสให้ผู้คนตื่นตาตื่นใจกับ “มนุษย์ทองคำ” และขบวนคาราวานโปรโมทที่เหลืองอร่าม โดยเลือกตระเวนโปรโมทในย่านสมุทรปราการ อย่างตลาดปากน้ำ และจุดต่างๆ ที่เป็นแหล่งชุมชน แหล่งรวมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเชิญชวนให้มาซื้อสินค้า และลุ้นทองคำ รับโชคกันข้ามปี!!!

GO ไปลุ้นทองกันได้ที่ โก โฮลเซลล์ 14 สาขาทั่วประเทศ 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมและโปรโมชั่น เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ก่อนใครได้ที่
เว็บไซต์ : www.centralfoodwholesale.co.th
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/gowholesaleth/
Line : @gowholesale
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/gowholesaleth
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น GO Wholesale และสมัครสมาชิกฟรี ที่ https://gowholesale.onelink.me/dVTJ/8sqvueew















