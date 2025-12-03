ซูเปอร์สปอร์ตช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้พร้อมเปิดจุดรับบริจาคทั่วประเทศ

ท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยในภาคใต้ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ซูเปอร์สปอร์ต (Supersports) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าปณิธาน “เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์” ระดมกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มธุรกิจในเครือ เพื่อเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนในอำเภอหาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วน
ในระยะแรก ซูเปอร์สปอร์ต ได้จัดส่ง ถุงยังชีพและของใช้จำเป็น ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ภายในถุงประกอบด้วยอาหารแห้ง น้ำดื่ม และอุปกรณ์จำเป็นต่อการดำรงชีพ พร้อมผนึกกำลังกับกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล และห้างร้านในเครือ เพื่อเร่งกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุม
นอกจากสิ่งของจำเป็นในถุงยังชีพแล้ว ประชาชนจำนวนมากยังต้องการรองเท้าที่เหมาะต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเพราะน้ำได้พัดพาทรัพย์สินจนเกิดความสูญเสีย เพื่อเป็นการฟื้นฟูหลังน้ำลด ซูเปอร์สปอร์ตจึงได้คัดแยกรองเท้าสภาพดีส่วนหนึ่งจากแคมเปญ “May Move Up ส่งต่อเรื่องราวดีๆ ให้ก้าวต่อ” ที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรและลูกค้า รวมกว่า 2,000 คู่ ส่งต่อให้กองทัพไทยนำลงพื้นที่เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ซูเปอร์สปอร์ตได้จัดตั้ง จุดรับบริจาคทั่วประเทศ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเสื้อผ้าและรองเท้าสภาพดีพร้อมใช้ โดยสามารถส่งมอบได้ที่ร้านซูเปอร์สปอร์ตทุกสาขาทั่วประเทศ ของบริจาคทั้งหมดจะถูกคัดแยกก่อนลำเลียงสู่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ซูเปอร์สปอร์ตยังคงติดตามสถานการณ์ภาคใต้อย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินความต้องการจริงในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูที่ตรงจุดที่สุด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยบริษัทจะเดินหน้าระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืน
Supersports ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน