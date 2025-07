โก โฮลเซลล์ หนุนความยั่งยืนเครือเซ็นทรัล ชวนเกษตรกรขนผลผลิตเข้ากรุง เสิร์ฟสินค้าคุณภาพสู่คนเมือง งาน “จริงใจ มาหา...นคร ครั้งที่ 12” เซ็นทรัลเวิลด์

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนพี่น้องเกษตรกร เอสเอ็มอี นำผลผลิต ออกบูธงาน “จริงใจ มาหา...นคร ครั้งที่ 12” ขานรับนโยบายความยั่งยืนเครือเซ็นทรัล สนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรไทยภายในงาน บูธของ “โก โฮลเซลล์” ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมชมงาน เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีเกษตรกร และเอสเอ็มอี ผู้ผลิตตัวจริง นำผลผลิตคุณภาพมานำเสนอ ไม่ว่าจะเป็น ลำไยพันธุ์อีดอ ลำไยอบแห้ง จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง จ.ลำพูน ผักสดๆ จากสำราญใจออแกนิกส์ฟาร์ม กล้วยหอม จากเสิงสาง จ.นครราชสีมา อาหารทะเลแดดเดียวแช่แข็ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อไทยวากิวเกรดพรีเมี่ยม จากเกษตรกรไทย แบรนด์ น.เนื้อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นพันธมิตรทางการค้าของ โก โฮลเซลล์สำหรับงาน “จริงใจ มาหา...นคร ครั้งที่ 12” ช้อปของดี ส่งตรงจากชุมชนทั่วไทย จัดโดย กลุ่มเซ็นทรัล นำโดย เซ็นทรัล รีเทล และ เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ภายใต้แนวคิด “จริงใจกลางกรุง From Roots to Radiance” ที่รวบรวมสินค้าจากเกษตรกรและชุมชนกว่า 50 แห่ง จาก 47 จังหวัดทั่วประเทศ ถ่ายทอดเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านของกิน ของใช้ ของดีที่ชวนให้ “ช้อป ชิม แชร์” อย่างเพลิดเพลิน พร้อมต่อยอดคุณค่าด้วยการมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากยอดขายนำไปจัดซื้อกล้าไม้ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวผ่านโครงการ “Plant Together” ของเซ็นทรัล ทำไปช้อปสินค้าจากเกษตรกร และเอสเอ็มอีไทยที่เป็นผู้ผลิตโดยตรง กับบูธ โก โฮลเซลล์ งานจริงใจ มาหา…นคร ครั้งที่ 12 ได้ที่ โซนเหมายกใจ (Beacon 4) เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันนี้ – 13 กรกฎาคม 2568 นี้เท่านั้น