CRC กำไร 9 เดือน 5.2 พันล. เปิดธุรกิจไฮไลท์ดันรายได้พุ่ง

ผู้จัดการรายวัน360 - เซ็นทรัล รีเทล ปิดงบ 9 เดือน รายได้รวม 182,784 ล้านบาท โต 7% กำไรสุทธิ 5,257 ล้านบาท โต 26% ส่ง CRC Celebration of Happiness ปลุกกระแส สร้างนิวไฮในไตรมาส 4 พร้อมเปิดไฮไลท์แต่ละประเด็นนายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า “เซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำความมั่นใจในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในไทยและต่างประเทศ โชว์ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจจากผลประกอบการ 9 เดือนของปี 2566 ด้วยรายได้รวม 182,784 ล้านบาท โต 7% กำไรสุทธิ 5,257 ล้านบาท โต 26%ขณะเดียวกันในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังสร้างยอดขายเติบโตต่อเนื่องถึง 6% ส่วนกลุ่มแฟชั่นสร้างการเติบโตได้ถึง 8% และไทวัสดุที่ทำยอดขายนิวไฮเติบโต 12% ด้านธุรกิจในเวียดนาม เราได้ปรับแผนการดำเนินงานให้รับกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในระยะสั้น ดังนั้นภาพรวมไตรมาส 3 ของเซ็นทรัล รีเทล จึงปิดที่รายได้รวม 59,576 ล้านบาท โต 3% และกำไรสุทธิ 1,254 ล้านบาท ลดลง 0.3%”สรุปธุรกิจไฮไลท์ของเซ็นทรัล รีเทล ได้แก่1. เปิดตัว ‘GO Wholesale’ ศูนย์ค้าส่งอาหารครบวงจร รวม 4 สาขา ในไตรมาส 4 โดยคิกออฟสาขาแรกที่ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 และตามมาด้วยสาขาเชียงใหม่ สาขาอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และสาขาพัทยา ซึ่งจะเป็น New Growth Engine ที่สำคัญของ CRC โดยพร้อมเป็นทางเลือกใหม่และส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างตรงใจให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการกลุ่มโฮเรก้า (โรงแรม, ร้านอาหาร, ธุรกิจจัดเลี้ยง) ร้านค้าปลีก ร้านโชห่วย และกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบอาหาร ซึ่งหลังจากเปิดสาขาแรกที่ศรีนครินทร์ได้กระแสตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการและลูกค้าทุกคน2. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม มีการปรับโฉม เพื่อขึ้นแท่นสู่ห้างสรรพสินค้าลักชูรี่อันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงสาขาเมกาบางนา ที่มีการลงทุนกว่า 500 ล้านบาท ในการสร้างตึกใหม่ และขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 23,000 ตรม. เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าในโซนบางนา พร้อมทั้งยังได้รีแบรนด์ดิ้งห้างสรรพสินค้า สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เป็นเซ็นทรัล และเพิ่มเติมแบรนด์ใหม่ๆ เช่น YSL, Sisley, Jo Malone, Dyson, Hermes Beauty เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม3. เปิดตัวห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ในโซนกรุงเทพฝั่งตะวันตก วันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ ทำให้มีห้างสรรพสินค้าทั้งสิ้น 76 สาขาทั่วประเทศไทย4. ฉลอง Grand Opening ศูนย์การค้า Robinson Lifestyle สาขาฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าของ CRC สาขาที่ 2 ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งนับเป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 28 ในเครือเซ็นทรัล รีเทล5. ไทวัสดุ ตอกย้ำการเป็นเบอร์ 1 DIY Home Retailer และเป็นผู้นำฟอร์แมต Hybrid โดยการรวมไทวัสดุและ BnB ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี พร้อมประกาศความสำเร็จในการสร้างสถิตินิวไฮในการขยายสาขาถึง 14 สาขา ในปีนี้ ซึ่งจะทำให้มีไทวัสดุทั้งหมด 81 สาขาทั่วไทย6. ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ประเทศอิตาลี มียอดขายแรงต่อเนื่อง และใน 9 เดือนแรกของปีนี้ สร้างการเติบโตถึง 20% สะท้อนความสำเร็จจากการปรับปรุงห้างฯ ในหลายสาขา เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทั้งกลุ่ม Local และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น7. ในประเทศเวียดนาม ศูนย์การค้า GO! ทั้ง 39 สาขา มีรายได้ค่าเช่าโต 18% ใน 9 เดือนแรกของปีนี้ ส่วน GO! Hypermarket ยังคงตอกย้ำการเป็นเบอร์ 1 Hypermarket ของเวียดนาม ด้วยจำนวนสาขาทั่วประเทศ 38 สาขา พร้อมทั้งขยาย go! (มินิ โก) เพิ่มอีก 4 สาขา ทำให้ปิดปีนี้จะมี go! ทั้งหมด 10 สาขาเซ็นทรัล รีเทล มีความมั่นใจว่าไตรมาส 4 จะสร้างยอดขายนิวไฮจากความพร้อมของทุกกลุ่มธุรกิจในเครือ ที่จัดเตรียมทั้งสินค้าและบริการที่ดีที่สุด เพื่อต้อนรับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในช่วงไฮซีซั่นนี้ โดยร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยแคมเปญ ‘CRC Celebration of Happiness’ ปลุกมู้ดการช้อปปิ้งให้คึกคักและกระตุ้นกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตอกย้ำการเป็น One Stop Gift Destination ที่ครบวงจรบนแพลตฟอร์ม Omnichannel ที่ดีที่สุดของประเทศไทยโดยเตรียมมอบ 3 ความสุขให้ลูกค้า ดังนี้1. Store of Happiness เนรมิตห้างร้านและศูนย์การค้าให้เป็นสเปซแห่งการฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ตกแต่งทุกสาขาด้วยคาแรกเตอร์สุดคลาสสิค The Nutcracker, ห้างสรรพสินค้าโรบินสันและศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตกแต่งบรรยากาศห้างฯ ในธีมดิสนีย์ 100 ปี แท็กทีมคาแรคเตอร์ขวัญใจคนไทย "มิคกี้ เมาส์ - มินนี่ เมาส์" สร้างความสุขตลอดแคมเปญ และ Topsชู Iconic หลัก คือ Tops Snow Globe จักรวาลแห่งความสุข2. Collection of Happiness ตอกย้ำการเป็น One Stop Gift Destination รวบรวมของขวัญที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก สินค้าลิมิเต็ดอิดิชั่น และคอลเลกชันใหม่ ที่พร้อมส่งมอบความสุขเฉพาะช่วงเทศกาลนี้เท่านั้น อาทิ พาเหรดสินค้าฮอลิเดย์ จากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, Hampers กระเช้าสินค้าปีใหม่ กว่า 100 รูปแบบ จาก Tops และต้นสนสดสายพันธุ์ที่หอมที่สุดในโลก จากประเทศแคนาดา นำเข้าโดยไทวัสดุ3. Campaign of Happiness ร่วมส่งความสุขด้วยดีลพิเศษให้กับลูกค้าคนพิเศษ จากแคมเปญ Central Let’s Celebrate 2024 จากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, Robinson & Robinson Lifestyle Wonder Celebration จากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และ Tops of Happiness 2024 จาก Tops เป็นต้น“เซ็นทรัล รีเทล ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนไปด้วยกันทั้งระบบ” นายญนน์ กล่าวสรุป