“GO Wholesale”รุกตลาดเชียงใหม่เปิดทางการแล้วสาขาสองของประเทศ-เชื่อมั่นศักยภาพพื้นที่กำลังซื้อสูง

วันนี้(22 พ.ย.66) GO Wholesale (โก โฮลเซลล์) สาขาเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งมีลูกค้าและประชาชนเป็นจำนวนมากให้ความสนใจเข้าใช้บริการเลือกซื้อสินค้า โดย “GO Wholesale” นั้น เป็นศูนย์ค้าส่งอาหารเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ซึ่งสาขาเชียงใหม่ ที่มีพื้นที่ขายกว่า 8,000 ตารางเมตร และมีสินค้าให้เลือกซื้อกว่า 20,000 รายการ นับเป็นสาขาที่สองในประเทศไทยที่เปิดให้บริการ ต่อจากสาขาศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ที่เริ่มเปิดให้บริการเป็นสาขาแรก เมื่อช่วงปลายเดือน ต.ค.66 ที่ผ่านมาทั้งนี้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า หลังจากสร้างปรากฏการณ์การเปิดตัว GO Wholesale สาขาศรีนครินทร์ไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจาก ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ร้านโชห่วย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา อีกทั้งยังได้แรงสนับสนุนที่ดี จากซัพพลายเออร์ พันธมิตรทางธุรกิจ ที่นำสินค้าและบริการมาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า จนมียอดสมาชิกเติบโตอย่างรวดเร็วกว่า 30,000 ราย ในเวลาอันสั้น ล่าสุด GO Wholesale ได้เปิดสาขาแห่งที่ 2 ในจังหวัดเชียงใหม่ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.66 เป็นต้นไป ทุกวัน เวลา 06.00-22.00 น. พร้อมทั้งมีแผนที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2571 ด้วยเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเข้าไปอยู่ในใจผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าทุกกลุ่ม โดยความมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจอาหาร โชห่วยมีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกพื้นที่สำหรับเชียงใหม่นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ระบุว่า เป็นทำเลศักยภาพที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง รวมถึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก จนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ คาดว่าจะสร้างรายได้รวมตลอดทั้งปีสูงถึง 80,000 ล้านบาท โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่เป็นไฮซีซั่น ซึ่งจะส่งผลดีกับภาคธุรกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร ร้านค้าปลีกรายย่อย ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเราอยากนำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับผู้ประกอบการในเชียงใหม่และโซนภาคเหนือ ได้มีแหล่งเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบที่หลากหลาย เพื่อจุดประกายไอเดียในการต่อยอดธุรกิจให้มีรายได้และการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับการผลักดัน และอยู่ในกระแสซอฟต์พาวเวอร์ ที่จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้ GO Wholesale ยังเป็นศูนย์ค้าส่งอาหารที่สร้างทางเลือกใหม่ และสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่น อาทิ จาร์ทิซานน์ (Jartisann) แบรนด์ชีสชื่อดังที่กำลังได้รับการกล่าวถึงในวงการชีส ผลิตโดยคนไทย ในพื้นที่เชียงใหม่ ซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์, “ปลานิลแดง” หรือปลาทับทิม ผลผลิตในห้องเรียนสมาร์ทฟาร์ม ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ GO Wholesale รับซื้อมาจำหน่ายที่สาขา ต่อยอดการเรียนรู้และกระบวนการทำธุรกิจประมงอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน GO Wholesale ยังเป็นแหล่งรวมประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการ ที่โดดเด่น ด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น แหล่งรวมอาหารสดขนาดใหญ่,บริการตัดแต่งสินค้าตามความต้องการใช้งานที่แผนกเนื้อ อาหารทะเล (ปลา) ,บริการบ่มเนื้อ Dry Age เสริมรสชาติให้เนื้อมีความเข้มข้น สามารถซื้อแล้วฝากบ่มไว้ตามระยะเวลาที่ต้องการได้,เบเกอรี่อบสดใหม่ทุกวัน,แหล่งรวมอาหารแช่แข็งที่ครบครันที่สุดแห่งหนึ่งของไทย,ศูนย์รวมของวัตถุดิบที่เป็นสินค้าเอสเอ็มอีชื่อดังจากทุกพื้นที่ทั่วไทย, Beverage Solution,สินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจเดลิเวอรี่ ธุรกิจออนไลน์ ,ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และ“ห้องเวิร์คช็อป” แหล่งรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการได้พัฒนาทักษะอาชีพ.