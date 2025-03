โก โฮลเซลล์ ปล่อยหนังโฆษณาใหม่ สื่อสารแบรนด์ DNA ‘Always Fresh-Forward’ พร้อมตอกย้ำ “ความสำเร็จคุณ เป้าหมายเรา”

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าขยายกลยุทธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาใหม่ ‘ความสำเร็จคุณ เป้าหมายเรา (Your Success, Our Goal)’ ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวการทำงานตั้งแต่เปิดร้านของพนักงาน โก โฮลเซลล์ และผู้ประกอบการเจ้าของกิจการร้านอาหาร ฟู้ดทรัค ร้านโชห่วย ที่มีความมุ่งมั่นเดียวกัน นั่นคือ สดใหม่ตลอดเวลาเพื่อคุณ (Always Fresh-Forward for Food Professionals) ผ่านการตีความในหลายมิติ เพื่อสะท้อนแบรนด์ DNAไม่ว่าจะเป็น “สด” ในมิติของสินค้า การคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ คุณภาพดีมีมาตรฐาน “สด” ในมิติของการเป็นศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่สร้างแรงบันดาลใจ ไอเดียใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ และ “สด” ในมิติของการเปิดประสบการณ์ ค้นหาโอกาสใหม่ เพื่อให้ธุรกิจเล็กๆ เติบโตได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันเนื้อหาในภาพยนตร์โฆษณา ยังบอกเล่าถึง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ โก โฮลเซลล์ เพื่อส่งมอบ “Stay Fresh Solution” ในการเป็นศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ที่ช่วยให้ธุรกิจอาหาร โรงแรม จัดเลี้ยง และร้านโชห่วย เติบโตได้อย่างมั่นคง ผ่าน 3 หัวใจหลัก คือ• สด : คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบที่พาสัมผัสความสดใหม่ขั้นสุด ทั้ง ประสบการณ์สินค้าที่สดใหม่ ประสบการณ์ศูนย์ค้าส่งและการซื้อสินค้าที่สดใหม่ และประสบการณ์การต้อนรับที่ดีจากพนักงาน• ครบ : สินค้าและบริการที่จัดให้พร้อมทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ครบด้วยความหลากหลายกลุ่มสินค้า ตอบทุกโจทย์ของผู้ประกอบการ ครบด้วยบริการที่พร้อมช่วยเหลือ B2B ครบด้วยบริการที่มอบความสะดวกสบาย• คุ้ม : สิทธิประโยชน์และระบบรองรับที่คิดมาให้คุ้มค่าขั้นสุด ครอบคลุมความคุ้มค่าทุกการใช้จ่าย และความคุ้มค่ากับทุกเวลาพร้อมตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ ด้วยแท็กไลน์ใหม่ "ความสำเร็จคุณ เป้าหมายเรา" YOUR SUCCESS, OUR GOALรับชมภาพยนต์โฆษณาใหม่ของ โก โฮลเซลล์ ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมนี้เป็นต้นไป ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ GO WHOLESALE อาทิ https://www.facebook.com/share/v/1CEtuZ8cDc/?mibextid=wwXIfr รวมถึงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทีวี และสื่อต่างๆ